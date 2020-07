Spitale blocate de teama unui val Covid care nu a venit. Cazul „Filantropia“

Panica iscată de coronavirus în luna martie a paralizat sistemul sanitar din România. De teama unei situaţii similare celei din Italia, autorităţile din România au elaborat un plan alb de măsuri pentru pregătirea spitalelor. Dar acesta a blocat accesul pacienţilor non-Covid în mai multe unităţi medicale, declarate spitale suport Covid. A fost Ordinul emis de Ministerul Sănătăţii şi pus în aplicare de Direcţiile de Sănătate Publică (DSP) de o precauţie excesivă? După trei luni, aşa pare.

Trei luni de blocaj pentru 22 de paciente şi trei naşteri

Un caz sugestiv este cel al Maternităţii „Filantropia“ din Craiova. Maternitatea din Valea Vlăicii a fost închisă odată cu intrarea în vigoare a planului alb elaborat de DSP ca urmare a unui ordin al Ministerului Sănătăţii. Personalul medical a fost mutat la sediul din Sărari, unde a fost amenajată o maternitate Covid. Drept urmare a închiderii maternităţii din Valea Vlăicii, toate naşterile non-Covid s-au mutat la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Craiova, care a funcţionat, de multe ori, la capacitate maximă.

Maternitatea suport Covid din Sărari a asistat, în această perioadă, 22 de paciente, dintre care cinci pozitive şi 17 suspecte. Au avut loc doar trei naşteri la maternitatea Covid din Craiova, toate fiind la paciente suspecte.

A fost necesar un blocaj al unui spital întreg pentru a aştepta pacientele cu coronavirus? După trei luni, răspunsul este, cu certitudine, nu. Dar, spune managerul Spitalului „Filantropia“, cu trei luni în urmă nimeni nu îşi asuma riscul, iar conducerea spitalului s-a conformat ordinelor ministerului şi planului elaborat de DSP. Iar îndată ce legislaţia a permis, s-au început demersurile pentru redeschiderea maternităţii din Valea Vlăicii. „Totul este în interesul pacienţilor noştri. Prin planul alb, eram desemnat spital exclusiv Covid. Acum putem prelua şi pacienţi non-Covid“, precizează Liviu Radu.

Insuficient personal pentru funcţionarea a două maternităţi

La începutul pandemiei, toată lumea s-a gândit la ce e mai rău, spune Liviu Radu, directorul Spitalului „Filantropia“. „Nimeni nu îşi putea asuma riscul. În urmă cu trei luni, toată lumea se aştepta la multe cazuri“, spune acesta. Însă realitatea a fost alta.

Numărul de cazuri nu a suprasolicitat spitalele, astfel că multe, numite spitale suport Covid, au stat mai mult goale. În tot acest timp, pacienţii cronici fără urgenţe au rămas acasă, „puşi pe pauză“, de parcă boala lor ar aştepta.

Gravidele care ar fi urmat să nască la „Filantropia” au fost trimise la SJU Craiova, unele fiind lipsite de confortul psihic de a naşte cu medicii care le-au supravegheat sarcina.

„Nu aveam suficient personal pentru a asigura două maternităţi. Maternitatea trebuie să aibă serviciu de urgenţă, asistenţă medicală continuă. Este implicată şi terapia intensivă, iar pentru un aviz de maternitate ai nevoie de medici prezenţi în permanenţă. Noi oricum am avut probleme cu medicii din ATI, pentru că unul dintre medicii noştri s-a pensionat, altul a rămas blocat în altă ţară în acea perioadă. Am avut medici delegaţi în perioada stării de urgenţă. Medicii delegaţi au suplinit medicii lipsă. Am încercat să facem două linii de gardă, dar ne-a fost imposibil. Pur şi simplu nu am găsit. Sunt foarte puţini ATI-şti“, explică Liviu Radu.

„Filantropia“ se va redeschide şi cu saloane Covid

După trei luni de blocaj, Ministerul Sănătăţii a decis să redea spitalele tuturor pacienţilor, astfel că fiecare unitate medicală a elaborat măsuri pentru reluarea internărilor pacienţilor non-Covid.

Unele deja s-au deschis, implementând noi circuite pentru a separa pacienţii suspecţi sau pozitivi de cei non-Covid.

Maternitatea „Filantropia“ din Valea Vlăicii se apropie şi ea de redeschidere. „Atât noi, cât şi DSP, am analizat dinamica epidemiologică din aceste trei luni şi am constatat că este posibil să redeschidem maternitatea, păstrând o aripă Covid. Vom avea probabil patru saloane destinate pacientelor Covid. Avem şi un plan de rezervă în caz că numărul cazurilor pozitive va creşte mult. Dar această creştere ar afecta, implicit, pacientele non-Covid“, spune managerul Spitalului „Filantropia“.

Acesta mai spune şi că numărul pacientelor Covid gravide a fost mai scăzut pentru că, având în vedere starea lor, acestea au avut mai multă grijă şi s-au protejat mai mult decât restul populaţiei în contextul epidemiei.