Noi centre de vaccinare în Dolj, la finalul lunii

Persoanele care vor să se vaccineze împotriva Covid-19, dar nu se încadrează în cea de-a doua etapă pentru programări se vor putea înscrie pe liste de aşteptare începând cu mijlocul lunii martie, conform anunţului autorităţilor. Înscrierea pe aceste liste se va face tot pe platforma naţională vaccinare-covid.gov.ro, însă reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Dolj spun că aceştia nu vor putea selecta un anumit centru de vaccinare pe a cărui listă de aşteptare să fie înregistraţi.

Nu se ştie dacă vor fi deschise toate centrele de vaccinare deodată

La nivelul judeţului, se vor deschide noi fluxuri de vaccinare la sfârşitul lunii martie, spune dr. Iuliana Manea, din cadrul DSP Dolj. Însă acestea nu au fost încă stabilite.

„La finalul lunii martie se vor mai deschide centre, nu ştiu încă dacă toate. Vom deschide noi centre în funcţie de cantitatea de vaccin care ajunge în ţară. Nu putem spune la acest moment unde anume vor fi deschise aceste fluxuri pentru că încă nu am făcut o evaluare pentru a vedea unde sunt organizate complet. Vom face iniţial aceste evaluări, pentru a vedea cine are spaţiul complet amenajat, cine are materiale, personal angajat, cine are desemnat medicul coordonator. După ce vom avea această situaţie, vom putea stabili centrele care vor fi deschise.”

În ceea ce priveşte înscrierea pe listele de aşteptare pentru etapa a treia a campaniei de vaccinare – imunizarea populaţiei generale – dr. Iuliana Manea spune că va exista un modul pentru acestea în cadrul platformei naţionale şi că listele de aşteptare se fac „pentru a estima persoanele care vor să se vaccineze şi pentru a se vedea vârsta persoanelor respective”.

Din 15 martie, centrele vor fi vizibile din lista de aşteptare

Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, a oferit ieri mai multe informaţii privind sistemul listei de aşteptare.

„În momentul în care în respectivul centru de vaccinare este un loc liber, persoana înscrisă pe lista de așteptare este notificată și are la dispoziție 24 de ore pentru a confirma programarea în respectivul centru de vaccinare. După data de 15 martie, centrele de vaccinare vor putea fi vizibile doar din lista de așteptare. Platforma este de așa natură încât va notifica persoanele care se află în lista de așteptare”, a explicat Valeriu Gheorghiță.

La cea mai recentă raportare a autorităţilor locale, numărul total de doze de vaccin administrate în Dolj era 56.169. Au fost vaccinate cu doza I 33913 de persoane, iar alte 22.256 au primit şi rapelul.

Peste 1,1 milioane de doze de vaccin Pfizer ar urma să ajungă în România în luna martie, peste 268.000 de doze de vaccin Moderna și peste 1,25 de milioane de doze de vaccin Astra Zeneca.