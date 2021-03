În România, bolilor li se spune să mai aştepte, căci sistemul nu e pregătit să le confrunte. Povestea e veche, cronicizată deja. Investigaţiile decontate de stat sunt păsări rare, pe care le prind cei care au noroc serios sau cei care „se descurcă”. Dacă pentru nişte analize uzuale mai ai ceva şanse – mici, ce-i drept – să prinzi loc de la o lună la alta, la investigaţii complexe sistemul este copleşit de ani întregi. Coada interminabilă, cea la care trebuie să vii cu noaptea-n cap, cu scăunelul, ca prin anii 80, nu a dispărut, ci şi-a găsit alt portativ.

N. M. are 70 de ani. Zilele trecute, s-a trezit cu noaptea în cap şi a ajuns la 6 dimineaţa la o clinică, pentru a avea şanse să prindă o programare la o analiză RMN decontată de CAS. Erau deja 10 persoane la coadă când a sosit. Clinica se deschidea peste alte 2 ore. Este, însă, un caz fericit. A reuşit să prindă un loc.

A. D., 30 de ani, deja s-a resemnat cu gândul că RMN-ul său la coloană va fi asigurat de buzunarul propriu, chiar dacă lunar îşi plăteşte contribuţiile la CAS.

S. S., în vârstă de 35 de ani, a scos în numai câteva luni 1300 lei pentru două examene RMN la genunchi. Altfel, ar fi avut de aşteptat 6 luni, spune, ca să beneficieze de serviciile pentru care virează şi el constant o parte bună din salariu.

506 persoane pe lista de aşteptare la Spitalul Judeţean

La Spitalul Judeţean de Urgenţă din Craiova, în acest moment, sunt 52 progrămari la RMN pentru 70 segmente. Unitatea medicală face în medie 50 de astfel de investigaţii pe lună.

„Avem în așteptare încă 508 cereri. Va dura 10 luni”, transmite managerul interimar, Laurenţiu Ivanovici. Acesta spune că, la dimensiunea spitalului pe care îl conduce, ar mai fi foarte util încă un aparat RMN. Însă, pe lângă costurile foarte mari, se pune şi problema condiţiilor speciale necesare pentru instalarea sa. Care, deocamdată, lipsesc.

„Ar fi util să fie 2 RMN-uri la un spital aşa mare, pentru ca unul să deservească spitalul şi unul – pacienţii din ambulator. Prețul unui astfel de echipament este între 600.000 de euro şi 1,5 milioane de euro. Dar nu avem nici spaţiu unde să îl instalăm. E nevoie de condiții speciale”, precizează Ivanovici.

RMN-ul spitalului, când defect, când covârşit de cereri

Epopeea RMN a făcut subiectul multor materiale de presă de-a lungul anilor. La SJU Craiova, aparatul de rezonanţă magnetică a stat multă vreme stricat, iar bolnavii erau trimişi adesea la clinici private să îşi facă investigaţiile – cu plată.

În 2019, în timp ce unii craioveni se plângeau că sunt peste 1000 de pacienţi pe lista de aşteptare la SJU Craiova, managerul de atunci al unităţii medicale nici măcar nu ştia că aparatul e defect. Sau se făcea că nu ştie, căci transmitea că „din câte cunoaşte, RMN-ul funcţionează”, deşi răspunsurile oficiale şi declaraţiile directorului care i-a urmat la conducere au dovedit contrariul.

Aparatul a fost reparat în 2020, iar spitalul are acum şi patru computere tomograf funcţionale. SJU are şi două aparate de radiologie noi (C-ARM ), care urmează să fie date în folosinţă imediat ce va fi eliberată autorizaţia CNCAN. Acestea se vor folosi la ortopedie, pentru intervenții chirurgicale sub ecran RX.

Aşadar, spitalul trece printr-o perioadă bună, cu aparate care funcţionează şi echipamente noi, care să crească accesul pacienţilor la serviciile medicale. Însă cererea de investigaţii este foarte mare, aşa că oamenii încă aşteaptă luni de zile pentru un loc decontat de CAS. Iar alternativa, investigaţia contra cost la o clinică privată, este pentru foarte mulţi inaccesibilă, întrucât costurile se ridică la sute de lei.

Până la găsirea unor soluţii pentru creşterea numărului de echipamente care să deservească pacienţii plătitori de asigurări de sănătate, bolile sunt rugate să stea puţin pe loc.