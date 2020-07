Dr. Simona Ianoși: Soarele excesiv din primii ani de viaţă creşte riscul unui cancer de piele mai târziu

Soarele arzător al verii începe să îşi facă din ce în ce mai simţită prezenţa. Temperaturile din ultimele zile au depăşit 30 de grade Celsius, iar sezonul caniculei este abia la început. Copiii sunt fericiţi, se pot juca în voie, pot face baie în piscină. Copiii iubesc soarele. Dar, pe lângă beneficiile sale, soarele puternic vine şi cu un pericol tăcut. Razele ultraviolete pot provoca arsuri solare. Expunerea excesivă la soare în primii ani de viaţă şi arsurile solare cresc riscul apariţiei unui cancer de piele mai târziu. Dr. Simona Ianoşi, medic primar dermatolog, explică de ce soarele în exces poate fi periculos nu doar pentru adulţi, ci şi pentru copii.

Pielea copiilor, mai expusă decât a adulţilor

Pielea unui copil nu are toate mecanismele de apărare formate în primii ani de viaţă. În plus, ADN-ul poate fi uşor alterat de expunerea excesivă la soare. Drept urmare, deşi efectele nocive ale soarelui nu se văd imediat, pe termen lung un copil poate fi afectat.

„Expunerea excesivă la soare în primii ani de viaţă şi arsurile solare la vârste fragede cresc riscul apariției unui cancer de piele mai târziu“, atrage atenţia dr. Simona Ianoşi. De aceea, copiii trebuie protejaţi de soare încă de mici. „Părinţii trebuie să utilizeze crema de fotoprotecție şi să îi obişnuiască pe copii de mici cu aceasta“, spune medicul.

Mai mult, dr. Ianoşi atenţionează că bebeluşii nu ar trebui să stea la soare. Aşadar, dacă aveţi în plan să mergeţi la mare cu un copil sub şase luni, trebuie să ştiţi că acesta ar trebui ferit de razele solare. „Nu trebuie expusă la soare pielea bebeluşilor sub şase luni, deoarece aceasta este imatură. Stratul superficial care are rol protector, numit stratul cornos, este insuficient dezvoltat“, explică specialistul.

Cum trebuie folosită crema de protecţie solară

Dermatologul recomandă alegerea unor creme cu factor de protecţie ridicat (SPF50), rezistente la apă. Trebuie să ştim că fotoprotecţia nu va interfera cu sinteza vitaminei D. „Pentru sinteza acesteia este nevoie de o expunere solară de doar de 10-15 minute/zi, cu 50% suprafaţă corporală expusă“, spune dr. Simona Ianoşi. Aşadar, o plimbare scurtă în tricou şi pantalon scurt este suficientă pentru a primi doza zilnică necesară de vitamina D.

Un alt lucru la care trebuie să fim atenţi când alegem o cremă cu factor de protecţie este ca aceasta să ne apere atât împotriva razelor UVB, cât şi împotriva razelor UVA. Acestea din urmă trec atât prin haine, cât şi prin sticlă. Aşadar, chiar dacă suntem îmbrăcaţi, crema nu ar trebui aplicată doar pe suprafaţa de corp neacoperită de haine, ci şi sub acestea. Atenţie şi la mersul cu maşina. Nu suntem protejaţi înăuntrul autoturismului, deci trebuie să aplicăm crema şi înainte de a porni la drum, mai ales dacă este unul lung.

Cât de des trebuie aplicată crema

Crema cu factor de protecţie solară trebuie aplicată pe piele cu 20-30 de minute înainte de expunerea la soare. După două ore, aceasta ar trebui reaplicată. Pentru eficienţa sa, crema cu SPF trebuie aplicată în strat generos. Ea ar trebui folosită în fiecare zi a sezonului primăvară-vară.

În ceea ce priveşte folosirea cremelor la copii, dr. Simona Ianoşi menţionează că este recomandată folosirea produselor dermatocosmetice special concepute pentru aceştia. Dacă aveţi un copil cu piele sensibilă, există creme destinate pielii atopice sau acneice.