Ziua Mondială a Diabetului. Dr. Maria Moța: În contextul Covid, e cu atât mai important să mențineți diabetul echilibrat

Din anul 1991, data de 14 Noiembrie a fost declarată “Ziua Mondială a Diabetului”, ca răspuns la îngrijorările din ce în ce mai mari cu privire la creșterea amenințării pentru sănătate pe care o reprezintă diabetul. În 2020, tema acestei zile este „Asistenții medicali fac diferența”. Însă atenția tuturor este îndreptată și asupra modului de interacțiune între diabet și virusul Sars-Cov2.

Asistenții medicali au un rol cheie în lupta anti diabet

„Creșterea epidemică a prevalenței și a incidenței diabetului zaharat în ultimele decade, dar și complexitatea îngrijirii pacienților cu diabet, care se confruntă cu o serie de provocări, a dus la necesitatea extinderii corpului medical implicat in îngrijirea acestor pacienți.

Peste 50% dintre serviciile de îngrijire a pacienților cu diabet sunt efectuate de asistenții medicali bine instruiți, dedicați profesiei. IDF și OMS au subliniat, în acest an, necesitatea recunoașterii muncii asistentului medical, recomandând furnizorilor de servicii medicale și guvernelor să acorde importanță investițiilor în educația și formarea asistenților medicali”, explică dr. Maria Moța, Medic primar Diabet, Nutriție, Boli de Metabolism și Medicina Internă, prof. UMF Craiova. Dr. Moța a fost membru în conducerea „European Society for Study of Diabetes – EASD” între 2015-2018 și președinte al Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli de metabolism între 2012-2015.

Cu expertiza potrivită, asistenții medicali pot face diferența pentru persoanele afectate de diabet, ei având un rol cheie în educația terapeutică a pacienților, spune dr. Moța, diagnosticarea precoce a diabetului și a complicațiilor acestuia, prevenirea diabetului, extinderea terapiei cu pompe de insulină, a monitorizării continue a glicemiei.

Covid-19, tema stringentă pentru 2020

Cu toate că Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat anul 2020 ca Anul Internaţional al asistenţilor medicali şi al moaşelor, iar tema pentru Ziua Internațională a Diabetului a fost aleasă în acest context, tema stringentă a realității curente este, pentru toți, Covid-19.

„Nimeni nu a anticipat că de fapt tema cea mai potrivită în acest an ar fi COVID-19 și diabetul zaharat. De aceea, eu voi transmite câteva informații utile pentru pacienții cu diabet, în această perioadă supranumită COVID-19”, spune dr. Moța.

„Pacienții cu diabet zaharat ar trebui să știe că, dacă reușesc să mențină diabetul echilibrat, ei nu au un risc mai mare de a face boala. Cu cât glicemiile sunt mai mari și dezechilibrul diabetului mai prelungit, cu atât crește și riscul de a face boala, dar și riscul de a face forme foarte severe, necesitând internare în terapie intensivă”, precizează medicul.

Monitorizarea glicemiei trebuie făcută cu și mai mare atenție

Dr. Maria Moța spune că în această perioadă dozarea glicemiei trebuie făcută chiar mai frecvent decât anterior, pentru că în cazul infectării cu noul coronavirus pot să apară creșteri brutale ale glicemiei, cu instalarea comei hiperglicemice, care necesită spitalizare obligatorie. „Creșteri marcate, peste 24 de ore ale glicemiei, cu corpi cetonici prezenți în urină, sânge sau aerul expirat (miros de acetonă), sete intensă, deshidratare, vărsături, lipsa poftei de mâncare impun luarea imediată a legăturii cu echipa medicală”, atrage atenția medicul.

Dr. Moța insistă pe respectarea cu strictețe a regulilor generale de igienă și evitarea deplasărilor neesențiale pentru a scădea riscul infectării.

„În plus, fiecare pacient cu diabet va trebui să se considere la risc și să își ia suplimentar și alte măsuri: să aibă rezervă de medicație antidiabetică pentru 1-3 luni. Să aibă teste de glicemie și consumabile pentru pompa de insulină de 1-3 luni, glucometru de rezervă, baterii de de glucometru, baterii pompă de insulină, zahăr în pliculețe pentru a avea acces rapid la el”.

Nu întrerupeți tratamentul de diabet

Pacienții cu diabet nu vor întrerupe nici tratamentul de diabet, nici de hipertensiune nici pentru alte comorbidități, menționează dr. Moța, iar în caz de internare pentru COVID-19 vor anunța medical curant că au diabet. Eventual, vor cere permisiunea să se consulte cu diabetologul legat de tipul tratamentului și doze, de cele mai multe ori fiind vorba de necesitatea tratamentului cu insulină.

„Glicemia poate crește din motive legate de agravarea diabetului de către virus, din cauza stresului legat de teama de boală, a imposibilității de a se continua o dietă sănătoasă sau ca urmare a limitării mișcării. În diabet, mișcarea este modalitate de tratament. Mai poate crește ca urmare a nevoii tratamentului cu corticoizi în formele severe de boală. Dar, în aceste situații, se vor crește dozele de insulină și se va face tratamentul recomandat de medicul currant pentru COVID-19. Oricare ar fi cauza hiperglicemiei, ea se tratează cu insulină, nu trebuie să crească îngrijorarea”, transmite medicul primar.

Nu în ultimul rând, fiecare pacient ar trebui să aibă la îndemână o listă cu telefoane ale medicului, asistentului de diabet, medicului de familie, familiei apropiate, vecinilor, prietenilor pe care se pot baza, pentru a apela cu ușurință, la nevoie.