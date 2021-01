Locuri epuizate la vaccin în Craiova. DSP: Oamenii trebuie să aibă răbdare, vor veni doze

Luni, după trei zile de la startul programărilor pentru faza a doua a campaniei de vaccinare, la Craiova s-au epuizat locurile pentru vaccinarea din următoarele 20 de zile. Direcția de Sănătate Publică Dolj a fost bombardată de telefoane din partea cetățenilor care nu au prins o programare. Dr. Iuliana Manea le transmite oamenilor să nu intre în panică.

Locuri mai sunt disponibile în județ, la centrele din Calafat și Călărași. Reprezentanta DSP precizează cum au fost acestea selectate ca puncte de vaccinare pentru această etapă și când vor fi deschise și alte centre.

Calafat și Călărași, selectate pentru poziția geografică și pregătirea logistică

Centrele din teritoriu, de la Calafat și Călărași, cu câte două puncte de vaccinare fiecare, au fost alese de reprezentanții DSP Dolj pentru a le oferi și cetățenilor din județ accesibilitate la vaccin. Pentru selectarea celor două localități, a contat și organizarea logistică și a personalului.

„Am avut o videoconferință cu CNCAV ( Comitetul National de coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva COVID-19 – n.r.), INSP și Ministerul Sănătății, în cadrul căreia s-a stabilit că județul Dolj va avea 12 fluxuri (puncte de vaccinare). Noi trebuia să le împărțim în teritoriu. La conferință au participat mai mulți reprezentanți DSP Dolj – eu, doamna director, medici epidemiologi – și am stabilit împreună că soluția optimă este distribuirea a 8 puncte de vaccinare în Craiova, în cele două centre de la Sala Polivalentă, și a altor 4 puncte în teritoriu”, a spus dr. Iuliana Manea pentru GdS.

„Singurele centre unde puteam deschide punctele de vaccinare erau cele pe care le-am și ales, pentru că aveau tot ce le trebuie. Nu puteam duce toate fluxurile în Craiova, pentru că am fi defavorizat restul populației județului, așa că am mers către extremele sudice, la Calafat și Călărași, ca să cuprindem o zonă mai mare. În Craiova, am păstrat cele mai multe fluxuri, dat fiind că aproape jumătate din populația județului se află aici. Însă au dreptul și ceilalți oameni din județ să se vaccineze”, adaugă coordonatorul din cadrul DSP Dolj.

La Calafat și Călărași, centrele aveau personalul complet, coordonatorul desemnat, spațiul corect amenajat, iar aceste lucruri au fost definitorii pentru includerea lor în această etapă. „Și se și vede că au fost pregătite, pentru că funcționează corect”, spune dr. Manea.

Un singur loc în Craiova, pentru eficientizarea activității

În Craiova, toate cele 8 puncte de vaccinare deschise pentru etapa a doua au fost organizate în cadrul a două centre, la Sala Polivalentă.

„Am făcut punctele de vaccinare într-un singur loc pentru că, existând probleme de personal, era mult mai eficient să reunim tot personalul într-un loc pentru a-l valorifica la maxim. Și sigur, este mai simplu să faci o sală comună de vaccinare și o sală post-vaccinare într-o singură clădire, să aduci toate materialele într-un singur loc. Logistic, este mai eficient. Mai ales că este o activitate care până acum nu s-a făcut decât în spitale, este un alt tip de organizare. Iar ca să începi o astfel de activitate într-un spațiu care nu are nimic de-a face cu domeniul medical, e normal că trebuie să faci astfel încât să eficientizezi și să faci totul să fie mai ușor de urmărit, să poți fi sigur că lucrurile merg bine”, explică reprezentantul DSP Dolj.

Locuri epuizate la Craiova. DSP cere răbdare

La Craiova, totul este plin. Cele 480 locuri disponibile pentru vaccinarea zilnică sunt ocupate pentru următoarele 20 de zile. Oamenii însă trebuie să înțeleagă că va veni vaccinul și se vor putea programa, transmite DSP.

„Noi suntem bombardați în aceste zile de telefoane de la oameni care ne solicită să îi programăm, să le găsim loc. Ori nu se poate. Oamenii nu trebuie să intre în panică. DSP nu poate să îi programeze.

Trebuie să aibă răbdare”, spune Iuliana Manea.

Aceasta spune că perioada de pauză a programărilor poate fi chiar mai scurtă de 20 de zile, în funcție de livrările dozelor: „De săptămâna viitoare nu e exclus să revenim la numărul de doze inițiale furnizate statului. Iar când se întâmplă acest lucru, deja după 15 februarie ar putea veni toate dozele necesare pentru primul trimestru al anului. Acest lucru înseamnă că în timp mai scurt vom face toată munca pentru un trimestru întreg. Va fi mult mai greu, pentru că se restrânge intervalul de timp, dar cantitatea este aceeași, pentru tot trimestrul”.

Circa 7000 de doze de vaccin pentru Oltenia

În momentul în care vor începe să fie livrate doze de vaccin la cota stabilită inițial pentru a intra în România, se va da drumul la noi fluxuri în județ și se vor deschide treptat alte centre de vaccinare.

„Nu putem deschide puncte de vaccinare cu riscul de a nu avea dozele de vaccin necesare. Ce am rezolva atunci?” spune dr. Manea.

Regiunea Sud-Vest Oltenia a primit acum circa 7000 de doze de vaccin, care se află la Spitalul Militar Craiova, centru regional de stocare. Aceste doze se distribuie către toate cele 5 județe arondate centrului regional.

La nivelul Doljului, se pot vaccina 720 de persoane pe zi în această perioadă, până când se va modifica numărul de fluxuri.