Rareori mergem la oftalmolog doar pentru un control de rutină. România are încă mult de lucru la programele de prevenţie şi la educaţia pacientului, iar vizita la oftalmolog are loc, de regulă, când simţim că este ceva în neregulă.

“De ce să îmi duc copilul la oftalmolog? Are doar 4 ani şi vede bine. Stă cu orele cu ochii în tabletă şi nu se plânge. De ce să merg la oftalmolog când sunt însărcinată? Văd bine, nu am alte probleme decât o tensiune mai mare, care a scăzut acum cu medicamente. De ce aş merge la oftalmolog doar pentru că stau la serviciu 8 ore în faţa monitorului? Văd bine, doar că obosesc seara. Ecranul are protecţie. De ce să merg la oftalmolog? E întrebarea pe care şi-o pun anual mii de români”, spune dr. Livia Davidescu, medic primar oftalmolog, doctor în medicină, care răspunde acestor întrebări şi altora asemenea oferind 10 motive bine întemeiate pentru consultul oftalmologic.

„Evitând consultul, riscaţi să treceţi pe lângă problemele majore”

Medicul înţelege că viaţa cotidiană, cu provocările sale, nu ne lasă timp prea mult pentru noi înşine. În plus, cu pandemia, oamenii se gândesc că programările sunt greu de obţinut, uneori tardive dacă nevoia de ochelari e urgentă. Dar mulţi apelează la soluţii care fac mai mult rău decât bine.

Mulţi spun “Mai bine iau nişte ochelari direct din mall sau de la benzinărie. Am avut cam +1, am încercat +2 de la colegul de birou şi mamă, ce bine vedeam. Am probat în mall +2, gata, pe ăştia îi iau, sunt şi ieftini. Gata, problemă rezolvată”.

De fapt, făcând acest lucru, evitând consultul oftalmologic, pacienţii riscă să treacă pe lângă probleme vizuale majore, atrage atenţia dr. Davidescu.

Iată 10 motive importante pentru care vizita la oftalmolog este esenţială.

Unele boli nu determină scăderea imediată a vederii

1.Dacă nu mergeţi la oftalmolog, nu veţi şti dacă aveţi glaucom, cataractă, retinopatie diabetică, degenerescență maculară şi orice altă boala ce nu determină scădere imediată de vedere,.

Toate aceste boli pot fi diagnosticate doar de către medicul oftalmolog.

2. Nu veti şti care vă sunt parametrii funcţionalidin punct de vedere oftalmologic, respectiv acuitatea vizuală, tensiunea oculară, nici cei morfologici (aspectul cristalinului, cel al nervului optic, al retinei, etc). Unii dintre aceşti parametri trebuie urmăriţi constant în anumite situaţii. De pildă, tensiunea oculară este importantă la cei ce au în familie antecedente de glaucom. Aspectul retinei este de urmărit la diabetici.

Uneori, tumorile cerebrale pot fi diagnosticate prin control oftalmologic

3. Sărind peste vizita la oftalmolog, nu veţi şti dacă aveţi boli generale nediagnosticate ce determină modificări oculare. Peste 10% dintre cazurile noi de diabet zaharat au modificări ale fundului de ochi şi sunt depistate cu ocazia controlului oftalmologic. Chiar tumorile cerebrale au ca primă manifestare scăderi ale vederii sau amputaţii de câmp vizual şi sunt uneori diagnosticate prin control oftalmologic.

La copii, controlul oftalmologic e obligatoriu

4. La copii, ce au particularităţi ale refracţiei, controlul oftalmologic este obligatoriu. Părinţii pot sesiza foarte târziu viciile de refracţie, mai ales dacă acestea sunt unilaterale, iar acest fapt poate conduce la scăderea ireversibilă a vederii.

Acel copil va avea un handicap vizual insurmontabil. Din cauza acestuia, el nu îşi va putea alege o profesie ăn care baremul oftalmologic este unul strict, nu va putea avea permis de şofer sau de port- armă.

5. Pentru femeile însărcinate cu diverse afecţiuni generale sau vicii de refracţie (diabet, HTA, miopie), controlul oftalmologic este obligatoriu. El oferă date existențiale pentru monitorizarea sarcinii şi alegerea tipului de naştere (spontană sau cezariană).

Dacă petreceţi multe ore în faţa ecranelor, mergeţi la oftalmolog

6. Pentru tinerii ce petrec în fața calculatorului peste 4 ore pe zi, protecţia ochiului de lumina albastră a ecranelor este esenţială. Dar orice astfel de prescriere trebuie să fie însoţită de un consult complet, care să ofere certitudinea unei prescrieri corecte. O lentilă cu protecţie trebuie prescrisă după reţeta oftalmologică, deoarece persoana respectivă poate avea şi un viciu de refracţie. Necorectat, acest viciu va accentua simptomele.

Ochii şi bolile autoimune

7. Dacă nu mergeţi la oftalmolog si aveți o afecţiune sistemică, nu veţi şti care este impactul acelei afecţiuni şi/sau a tratamentului său asupra analizatorului vizual. Atenţie la cei ce urmează tratament cu Vessel Due şi au diabet zaharat, la cei ce urmează tratament cu Plaquenil pentru bolile autoimune sau la cei care urmează tratament cu corticosteroizi pe temen lung.

8. Fără consult, nu veţi afla dacă expunerea prelungită la ecranele dispozitivelor electronice este cauza hiposecreţiei lacrimale, a senzaţiei de corp străin şi fatigabilităţii oculare sau aveţi alte afecţiuni ce determină asta, precum boli autoimune.

Ochelarii „pret a porter” nu au lentile personalizate

9. Nicio pereche de ochelari „pret a porter” nu are lentile personalizate, cu distanţa pupilară optimă şi lentilele cu dioptrii adecvate. Nu veţi găsi nicio pereche de ochelari “de-a gata” care să aibă dioptrii diferite la ochiul drept faţă de ochiul stâng şi nici ochelari cu lentile pentru astigmatism.

10. Nicio pereche de ochelari „pret a porter” nu are certificat de garanţie a lentilelor dintr-un singur motiv: Sunt ochelari de unică folosință, nu de uz îndelungat.

Iată 10 motive care să vă convingă să mergeţi la consultul oftalmologic. „Rezultatul consultatiei oftalmologice nu este doar o hîrtie cu o parafă, este garanţia viitorului vizual al pacientului”, transmite dr. Livia Davidescu.