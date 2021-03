Peste 1300 de copile din Dolj aşteaptă vaccinul anti HPV

Peste 1300 de fete se află pe listele de aşteptare pentru vaccinului anti HPV din judeţul Dolj, iar Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Dolj spune că nu are informaţii privind calendarul de repartiţie a următoarei tranşe de doze.

Tatăl unei copile de 12 ani spune că aşteaptă de circa doi ani vaccinul şi că, deşi s-a interesat periodic, nu ştie nimic despre când va fi imunizată fiica sa.

Vaccinarea gratuită anti HPV a fost anunţată de Ministerul Sănătăţii la sfârşitul anului 2019, după finalizarea licitaţiei dozelor de vaccin. În 2020, Doljul a primit 1100 de doze.

Acord pentru 4 ani, dar campania stă pe loc

Ministerul Sănătății anunţa în prag de 2020 că a finalizat licitația pentru achiziția dozelor de vaccin anti HPV, iar primele 20 000 de doze urmau a fi distribuite începând de săptămâna viitoare la direcțiile de sănătate publică.

„Acordul Cadru încheiat de MS cu furnizorul pentru o perioadă de 4 ani prevede ca numărul dozelor de vaccin să poată fi suplimentat până la 2.100.000, în funcție de cerere și derularea campaniei de vaccinare. De asemenea, campania de vaccinare va fi precedată de o campanie de informare și conștientizare a publicului cu privire la pericolul reprezentat de HPV și protecția oferită de vaccin, precum și de susținere a medicilor și farmaciștilor în transmiterea informațiilor clare și corecte despre vaccinarea împotriva HPV derulată de către furnizorul de vaccin.

Vaccinarea gratuită se va face începând din luna ianuarie 2020 în cabinetele medicilor de familie la fete cu vârsta cuprinsă între 11 și 14 ani care au solicitat în anii 2017 si 2018 vaccinarea la medicii de familie, inclusiv cele care au trecut de această vârstă, dacă au solicitat”, comunica la acea dată MS.

1347 de persoane aşteaptă vaccinul în Dolj

DSP Dolj a răspuns unei solicitări de informaţii transmise de GdS că nu are informaţii referitoare la repartiţia de doze de vaccin anti HPV. Direcţia spune că în 2020 au fost furnizate şi administrate 1100 de doze de vaccin în judeţ şi că 1347 persoane se află pe lista de aşteptare în acest moment.

Tatăl uneia dintre fetele care aşteaptă vaccinul spune că aceasta este înscrisă pe listă, la medicul de familie, de doi ani şi că nu are idee când fiica sa va putea primi doza. „Tot ce ştiu este că în urmă cu aproape două luni s-a cerut o situaţie cu cei care au solicitat vaccin. Am încercat să obţin mai multe informaţii, dar nu am reuşit”, spune acesta.

Am solicitat Ministerului Sănătăţii date privind campania de vaccinare anti HPV. Am întrebat câte doze au fost administrate la nivelul întregii ţări în 2020, câte persoane se află în prezent pe lista de aşteptare şi dacă există un calendar privind distribuţia următoarelor tranşe de doze şi administrarea acestora.

România are cea mai mare mortalitate prin cancer de col uterin din Europa

Prima campanie de vaccinare anti HPV a fost încercată în România în anii 2008-2009 însă s-a dovedit un eşec. Strategia defectuoasă de comunicare, coroborată cu o puternică campanie antivaccinare au condus către un rezultat nedorit.

Conform unor cifre din 2018, 7,5% din totalul cazurilor de cancer de col uterin nou diagnosticate în Europa proveneau din România – incidența fiind de 3,5 ori mai ridicată decât media UE.

România se afla pe primul loc între țările UE în privința mortalității prin cancer de col uterin (14,2 decese/100 000 femei). Rata era de 20 ori mai ridicată decât a Islandei, țara cu cele mai puține decese prin CCU (0,7/100 000). În România se înregistrează anual peste 4000 cazuri noi de cancer col uterin şi 2000 de femei mor din cauza acestei boli.