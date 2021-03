Unde au dispărut sute de bolnavi de Coronavirus din calculele DSP Dolj?

Sute de cazuri de coronavirus lipsesc din calculul pentru stabilirea incidenţei la 14 zile din Dolj. Unde au dispărut cazurile care nu sunt luate în calculul incidenţei şi care, este, atunci, incidenţa reală a cazurilor Covid din Dolj în ultimele 14 zile?

Cum a scăzut incidenţa pe Craiova în ziua cu o cifră record de infectări pe Dolj faţă de ziua precedentă, de la 2,74 la 2,65 la mia de locuitori, când scenariul roşu părea inevitabil?

Datele se bat cap în cap

GdS a calculat totalul cazurilor din localităţile din Dolj din ultimele 14 zile adunând cazurile din fiecare localitate din tabelul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Dolj, pentru datele de 9 şi 10 martie. Apoi, am comparat suma obţinută – numărul total de cazuri din Dolj din ultimele 14 zile – cu suma cazurilor zilnice de infectări din informările de presă din aceeaşi perioadă: ultimele două săptămâni.

A reieşit că suma cazurilor Covid din toate localităţile doljene este diferită cu numărul total de infectări cumulate în judeţ în ultimele 14 zile. În data de 9.03.2021, diferenţa era de aproximativ 200 de cazuri. Miercuri, 10.03.2021, când Doljul a marcat recordul de infectări din ultimele 3 luni, 184 de cazuri, diferenţa dintre cifrele de pe tabelul incidenţei şi raportările zilnice Covid este şi mai mare, de peste 300 de cazuri.

De câteva zile, fără date privind totalul infectărilor din localităţi

Dacă până pe data de 4 martie, tabelul privind incidenţa publicat de DSP Dolj includea zilnic şi numărul total de infectări pentru o localitate, putându-se, astfel, calcula numărul zilnic de infectări pentru localitatea respectivă, din data de 5 martie, DSP Dolj a scos din informarea privind incidenţa aceste date. Este ziua în care s-au oprit şi informările detaliate ale Ministerului Sănătăţii, ca urmare a scandalului privind datele publicate de Vlad Voiculescu.

Astfel, numărul zilnic de infectări dintr-o localitate din Dolj nu mai poate fi calculat în acest moment.

Pentru ca incidenţa din Craiova să scadă, ar însemna că deşi Doljul are un număr foarte mare de infectări în ultimele 24 de ore, mare parte din cazuri nu sunt în municipiu, ci în alte localităţi din judeţ. La o primă vedere, nu apar cifre notabile în alte localităţi, care să reflecte existenţa unui număr mare de infectări de pe o zi pe alta sau existenţa unor focare.

Datele furnizate de autorităţi nu ajută la clarificarea situaţiei ci, dimpotrivă, invită la speculaţii.

Ce spun cifrele: 300 de cazuri diferenţă miercuri

Dacă adunăm numărul cazurilor pe localităţi, în data de 9.03.2020, conform tabloului incidenţei, rezultă un număr total al cazurilor din Dolj de 1249, în ultimele 14 zile. Dacă adunăm numărul zilnic de infectaţi din Dolj transmis în raportările zilnice din aceeaşi perioadă, numărul de cazuri este de 1459. O diferenţă de 210 cazuri.

În data de 10.03, avem 1535 de cazuri totale în ultimele 14 zile conform informărilor zilnice, însă adunând cazurile din fiecare localitate din Dolj din ultimele 14 zile din tabelul DSP cu incidenţa, numărul total pe Dolj ar reieşi 1204. Mai mic decât în ziua precedentă, deşi numărul de cazuri noi este mai mare.

Am întrebat DSP Dolj de ce există aceste diferenţe şi unde au dispărut aceste cazuri din calculul incidenţei la 14 zile. Am solicitat instituţiei şi numărul de infectări zilnice din municipiul Craiova în ultimele 14 zile, pentru a clarifica de ce a scăzut incidenţa astăzi, deşi judeţul a raportat un număr record de cazuri – în condiţiile în care majoritatea infectărilor apar, de regulă, la nivelul oraşului. Până la această oră, nu am primit răspuns din partea instituţiei.