Problemele de la ATI – SJU Craiova, pasate de la o conducere la alta. Ivanovici promite rezolvarea situației

Sancționat în mai multe rânduri pentru că nu respectă normele privind distanța între paturile de terapie intensivă, Spitalul Județean de Urgență din Craiova nu a soluționat problemele de la ATI până în prezent. Ministerul Sănătății a cerut chiar relocarea terapiei intensive, dar cei care s-au aflat la conducerea spitalului spuneau că este imposibil să îndeplinească aceste condiții fără mutarea altor secții și au pasat rezolvarea situației de la mandatul unui director la altul.

Conducerea actuală face demersuri

Recent, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Dolj a solicitat din nou SJU Craiova să reamenajeze terapia intensivă pentru a respecta distanța legală între paturi. Acest lucru s-a întâmplat în urma controalelor efectuate în întraga țară ca urmare a incendiului de la spitalul din Neamț, sub presiunea responsabilității în eventualitatea unui alt eveniment similar.

De data aceasta, managerul în funcție promite că schimbarea se întâmplă. Au fost demarate demersuri pentru mutarea secției ATI Covid într-o construcție modulară și în câteva luni ar urma ca terapia să respecte toate normele.

Sancțiuni în 2018, aceleași probleme în 2019 și în 2020

În 2018, DSP Dolj a sancționat SJU Craiova cu 25000 lei pentru problemele găsite la terapie intensivă. Au fost sancționați la acea vreme medicul șef de secție, asistentul șef de secție, 5 asistenți medicali, 2 infirmiere, asistentul coordonator al blocului operator, medicul șef SPIAAM și încă un medic SPIAAM. Termenul de remediere al problemelor identificate a fost cuprins între 7 zile și 6 luni.

În 2019, urmează o inspecție a Corpului de Control al Ministerului Sănătății. Problemele de la ATI persistă. Au fost aplicate noi sancțiuni, atât unității sanitare, cât și persoanelor responsabile pentru deficiențele constatate, în valoare de 42300 lei. Iarăși, au primit amenzi șeful de secție, asistenți medicali, medici SPIAAM. Raportul inspectorilor concluziona că programul cadru de conformare și programul operațional anexate autorizației de funcționare din 2018 nu cuprind ca obiectiv secția ATI, deși „se impune inclusiv relocarea acesteia pentru asigurarea organizării și funcționalității conform prevederilor legale”.

Laurențiu Ivanovici: „Eu nu vreau să rezolve alții”

Managerul interimar din prezent al SJU Craiova, Laurențiu Ivanovici promite, însă, că nu-și va declina responsabilitatea și că în curând clinica ATI va respecta normele. Primii pași s-au făcut deja, spune acesta:

„La controalele precedente s-a constatat că nu s-a implementat nimic. A rămas să rezolve alții. Eu nu vreau să rezolve alții, eu vreau să rezolv eu. Sigur, nu se poate peste noapte. Dar pentru relocare, lucrăm deja la proiectul pentru secția modulară ATI Covid. Ieri (marți – n.r.), în Consiliul Județean, s-a luat hotărârea să primim cei 1400 mp de teren în spatele spitalului. Vom construi acolo un ATI modular cu 30 de paturi pentru Covid. Iar prin mutarea secției ATI Covid, vom putea să ne reorganizăm cu spațiul din etajul III și să respectăm distanțele obligatorii între paturi. O să dureze câteva luni, dar e deja un pas. În spital nu aveam unde să ne extindem și să reorganizăm secția”.

5 paturi în plus la ATI Covid în această perioadă

Până la relocare, însă, spitalul trebuie să gestioneze criza locurilor de terapie intensivă pentru pacienții Covid. În ultimele luni, terapia Covid a fost plină constant, iar mulți pacienți au așteptat în Urgență eliberarea unui loc în ATI. Deși abundența cazurilor grave s-a mai estompat, există în continuare situații cu pacienți care sunt nevoiți să aștepte un loc.

„Vestea bună e că am primit autorizație de la DSP pentru extindere cu 5 paturi în spital. Știți că noi voiam să ne extindem cu 10 locuri. Dar în urma controlului, am făcut o modificare a structurii secției. Cele 4 paturi ATI Covid copii, care au stat nefolosite 8 luni de zile – un singur caz am avut – le-am transformat în paturi de adulți și am mai pus încă un pat în alt salon. Astfel, am mai câștigat 5 paturi ATI pentru adulți. Iar în sala de mici intervenții din cadrul secției de terapie intensivă vom avea 2 paturi pentru copii. Deci în acest moment avem aprobare pentru 25 paturi ATI Covid adulți, care vor fi relocate, și vor mai fi 5 în plus în secția modulară. Am mai câștigat totuși 5 paturi pentru această perioadă, și sunt importante, încă mai avem nevoie. A scăzut numărul de pacienți în stare gravă cu Covid, dar mai avem în așteptare pacienți în urgență pentru ATI Covid. Sunt mai puțini, dar sunt. Așa că a trebuit să găsim o soluție.”