Ceapa, sursă de quercitină și inamic al osteoporozei

Ceapa are beneficii uimitoare pentru sănătate. Cercetările științifice susțin proprietățile antibacteriene, antiseptice și antivirale ale cepei și sugerează că această legumă are multe efecte terapeutice care mențin sănătatea inimii și previn cancerul.

Folosită la arsuri și răni

Ceapa este nativă din Asia și Orientul Mijlociu, iar utilizările ei culinare și medicinale datează de mii de ani. Ceapa era atât de apreciată în Egiptul Antic încât aceasta era pusă în mormintele regilor pentru a fi accesată mai ușor după moarte. În Anglia medievală, ceapa era folosită pentru a alunga spiritele rele și bolile, iar în timpul războaielor, ceapa era amestecată cu miere și aplicată pe rănile luptătorilor sub forma unei comprese, pentru prevenirea infecțiilor. Sucul proaspăt de ceapă aplicat de arsurile minore sau ciupiturile de insecte grăbeşte vindecarea şi regenerarea ţesuturilor, chiar dacă, la început, senzaţia este una de usturime – rezultatul contează.

În anotimpurile reci, când mâinile au foarte mult de suferit din cauza frigului, cei care se ştiu cu probleme în acest sens trebuie să ştie că pot încerca un remediu naturist pe bază de suc de ceapă şi miere, în părţi egale, care ajută la tratarea crăpăturilor pielii şi echilibrarea pH-ului.

Sursă de quercitină

Ceapa este o sursă bogată de antioxidanți precum Vitamina C, tripoftan, metionină și cistină, aminoacizi care promovează somnul și detoxifierea corpului, potasiu, seleniu, mangan și fibre. Are foarte puține calorii, grăsimi și colesterol. Ceapa conține un flavonoid puternic numit quercitina, un antioxidant care protejează celulele de daunele oxidării. Cercetările sugerează că quercitina – obținut din alimente precum ceapa – oferă beneficii mult mai mari decât luat sub formă de supliment. La fel ca și usturoiul, ceapa posedă compuși sulfuroși, care ajută la reducerea colesterolului și trigliceridelor. Unul din aceștia, numit onionin A, dă cepei proprietățile sale antiinflamatoare naturale.

Alicina din ceapă reduce tensiunea

Alicina este un alt constituent al cepei care reduce tensiunea arterială și previne formarea de cheaguri de sânge, și implicit atacul cerebral vascular. Ceapa ucide E. coli, Helicobacter pylori și salmonella Compușii care conțin sulf și quercitina din ceapă lucrează împreună pentru a combate bacteriile.

Extractele de ceapă s-au dovedit active împotriva unor patogeni comuni, precum E. coli, salmonella sau Helicobacter Pylori, care cauzează ulcerul stomacal. Cercetătorii au descoperit și că ceapa are o acțiune antibacteriană puternică și împotriva streptococilor și a altor microbi care cauzează cariile și gingivita. Aceștia susțin că cel mai puternic efect antibacterian l-a avut ceapa crudă, proaspăt tăiată. Ceapa care a fost lăsată să stea 48 de ore și-a pierdut puterile antibacteriene.

Scade riscul osteoporozei

Într-un studiu care a vizat femeile caucaziene în vârstă de 50 de ani și peste, s-a găsit o legătură între consumul de ceapă și sănătatea oaselor. Femeile care au mâncat mai frecvent ceapă au avut o densitate osoasă mai bună și au avut un risc mai scăzut de fractură de șold, cu mai mult de 20% comparativ cu cele care nu au mâncat ceapă.

Ceapa ajută absorbția licopenului din roșii

Sinergia alimentară înseamnă că beneficiile a două alimente consumate împreună le depășesc pe cele care ar rezulta din consumul individual. Pare să fie și cazul cepei cu roșiile. Ba chiar e demonstrat știintific: oamenii de știință cred că compușii de sulf din ceapă stimulează absorbția licopenului, un antioxidant din roșii, care are legătură cu protecția împotriva cancerului și a bolilor de inimă, precum și a creierului, oaselor și a ochilor.

Contraindicații

Există o avertizare legată de consumul de ceapă, valabilă pentru persoanele suferinde de gastrită, sindrom de colon iritabil sau colită. Pentru aceştia este recomandat consumul treptat al cepei şi în cantităţi mici astfel încât organismul să se obişnuiască deoarece ingestia unei cantităţi nepotrivite poate diminua peristaltismul gastric, îngreunând digestia.Femeile însărcinate și cele care alăptează trebuie să consume ceapă cu moderație.