Care sunt simptomele trichinelozei și cum o prevenim

Trichineloza sau trichinoza este o boală parazitară, contractată de om prin consumul de carne crudă de porc sau insuficient preparată termic care conține larvele infestante a unui vierme cilindric din genul Trichinella spiralis.

Care sunt simptomele trichinelozei

Multe infestații sunt asimptomatice sau ușoare, relatează pentru Ziarul Medical Asociația Medici pentru Tine.

În prima săptămână, pot apărea greața, crampele abdominale și diareea. La 1-2 săptămâni după infecție apar semnele și simptomele sistemice: edemul facial sau periorbital (adică aspectul umflat al pleoapelor), mialgia (durere musculară), febra persistentă, cefaleea (durerea de cap), hemoragiile și peteșiile subconjuctivale (mici pete roșii pe fața internă a pleoapelor). Durerea oculară și fotofobia (persoana nu se poate uita la lumină) preced adesea mialgia.

Apar apoi și simptome ale invaziei musculare (când larvele ajung la nivelul mușchilor). Mușchii respiratori, masticatori și ai deglutitiei pot fi dureroși. Dispneea severă (respirația cu dificultate) poate surveni în infestațiile mai grave. Febra este, în general, până la 39 grade Celsius, rămânând ridicată timp de mai multe zile, apoi scăzând gradat.

Eozinofilia (creșterea eozinofilelor, celule care se găsesc în sânge și au rol în apărarea antiparazitară) începe, de obicei, atunci când larvele noi invadează țesuturile, atinge maximul la 2-4 săptămâni de la infecție și scade gradat pe măsură ce larvele se închistează.

Semnele și simptomele se intensifică gradat, iar majoritatea dispar prin a 3-a lună, când larvele au devenit închistate în celulele musculare și au fost eliminate de alte organe și țesuturi. Durerile musculare vagi și oboseala pot persista luni. Infestațiile recurente cu Trichinella nativă pot provoca diaree cronică.

Cum ne putem infecta cu Trichinella

Omul se contaminează prin ingestia de carne infestată cu chisturi de Trichinella. Sub acțiunea sucurilor digestive, larvele ies din chisturi și ajung în intestinul subțire, penetrează mucoasa și devin viermi adulți în 6-8 zile. Femelele mature eliberează larve vii în decurs de 4-6 săptămâni, apoi mor sau sunt eliminate.

Larvele noi migrează prin sânge și corp, dar supraviețuiesc în cele din urmă doar în celulele striate ale mușchilor scheletici. Larvele se închistează complet în 1-2 luni și rămân viabile timp de câțiva ani ca paraziți intracelulari.

Oamenii iau Trichinella prin prelucrarea sau consumul de carne crudă, insuficient preparată termic, a animalelor infestate, cel mai frecvent porci, mistreți sau urși.

Care pot fi complicațiile trichinelozei?

În afară de cazurile severe, acestea nu apar de obicei în cazurile cu trichineloză. În acele cazuri rare, larva poate ajunge la organele vitale, determinând complicații letale:

Miocardita – inflamația peretelui inimii, mai exact a stratului muscular a acesteia;

Encefalită – inflamația creierului;

Meningită – inflamația membranei și a lichidului cefalorahidian care înconjoară creierul și măduva spinării;

Pneumonia – inflamația plămânilor.



Care este tratamentul?

Tratamentul se face cu antihelmintice, care elimină viermii adulți din tractul gastro-intestinal, dar au probabil efect scăzut asupra larvelor închistate.

Analgezicele pot fi necesare pentru a calma durerile musculare. În cazul manifestărilor alergice sau miocardice severe sau afectarea sistemului nervos central (creier și măduva spinării) se administrează corticoid.

Cum putem preveni trichineloza?

Trichineloza este prevenită prin prepararea termică minuțioasă a cărnii consumate până la temperatura optimă (71 grade C). Larvele pot fi distruse, de regulă prin congelarea cărnii la -17 grade C timp de 3 săptămâni sau la -30 grade C timp de 6 zile. Afumarea sau sărarea cărnii nu asigură distrugerea larvelor, deci nu distruge șansa de a contacta această boală. Porcii domestici nu trebuie hrăniți cu produse din carne neprelucrată termic.