Apel pentru vaccinarea antigripală. Coinfecţia gripă-Covid, risc dublu de deces. Copiii sub 5 ani, expuşi formelor severe de gripă

Medicii români trag un semnal de alarmă cu privire la importanţa vaccinării antigripale la persoanele din categoriile de risc. Pe lângă persoanele vârstnice şi cele cu boli cronice, copiii sub 5 ani fac şi ei parte din grupa pacienţilor care pot fi afectaţi sever de virusul gripal.

Pentru protejarea extinsă a comunităţii, ar trebui ca vaccinul să fie făcut de 75% din populaţia cu risc. Medicii arată că în România sub 10% din pacienţii din categoriile de risc se vaccinează antigripal. Specialiştii au lansat recent un site privind vaccinarea antigripală şi încurajează populaţia să îl acceseze pentru a avea informaţii corecte: www.atlasgripal.ro.

Copiii sub 5 ani trebuie vaccinaţi antigripal

În cadrul unei conferinţe pe tema vaccinării antigripale, specialiştii citează studii care arată că aproape 1 milion de copii sub 5 ani din întreaga lume fac o formă severă de gripă, fiind înregistrate între 13.200 şi 97.200 decese anual. Dr. Sandra Alexiu spune că este nevoie de o informare mult mai extinsă şi mai eficientă pentru a-i convinge pe părinţi de ce este atât de importantă vaccinarea:

„Mor copii pentru că nu suntem în stare să facem campanii de vaccinare. Vaccinul antigripal nu e un vaccin scump, e accesibil, rolul nostru e să convingem părinţii să investească într-un vaccin care costă puţin şi scade povara bolii la nivel comunitar. Consilierea de la om la om e cea mai importantă. Nu trebuie să vii cu justificări foarte tehnice, trebuie să fii suficient de pregătit să dai informaţii la nivelul pacienţilor, ca ei să înţeleagă.” Dr. Alexiu arată că aproximativ 109 milioane de copii sub 5 ani se îmbolnăvesc de gripă anual. 10 milioane dintre aceştia fac forme mai severe, iar 1 milion sunt grave. „Ar trebui să vaccinăm 75% din populaţia la risc, iar noi abia vaccinăm undeva la 8%”, semnalează medicul.

Dr. Mihai Craiu: La copii, gripa e mai gravă decât Covid-19

Medicul pediatru Mihai Craiu subliniază, de asemenea, că vaccinarea antigripală e foarte importantă, şi cu, şi fără epidemia Covid-19, mai ales când începe activitatea şcolară. „Gripa poate evolua foarte sever, atât la adulţi cât şi la copii. Este importantă vaccinarea pentru copiii până la 5 ani. Există vaccinuri eficiente şi sigure pentru gripă. Trebuie să milităm cât se poate de serios pentru vaccinare antigripală. Spre deosebire de formele grave de Covid, care sunt mult mai rare, afecţiunea gripală este, la copil, de mare impact, produce un răspuns imun inadecvat. Chiar şi după vindecare, copiii pot face complicaţii bacteriene, cu Streptococus pneumoniae. Trebuie să facem iarna car şi vara sanie, să ne pregătim de acum şi să ascultăm sfaturile experţilor. Sfârşitul de octombrie este ideal pentru vaccinare, mai ales la copiii care nu au mai fost vaccinaţi până acum”, transmite dr. Craiu.

Medicul răspunde şi la o întrebare vehiculată adesea în această perioadă: „E nevoie să îi facem test Covid copilului înainte de a-l vaccina antigripal? Dacă este asimptomatic?”. Acesta spune că un copil trebuie consultat, el este evaluat de medicul de familie înainte de administrarea vaccinului. Acesta decide dacă un copil e clinic sănătos, apoi dacă e necesară, oportună vaccinarea. „Dilema cu Covid face furori. Există diverse soluţii apărute în spaţiul public, de la izolare la domiciliu la altele, mult mai fanteziste. Poate fi vaccinat un copil clinic sănătos după ce a fost consultat de medicul de familie, fără a face teste Covid anterior”, e concluzia medicului Mihai Craiu.

