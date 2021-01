Alergologi: Reacțiile alergice la vaccinurile Covid, rare și sub control

Într-un material publicat recent, o echipă de alergologi oferă îndrumare și informații despre siguranța vaccinurilor anti-Covid în contextul reacțiilor alergice înregistrate ca efecte adverse.

Autorii materialului, specialiști de la spitalul Massachusetts din Boston, au realizat o analiză detaliată privind reacțiile alergice la vaccinurile Pfizer-BioNTech și Moderna.

Ei au concluzionat că reacțiile la vaccin sunt rare și că inclusiv persoanele care au alergii alimentare sau la anumite medicamente pot primi în siguranță doza de vaccin în anumite condiții.

Lucrarea alergologilor a fost publicată în Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice și reasigură publicul de siguranța vaccinurilor.

Alergiile la vaccin, foarte rare

Cele două vaccinuri deja aprobate prezintă o eficiență de 95%, respectiv 94%, după două doze, conform studiilor.

Alergologii oferă informații despre cine poate beneficia de vaccin în siguranță, ce întrebări ar trebui să le pună profesioniștii care administrează vaccinul persoanelor care îl primesc și cum o persoană care va prezenta o reacție alergică la prima doză a vaccinului ar putea primi și a doua doză.

Specialiștii semnalează că, în general, vaccinurile sunt foarte sigure, cu doar circa 1.3 reacții anafilactice la 1 milion de doze administrate.

Când reacțiile alergice apar, totuși, ele sunt, în general, răspuns la ingredientele inactive care însoțesc ingredientele active ale vaccinului.

Aceste ingrediente inactive au diverse roluri, de la prevenirea contaminării cu bacterii la stabilizarea vaccinului în timpul transportului și depozitării și asigurarea unui răspuns imun mai puternic.

PEG, ingredientul cu potențial alergen

Atât vaccinul produs de Pfizer-BioNTech, cât și Moderna folosesc polietilenglicol (PEG) pentru stabilizarea componentelor active. Producătorii de medicamente folosesc PEG în numeroase produse aprobate pentru vânzarea la tejghea.

Autorii articolului spun că deși există anumite dovezi că sistemul imunitar al unei persoane poate reacționa la PEG, reacțiile anafilactice sunt rare.

Aceștia notează că mulți alergologi iau în calcul ipoteza că o alergie preexistentă la PEG poate fi explicația pentru numărul mic de alergii raportate la vaccinurile Covid-19.

La data publicării materialului, în Statele Unite fuseseră administrate 2 milioane de doze de vaccin Pfizer-BioNTech, cu cel puțin 10 reacții alergice. Toate au apărut imediat după ce persoanele au primit vaccinul, iar participanții au primit tratament imediat, cu soluții la simptome.

Îndrumări pentru administrarea cu precauții a vaccinului

Alergologii subliniază recomandarea ca persoanele cu istoric de alergii severe la oricare dintre componentele vaccinurilor să nu îl primească. O altă recomandare este ca persoanele care primesc doza să fie monitorizate în următoarele 15 minute, iar cele cu istoric de reacții alergice la vaccinuri, timp de 30 de minute post-vaccinare.

Centrul pentru Controlul Bolilor din SUA recomandă ca personalul care administrează vaccinul să primească training pentru răpunsul la anafilaxie.

Pe lângă aceste recomandări, alergologii au pregătit un chestionar pentru a stabili dacă o persoană cu alergii ar trebui să primească vaccin și în ce condiții. Specialiștii întreaba dacă persoana a avut vreodată alergie severă la medicamente injectabile, un vaccin, alți alergeni sau PEG. Dacă răspunsul este NU la toate acestea, persoana în cauză poate primi vaccinul în condițiile generale.

Dacă la primele 3, răspunsul este DA, atunci riscul este considerat mediu și personalul specializat ar trebui să aibă sub observație persoana vaccinată timp de 30 minute în loc de 15.

Risc înalt au persoanele care răspund DA la alergia severă la PEG, caz în care un alergolog ar trebui să evalueze pacientul cu un test de piele.

Dacă o persoană are o reacție alergică la prima doză a vaccinului, specialiștii sugerează ca un alergolog să confirme prin test de piele și, în funcție de severitatea reacției, alergologul poate decide că este mai sigur să se evite a doua doză.

Reasigurări privind vaccinul

Pentru autorii articolului, mesajul cheie este că vaccinurile anti Covid sunt, în general, sigure, și chiar persoanele cu istoric de reacții alergice pot, în majoritatea circumstanțelor, să primească vaccinul.

Dr. Aleena Banerji, directorul departamentului de Alergie și Imunologie de la Massachusetts General Hospital, profesor asociat la Harvard, și coautor al materialului, “ca alergologi, ne dorim să încurajăm vaccinare prin reasigurarea publicului că ambele vaccinuri aprobate sunt sigure.”