De ce bărbatul decedat în urma unei operaţii la amigdale nu a mai avut nicio şansă

Cazul unui craiovean care a decedat la câteva zile după o operaţie de scoatere a amigdalelor, după ce a suferit o hemoragie internă, a îngrozit oamenii şi aşa lipsiţi de încredere în sistemul medical românesc. Constantin Claudiu Dincă avea numai 40 de ani. Era angajat la Ford. Fratele său spune că avea probleme recurente cu amigdalele, astfel că a mers la un consult ORL. Prima dată, acesta s-a prezentat la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Craiova, informaţie confirmată şi de managerul unităţii medicale. Însă ar fi fost îndrumat să se opereze la privat, ceea ce a şi făcut. Însă după operaţie ar fi apărut apărut complicaţii.

Joia trecută, pe 1 aprilie, acesta a murit la SJU Craiova după intervenţia unei echipe multidisciplinare. Fratele acestuia a povestit ce s-a întâmplat în stare de şoc. Conform certificatului de deces, pacientul a intrat în stop cardiorespirator după ce medicii de la spital i-au montat un stent la artera carotidă, care sângera. Familia este convinsă că moartea bărbatului a survenit pe fondul unei erori medicale.

Reprezentanţii clinicii private spun că nu au existat complicaţii

Clinica la care bărbatul a fost operat a transmis într-un comunicat că nu au existat complicaţii în timpul intervenţiei sau după:

„Suntem profund îndureraţi de decesul pacientului şi nu ne explicăm natura complicaţiilor care au dus la acest final trist. Pacientul a fost internat în structura de spitalizare în data de 22.03.2021 şi a fost externat în aceeaşi zi. Intervenţia a fost efectuată cu respectarea întocmai a protocolului operator şi a procedurilor medicale. Nu au existat complicaţii în timpul intervenţiei sau postoperator. Pacientul a fost văzut la 5 zile după intervenţie, prezentând o evoluţie postoperatorie normală şi fără a afirma sau prezenta sângerare locală”.

Zona gâtului era inflamată, iar bărbatul nu se simţea bine. „După consultaţie, nu s-a intervenit chirurgical”, se precizează în documentul înaintat de SJU către poliţie.

Pe 29.03, la doar 2 zile după consult, pacientul s-a prezentat la spital cu diagnosticul de internare de sângerare postamigdalectomie. După ce „a vomitat un sfert de lighean de sânge”, conform spuselor familiei sale.

A ajuns prea târziu la spital

Fratele pacientului povesteşte că atunci când bărbatul a mers la control, medicul care l-a operat i-a spus că „operaţia este în ordine, nu este nicio problemă”. Dar constatările medicale de la SJU Craiova par să o contrazică. La două zile după consultul postoperator, bărbatul a ajuns la spital după ce a vomitat o cantitate mare de sânge. Pe certificatul de deces se menţionează o ruptură de arteră carotidă.

Conform informaţiilor de specialitate, flegmonul de care suferea pacientul poate da, foarte rar, complicaţii de tipul erodărilor marilor vase de sânge. Conform documentelor de la spitalul judeţean, bărbatul a suferit o infecţie puternică la nivelul zonei afectate, care ar fi putut eroda carotida.

Dar dacă infecţia era prezentă înainte de operaţie, intervenţia nu ar fi trebuit să aibă loc la acel moment. Dacă infecţia a apărut după intervenţie, bărbatul ar fi putut avea şanse dacă era internat în spital şi monitorizat. Însă acesta a ajuns la SJU Craiova mult prea târziu.

Operaţia la privat nu i-a lăsat nicio şansă

Dacă această infecţie exista înainte de operaţie, intervenţia chirurgicală nu trebuia să aibă loc, precizează pentru GdS un medic. Operaţia ar fi trebuit amânată pentru că exista riscul spargerii pungilor de puroi şi al răspândirii infecţiei peste tot, inclusiv în sânge. Iar operaţia într-o clinică privată, fără monitorizarea îndeaproape a pacientului, nu i-a lăsat acestuia nicio şansă. Pentru că nu a fost monitorizat şi complicaţiile erau deja foarte grave când a ajuns la spital.