Nu suntem protejaţi de gripă de vaccinul făcut anul trecut

Un lucru important de ştiut este că un vaccin antigripal făcut în anii anteriori nu ne protejează de gripă în acest sezon. „În fiecare an se stabilesc tulpinile în funcţie de circulaţie şi analize ale specialiştilor, ele pot fi diferite de la an la an, de aceea e importantă vaccinarea anuală şi aceasta să se producă, de preferat, la începutul sezonului gripal. Protecţia apare la două săptămâni de la administrarea vaccinului”, explică dr. Ilinca Tranulis.

„3 din cele 4 tulpini din noul vaccin tetravalent sunt diferite faţă de cele de anul trecut”, completează şi medicul Mihai Craiu. „Trebuie să ne sfătuim cu medicul de familie şi să accesăm din vreme prevenţia. Putem avea o transmitere mai mică decât anii trecuţi dacă vom găsi strategiile de a comunica eficient cu părinţii.”

Reacţiile adverse, exagerate fără fond

Medicul infecţionist Victoria Aramă avertizează că un studiu publicat într-o revistă medicală de renume arată că riscul de deces se dublează în cazul persoanelor care fac coinfecţii cu virus gripal şi virus Sars-Cov2 sau fac gripă la o perioadă scurtă după Covid şi invers. Aşadar, în contextul pandemiei Covid, este cu atât mai importantă vaccinarea antigripală. Aceasta spune şi că reacţiile adverse pe care le invocă mulţi dintre cei care evită vaccinul antigripal sunt exagerate fără fundament: „Reacţiile la vaccinul antigripal sunt benigne, dispar în câteva zile, nu pun în niciun caz viaţa cuiva în pericol. Sunt multe date acumulate de-a lungul anilor cu privire la vaccinul antigripal. Reacţiile sunt absolut minore şi trebuie puse în balanţă cu beneficiile. Vaccinul poate salva viaţa pacientului şi a unor persoane din anturajul său!”

„E necesară informarea mai bună a populaţiei cu privire la vaccinare”

Medicul de familie Dumitra Gindrovel încurajează oamenii să apeleze la mijloace de comunicare corecte şi la propriul medic de familie pentru a se informa cu privire la vaccinarea antigripală.

Acesta menţionează şi cazurile în care vaccinarea ar trebui extinsă la persoanele apropiate de pacienţii din categoriile de risc:

„Pot dezvolta o formă de gripă cei care se vaccinează? Da, dar cu siguranţă va fi o formă mai uşoară, care nu va duce la spitalizare şi în niciun caz la deces. E importantă vaccinarea pentru a reduce mortalitatea în special la persoanele cu risc. Copiii şi adolescenţii cu probleme cronice trebuie vaccinaţi, chiar toţi membrii familiei ar trebui să se vaccineze pentru a-i proteja. Chiar ar fi recomandat să se discute şi la şcoală, să se creeze în jurul acelui copil cu probleme de sănătate o protecţie sporită”.

Dr. Alexiu crede că este nevoie de o comunicare mult mai sistematică pe tema prevenţiei şi a vaccinării ca formă de prevenţie, pentru că lipsa unor campanii guvernamentale aruncă povara pe umerii specialiştilor din sănătate şi, adesea, aceştia nu fac faţă: „Partea de comunicare este deficitară în România. Nu ar trebui să vorbim despre gripă doar când se apropie sezonul. E nevoie să se discute constant de vaccinare. Nu avem o campanie susţinută la nivel guvernamental, toată povara comunicării e lăsată pe umerii unor profesionişti din sănătate. Sigur că ar fi de mare ajutor şi o strategie de compensare a vaccinurilor”.