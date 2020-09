Managerul SJU Craiova: „Am cerut sprijinul Ministerului pentru Clinica de Cardiologie”

După vizita neanunţată a Ministrului Sănătăţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) din Craiova, efectuată vineri, 11 septembrie, managerul unităţii medicale, Laurenţiu Ivanovici, spune că a primit asigurări din partea lui Nelu Tătaru că activitatea Clinicii de Cardiologie va fi sprijinită de Minister.

Ministrul a mers în vizită la mai multe secţii şi la laboratorul de genetică medicală, unde se prelucrează probele Covid, şi a întrebat echipa de la SJU despre necesităţile din această perioadă. Ivanovici a povestit, pentru GdS, în cadrul unui interviu, despre cele mai importante momente ale vizitei lui Nelu Tătaru la Craiova.

GdS: Care a fost primul loc în care a mers Ministrul Sănătăţii când a ajuns la Spitalul Judeţean?

Laurenţiu Ivanovici: A intrat direct în spital şi a vrut să meargă la Laboratorul de Genetică Medicală. A vrut să vadă echipamentele, să verifice dacă al doilea echipament, cel achiziţionat cu fonduri de la Ministerul Sănătăţii e pus în funcţiune. A felicitat echipa, în frunte cu şeful Centrului Regional de Genetică Medicală, prof. univ. dr. Mihai Ioana, pentru munca depusă, cât şi pentru soluţia găsită pentru eficientizarea activităţii, cu relocarea spaţiilor. Cu această ocazie, prof. univ. dr. Mihai Ioana i-a transmis ministrului Tătaru că ar trebui ca la nivel naţional să se facă acelaşi tip de achiziţie, pentru acelaşi tip de fluxuri de diagnosticare RealTime PCR ca să se poată negocia mai uşor în privinţa testelor şi a consumabilelor deoarece una e să ai un singur tip de echipamente şi alta e să ai mai multe tipuri, cu consumabile diferite. Ar fi utilă o abordare comună.

„Am solicitat un angiograf pentru Clinica de Cardiologie”

GdS: Cum a decurs vizita la Clinica de Cardiologie?

L. I.: Îl informasem deja că dorim să operaţionalizăm zona de chirurgie cardiacă, pentru că cea de cardiologie intervenţională funcţionează deja. Am solicitat încă un angiograf şi ne-a fost promis sprijin în această privinţă. Am mai discutat şi despre aspectul recrutării de personal prin concurs. În acest moment, conform prevederilor din starea de alertă, se pot face angajări fără concurs, pe baza evaluării CV-urilor, pe perioada stării de alertă plus 30 de zile, ceea ce ne cam încurcă. Noi trebuie să trimitem angajaţii de aici la instruire la Târgu Mureş pentru două sau trei luni. Ministrul a spus să recrutăm în acest fel şi în cele 30 de zile după încetarea stării de alertă să organizăm concurs.

GdS: Când estimaţi că ar fi posibilă începerea activităţii pe partea de chirurgie cardiacă?

L. I.: Pentru a da drumul la zona de chirurgie cardiacă, cel mai sigur termen ar fi începutul anului următor, deşi noi ne-am dori să se întâmple la sfârşitul acestui an. Avem şi achiziţii în curs, cu fonduri de la CJ. Suntem la finalul achiziţiilor. Au fost evaluate ofertele, dar există un termen de depunere a contestaţiilor. Apoi putem semna contractele pentru a putea comanda echipamentele.

GdS: Aţi avut şi alte solicitări punctuale pentru SJU Craiova?

L. I.: Am solicitat Remdesivir, pentru că urmează să vină un nou lot. Am cerut să ne repartizeze şi nouă. Se duce cu prioritate către spitalele de boli infecţioase. Noi nu am primit până acum.

Am discutat şi de surse de finanţare pentru sporul de 30%, pentru voucherele de vacanţă pentru personalul UPU, care are finanţare separată, direct de la Ministerul Sănătăţii.

În plus, am discutat şi despre trei proiecte pentru spital pe programul împotriva răspândirii Covid-19, în valoare de 7,5 milioane de euro, bani europeni. Proiectele se depun cu avizul MS. Ministrul a vizitat şi secţia ATI şi ne-a întrebat de ce am mai avea nevoie. I-am precizat că într-unul dintre proiecte am solicitat şi 16 paturi de terapie intensivă.