Una dintre marile probleme pe care o ridică acest caz este aceea a trimiterii pacienţilor să se opereze în clinici private. În multe dintre acestea, condiţiile nu pot concura cu un bloc operator spitalicesc. „Nu poţi deschide un bloc operator la parterul unui bloc. Trebuie văzut ce condiţii există acolo, dacă există condiţiile stricte de sterilizare, pentru că altfel apar complicaţiile septice”, spune medicul care a discutat cu GdS.

Ar fi fost trimis de medicii din spital să se opereze la privat

Bărbatul decedat după amigdalectomie fusese internat la SJU anterior efectuării intervenţiei chirurgicale în clinica privată, dar familia spune că ar fi fost trimis chiar de cadrele medicale de la SJU să se opereze în privat pentru că în spital „nu se operează din cauza pandemiei”.

Medicul care a comentat cazul pentru GdS sub protecţia anonimatului confirmă că există un obicei înpământenit în unele secţii de spital de a trimite pacienţii din spital să se opereze la privat, şi nu doar din cauza pandemiei, ci şi pentru că „există un monopol al unor anumiţi doctori”.

Dr. Cristiana Geormăneanu, directorul medical de la SJU Craiova, a declarat în presă: „Referitor la acuzaţia că medicii din spital nu au vrut să-l opereze şi l-ar fi trimis la o clinică privată, am discutat cu personalul medical, dar nimeni nu a confirmat aşa ceva.” Pe de altă parte, la doar 2 zile după această declaraţie, dr. Geormăneanu anunţa luni, 5 aprilie, că în spital nu se mai fac decât operaţii urgente, din lipsa locurilor Covid.

Infecţia puternică poate duce la erodarea carotidei

Infecţia puternică este cea care ar fi dus la erodarea arterei carotide, care a cauzat sângerarea puternică. Conform informaţiilor medicale, flegmonul parafaringian – diagnostic trecut pe certificatul de deces al pacientului – poate duce în cazuri foarte rare la complicaţii grave precum hemoragii grave prin erodarea marilor vase, inclusiv ruptura arterei carotide.

Flegmonul ar fi trebuit abordat altfel, pentru a nu se ajunge până la această complicaţie gravă, consideră sursa noastră medicală. Bărbatul a ajuns la spital foarte târziu, iar şansele sale au fost minime. Pacientul ar fi trebuit internat post-operator, este de părere medicul.

Însă bărbatul a mers acasă, unde a suferit mai multe zile. „A stat doar cu apă şi ceai, nu putea mânca nimic, 8 zile nu a vorbit”, ne-a spus fratele acestuia.

Ce se precizează în adresa SJU către poliţie

Printr-o adresă, Spitalul Judeţean de Urgenţă a solicitat poliţiei efectuarea unei necropsii a pacientului. Acesta a fost internat în data de 29 martie în secţia ORL a SJU Craiova cu „colecţie parafaringiană stânga drenată, hemoragie postamigdalectomie tardivă”. Decesul a survenit în data de 1 aprilie, la 2:06, având următoarele diagnostice: „stop cardiorespirator, flegmon parafaringian, leziune de arteră carotidă internă stânga stentată”.

Bărbatului i se efectuase un examen CT şi un examen angiografic la spital. În urma angiografului, s-a observat că pacientul sângera la nivelul carotidei. Astfel, medicii de la SJU Craiova i-au montat un stent pentru acoperirea zonei lezate şi oprirea sângerării, dar pacientul a intrat în stop cardiac şi a intervenit decesul.

Ucidere din culpă? Poliţia face cercetări

Poliţia a comunicat că a fost depusă o plângere de fratele bărbatului, care a reclamat că acesta ar fi decedat „ca urmare a nerespectării prevederilor legale ori a măsurilor de prevedere în exercitarea profesiei, de către personalul medical dintr-o clinică privată din Craiova, în perioada în care s-a aflat sub supraveghere medicală, în clinica respectivă.”

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetările au fost preluate de catre polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj, fiind efectuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecatoria Craiova.

Familia a anunţat că va depune plângere şi la Colegiul Medicilor.