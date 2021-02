Coacăzele, o adevărată comoară pentru organism

Coacăzele conţin de cinci ori mai mulţi antioxidanţi decât broccoli şi mai mulţi fenoli comparativ cu orice fruct pe care îl găseşti în piaţă. Sunt o adevărată comoară pentru organism, iar dacă mai iei în considerare şi aportul scăzut de calorii – doar 50 la suta de grame, ai să le preţuieşti şi mai mult.

Există trei feluri de coacăze: albe, roşii şi negre şi toate au proprietăţi nutritive remarcabile. Sunt surse excelente de vitamina C, pe care o menţin în stare stabilă, graţie antocianinelor, şi activă biologic.

Coacăzele negre conţin aproximativ 160 – 400 mg la 100 g, iar cele albe şi roşii, 20 – 60 mg. Chiar şi după procesare, preparatele din coacăze conţin aproape toată cantitatea de vitamina C din fructele în stare proaspătă. Dar nu numai pentru vitamina C trebuie să le consumi, ci şi pentru că au provitamina A. De asemenea, au vitamine din complexul B; vitamina P; vitamina PP; antocianine; tanini; săruri minerale; celuloză; acid malic; acid citric şi acid tartic; zaharuri şi multă apă (aproximativ 80%).

Au fost considerate drept un elixir al tinereţii

Excelente depurative, vitaminizante, imunostimulatoare, aceste fructe au fost considerate drept un elixir al tinereții. Pot fi considerate un medicament natural, cu proprietăți multiple pentru organism. Și totuși, care este secretul lor?

Au capacitatea de a preveni infecția tractului urinar

Coacăzele au fost studiate timp de sute de ani pentru capacitatea lor de a preveni infecția tractului urinar. S-a descoperit că coacăzele conțin un agent antibacterian numit acid hippuric, dar și alți compuși care ajută la reducerea capacității bacteriei E.coli de a se lipi de pereții tractului urinar. Înainte ca infecția să se dezvolte, un agent patogen izolează zona și apoi penetrează mucoasa de la suprafața pereților tractului urinar. Coacăzele previn această aderare, astfel bacteria E-coli este spălată și apoi este eliminată prin urină.

Fitonutrienţii din coacăze sunt eficienți împotriva virusului herpes

Fitonutrienti din coacăze sunt eficienți împotriva virusului herpes simplex (HSV-2), cauza herpesului genital. Într-un mod asemănător, afinele protejează și împotriva infecțiilor vezicii biliare prin prevenirea instalării bacteriei în pereții vezicii biliare.

Protejează împotriva formării pietrelor la rinichi

Coacăzele conțîn acid quinic, un compus care nu are reacții neobișnuite în organism. Acesta produce, însă, minuni la nivelul urinei. Prezența acidului quinic determină ca urina să aibă un nivel foarte scăzut de acid. Suficient pentru a împiedica calciulul și ionii de fosfat să formeze pietre insolubile. În cazul pacienților care fac periodic pietre la rinichi, sucul de coacăze este indicat pentru a reduce cantitatea de calciu ionizat din urină. Oferă o protecție cu 50% mai ridicată împotriva formării pietrelor la rinchi.

Antioxidanții din coacăze scad nivelul colesterolului LDL

După nenumărate teste, cercetătorii de la Universitatea din Scranton au demonstrat că antioxidanții din coacăze scad nivelul colesterolului LDL. Testele pe animale realizate la alte 3 universități au dovedit că coacăzele pot scădea nivelul total al colesterolului LDL (colesterolul „rău”). Cu toate că nu este cunoscută modalitatea prin care sucul de afine schimbă nivelul colesterolului, cercetătorii cred că efectul este datorat nivelului ridicat de polifenoli, un tip de antioxidant foarte puternic. Și se pare că noi studii confirmă această ipoteză.

Îndepărtează durerea de gât

Pentru asta, se administează, în cazul faringitei granulomatoase, peltea de coacăze negre amestecată cu puţină apă caldă. În cazul amigdalelor inflamate se face gargară cu suc de coacăze, de preferinţă negre, de mai multe ori pe zi.

Atenuează problemele de concetrare şi memorare

Oamenii de ştiinţă susţin că uleiul de sâmburi de coacăze atenuează problemele de concetrare şi memorare prin cei doi compuşi remarcabili ai săi: acidul alfa-linolenic şi acidul stearidonic. Aceştia sunt indispensabili dezvoltării şi bunei funcţionări a neuronilor.