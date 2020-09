Când s-ar putea produce în România Remdesivir

Remdesivir, singurul medicament dovedit eficient, prin studii clinice, împotriva infecției cu noul coronavirus, ar putea fi produs și în Romania. Producătorul american a dat deja patentul altor fabrici pentru că nu mai poate face față numărului mare de comenzi, potrivit Ştirile ProTv.

Singura fabrică de medicamente din România s-a arătat interesată pentru a prelua o parte din producție. Acum așteaptă răspunsul de la americani.

Ar putea să treacă însă un an până când acest lucru se va întâmpla. Pentru bolnavii de la noi ar fi o șansă în plus.

496 de români diagnosticați cu infecția COVID-19 sunt acum în secțiile de terapie intensivă din toată țara.

Mulți dintre ei ar putea avea o șansă în plus dacă ar primi Remdesivir. Doar unii dintre ei vor beneficia de acest medicament.

Stocurile sunt pe terminate în multe spitale, iar în altele deja s-au epuizat.

Cristian Oancea, manager Spitalul de Boli Infecțioase Timișoara, a precizat: „Sunt cantități limitate pe care le dăm acelor pacienți care dezvoltă acest grad crescut de citokine proinflamatorii. Nu știu dacă putem să asigurăm la toți pacienții. Odată ce ai intrat în forma severă de boală, mari lucruri, mari minuni nu mai putem face”.

România primește Remdesivir prin Comisia Europeană

Medicamentul Remdesivir este fabricat de Gilead Sciences, în Statele Unite ale Americii. România îl primește prin Comisia Europeană, care a încheiat un contract de 63 de milioane euro cu fabrica.

Statul român a cerut tratamentul pentru 5.000 de pacienți

Statul român a cerut tratamentul pentru 5.000 de pacienți. Comisia Europeană ne-a alocat aproximativ 14.000 de fiole. În august au fost livrate peste 8.000 de doze, la începutul lunii septembrie alte aproape 3.000. Până la sfârșitul lunii vor mai fi livrate doar alte 3.000 de fiole din acest medicament.

Primele 140.000 de doze, furnizate în întreaga lume, epuizate

Primele 140.000 de doze, furnizate în întreaga lume, au fost epuizate. Conform The Guardian, administrația Trump a cumpărat acum peste 500.000 de doze. Asta reprezintă toată producția pentru iulie și 90% din august și septembrie.

Urmările se văd deja în toate țările în care numărul pacienților care au nevoie de acest medicament a crescut, inclusiv în România.

Prof. dr. Alexandru Rafila, membru al comitetului executiv al OMS, a precizat: ″Începe să fie și aici o competiție. E normal că SUA și-au păstrat cantitatea lor. Sigur că odată cu creșterea numărului de cazuri, aceste cifre cresc. Cazurile s-au înmulțit și în alte țări. Noi și spaniolii am fost principalii beneficiari. Între timp, multe țări au început să aibă număr mare de cazuri″.

Reprezentanții Gilead au hotărât să dea patentul și altor companii producătoare

Pentru că nu mai pot face față comenzilor mari, reprezentanții Gilead au hotărât să dea patentul și altor companii producătoare.

Cei de la Pfizer au anunțat deja un acord în acest sens. Vor furniza servicii de fabricație contractuală la compania Kansas, SUA, pentru a fabrica și furniza Remdesivir pentru Gilead.