Managerul unui lanț de farmacii: „Prudență maximă cu suplimentele autoadministrate pentru Covid”

Teama de coronavirus îi determină pe oameni să ia cu asalt farmaciile în căutare de suplimente și medicamente vehiculate în presă ca fiind de ajutor în lupta cu infecția. Mulți aleg să ia preventiv vitaminele recomandate pentru întărirea sistemului imunitar. Viorela Țircomnicu, administratorul cunoscutului lanț de farmacii Al-Shefa, atrage atenția că inclusiv o banală vitamina C sau D trebuie administrată cu mare precauție.

„Poți face mai mult rău decât bine”

Managerul lanțului de farmacii spune că una dintre marile probleme este că în lipsa unor analize sau a cunoașterii aprofundate a istoricului pacientului, farmaciștilor le este greu să cunoască necesitățile celor care le calcă pragul:

„În general, în perioadele de iarnă, făceam recomandări pentru simptome asociate gripei, pentru a susține sistemul imunitar. Dar trebuie să fim prudenți atunci când sfatuim pacienții, cu atât mai mult acum când suntem în lupta cu un necunoscut. Atâta timp cât ne mor oameni, înseamnă că nu suntem acolo unde trebuie, că încă nu știm tot ce trebuie să știm”.

Este adevărat că puțini pacienți au doza optimă de vitamina D în organism, menționează aceasta, și atunci un supliment poate fi de ajutor. Dacă pacientul are și un deficit dovedit de analize, cu atât mai bine. „Dar trebuie să fim documentați și responsabili atunci când sfătuim pacienții”.

E bine ca pacienții să discute cu medicul de familie

Suplimentele sunt un mod de a echilibra un organism care, în mod normal, este dezechilibrat, explică managerul farmaciilor Al Shefa. Pentru că nu avem toți cantitățile optime de vitamine în organism. „Dar asta nu înseamnă că putem să luăm vitamina C sau vitamina D fără să ne consultam cu medicul sau farmacistul. Pentru noi, ca farmaciști, este foarte dificil, să recomandăm ceva dacă nu îi știm, de fapt, nevoile unei persoane. Cel mai bine este ca oamenii să vorbească, în primul rând, cu medicul de familie care chiar își cunoaște pacienții și le știe istoricul medical”, spune Viorela Țîcomnicu.

„Să luăm vitamina C, de exemplu. Ea este benefică, sigur. Dar tu nu ai de unde să știi ce fel de necesități are pacientul din fața ta. Poate el e un consumator mare de fructe și legume, poate nu are nevoie de suplimente. De aceea, în perioada asta trebuie să fim foarte prudenți, să stăm mai mult de vorbă cu pacientul, să îl întrebăm mai multe despre stilul său de viață și după să facem recomandări.” .

„Îndemn la precauție. Să nu complicăm lucrurile mai mult”

În această perioadă, pacienții sunt speriați. Adesea, comportamentul lor are la bază un dezechilibru emoțional. Nu doar pacienții confirmați, dar și cei care se gândesc că pot contracta infecția au aceste probleme emoționale, spune managerul lanțului farmaceutic. „De aceea noi, ca specialiști, dar și mass media, trebuie să fim extrem de atenți la sfaturi și recomandări.”

În acest context foarte dificil, Viorela Țîrcomnicu îndeamnă la prudență și bună credință.

„E o perioadă extrem de grea. Am avertizat farmacistele să fie foarte atente, foarte prudente în recomandări, să nu elibereze orice și oricum. În toată nebunia asta, să nu complicăm și noi lucrurile și să facem mai mult rău decât bine. Să fim mânați de bună credință și prudență maximă. Să dăm ce e mai bun din noi, profesional vorbind,” spune managerul lanțului Al Shefa.