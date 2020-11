CFR a primit primii pacienți la terapie intensivă. Extinderea ATI de la SJU mai are de așteptat

Spitalul CFR Craiova a primit primii pacienți Covid în secția de terapie intensivă. La Spitalul Județean de Urgență din Craiova, extinderea ATI cu alte 10 paturi va mai dura. După incendiul de la spitalul din Piatra Neamț, conducerea spune că vrea să se asigure că sunt îndeplinite toate condițiile și sunt obținute toate autorizațiile și avizele necesare.

La CFR au ajuns primii pacienți. Se mai așteaptă un medic

Directoarea spitalului CFR Craiova, Maria Aurelia Gângioveanu, spune că unitatea medicală mai are nevoie de un medic de terapie intensivă, dar acesta urmează să ajungă la spital.

„Mai avem nevoie de un medic și am înțeles că de mâine (astăzi – n.r.) este la noi. Noi deja am dat drumul și am primit primii doi pacienți”, transmite managerul spitalului CFR.

Spitalul Județean de Urgență din Craiova așteaptă să fie preluați și din pacienții în stare gravă care ajung aici. Secția de terapie intensivă a spitalului este plină de mai bine de două luni, iar în ultima perioadă mulți pacienți care necesitau un pat în ATI au fost nevoiți să aștepte în Unitatea de Primiri Urgențe să se elibereze un loc. Conducerea spitalului trăgea un semnal de alarmă cu privire la presiunea care se pune pe medicii urgentiști, care sunt nevoiți de multe ori să acorde îngrijiri specifice ATI.

„Deocamdată nouă nu ne-au preluat pacienți cei de la CFR, au solicitat medicii din Urgență transfer și nu s-a putut”, a spus marți Laurențiu Ivanovici.

Extinderea ATI de la SJU, în așteptare. Controale după tragedia de la Neamț

În ceea ce privește extinderea secției de terapie intensivă Covid de la SJU Craiova, momentan nu se poate estima o dată la care aceasta va putea fi gata.

„Pe partea de extindere a secției noastre ATI, în acest moment ne ocupăm de avizarea spațiului. Ne trebuie autorizație ISU, aviz energetic. Trebuie să ne asigurăm că avem capacitatea de a furniza oxigen pentru cele zece paturi noi. Deocamdată nu putem estima când va fi gata. Având în vedere ce s-a întâmplat la Piatra Neamț, vrem să ne asigurăm că sunt respectate toate normele legale pentru autorizarea acestui spațiu”, precizează managerul Laurențiu Ivanovici.

În prezent, la spitalul județean este în plină desfășurare un control de la DSP, ISU și IISCIR care vizează secția ATI. Astfel de controale au loc în toate secțiile ATI din țară în această perioadă, fiind dispuse de autoritățile centrale după incendiul de la spitalul din Piatra Neamț. „Vedem ce vor constata organele de control și ce vor dispune și în funcție de aceasta vom stabili și ce vom face cu extinderea”, adaugă Ivanovici.