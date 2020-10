Nelu Tătaru: Restricțiile vor fi menținute și după ce scade numărul de cazuri

Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii, anunţă că restricţiile care se impun pentru a limita răspândirea coronavirusului vor fi menţinute încă 2-3 săptămâni şi după ce va scădea numărul de cazuri de COVID-19.

Nelu Tătaru spune că bolnavii nu vor fi lăsaţi să moară, iar medicii nu vor fi nevoiţi să aleagă. Ministrul revine cu un apel către populaţie să respecte regulile de protecţie.

”Suntem în adaptarea pentru fiecare zi. Suntem în pregătirea următoarelor 3-4 săptămâni. Lumea trebuie să înțeleagă că acele restricții pe care le impunem acum vor merge încă 2-3 săptămâni și după ce numărul de cazuri va scădea. Fiindcă numai așa putem să limităm ce se întâmplă în acest moment”, a spus Tătaru.

„Sistemul medical românesc nu a dat niciodată înapoi“

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a mai declarat, astăzi, că nu crede că țara noastră va ajunge la un nou lockdown.

„Sistemul medical românesc nu a dat niciodată înapoi. Zilnic suntem întrebaţi de paturi ATI şi dacă ajungem la un lockdown sau să alegem între pacienţi, nu cred. Medicul român nu a fost crescut aşa. Ştim ce înseamnă greul, ştim ce înseamnă lipsurile şi, chiar dacă a trebuit, am făcut orice ca un pacient care nu a încăput în ventilator a mers pe o terapie intermediară şi s-a găsit acea soluţie. Dar, nu trebuie să ne lăsăm doar în baza lor”, a afirmat Tătaru, la videoconferinţa „Fenomenul SARS-CoV2. Gripa Sezonieră. Vaccinarea”, potrivit Agerpres.

„Am fost nevoiţi în acest an să facem acea modernizare forţată a spitalelor“

Nelu Tătaru a afirmat că nu crede că s-a greşit undeva în gestionarea pandemiei de COVID-19, iar în acest an spitalele au fost dotate.

„Întrebaţi dacă s-a greşit undeva. Nu cred că s-a greşit, ne-am adaptat cu sistemul medical pe care îl avem. Poate că s-a greşit în aceşti 30 de ani că nu am pus mai mult în sistemul medical românesc. Am fost nevoiţi în acest an să facem acea modernizare forţată a spitalelor. Cu cât s-au dotat spitalele în această perioadă nu cred că s-au dotat în cei 30 de ani”, a susţinut Tătaru.