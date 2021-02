Țigara electronică vs. țigările clasice

Statisticile arată că la nivel global sunt aproximativ 1.1 miliarde de fumători adulți, dintre care aproape 60% declară că vor să scape de acest obicei. Acest lucru este ușor de înțeles, renunțarea la fumat este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poți face pentru sănătate.

Un dispozitiv prezentat ca un ajutor în încercarea de a face tranziția lină de la statusul de fumător la cel de nefumător a apărut în 2003: țigara electronică inventată de farmacistul chinez Hon Lik. Marile companii de tutun dezvoltaseră deja dispozitive capabile să genereze aerosoli cu nicotină încă din 1963, dar țigara electronică așa cum o știm astăzi este atribuită lui Hon Lik. Pe scurt, țigara electronică reprezintă un dispozitiv care încălzește un lichid până la transformarea acestuia sub formă de aerosoli care ulterior sunt inhalați de către utilizator.

Riscurile țigării electronice

Deși deja este destul de bine împământenită ideea că țigara electronică te poate ajuta să renunți la fumatul clasic, un studiu recent arătat că majoritatea oamenilor care au început să utilizeze țigările electronice în ideea de a renunța la țigările clasice și ulterior complet la obiceiul de a fuma, au ajuns să fumeze în același timp țigări obișnuite și electronice. În plus, tinerii care obișnuiesc să folosească țigara electronică sunt predispuși la a fuma țigări clasice în anii următori.

Majoritatea țigărilor electronice conțin nicotină, aceeași substanță care provoacă dependență și în cazul țigărilor clasice, dar posibil să conțină și alte substanțe dăunătoare. În lume, teste de laborator au relevat în mai multe cazuri prezența nicotinei inclusiv în lichidele de încărcare a țigării electronice comercializate ca fiind “fără nicotină”. Nicotina, pe lângă caracterul adictiv, este toxică pentru evoluția fetușilor și poate dăuna dezvoltării creierului adolescenților și adulților tineri.

Nerecomandate ca adjuvant pentru renunțarea la fumat

În ianuarie 2018, National Academies of Science, Engineering and Medicine, a prezentat un raport de evaluare a peste 800 de studii. Concluzia a fost că țigările electronice prezintă riscuri pentru sănătate, ele conținând și eliberând un număr de substanțe potențial toxice. Prin urmare, nu este de mirare decizia Food and Drug Administration din SUA de a nu include țigările electronice pe lista ajutoarelor care se recomandă a fi folosite când se încearcă renunțarea la fumat.

Diferitele arome, aspectul modern al dispozitivului, dar și posibilitatea de a le fuma în interior sunt doar câteva din capcanele cu care țigările electronice câștigă teren. Din păcate, efectele pe termen lung ale acestor dispozitive nu se cunosc deoarece nu a trecut o perioadă suficient de lungă de timp, deci, balanța beneficiu-risc nu poate fi înclinată cu precizie în nicio direcție. Deși țigările electronice par a fi mai puțin dăunătoare decât cele clasice, nu sunt considerate a fi sigure, lipsite de implicații negative pentru sănătate.

Valentina Ghimpău

Sănătate de la Farmacist specialist,

