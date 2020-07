Nectarina previne anemia şi obezitatea la copii

Similare piersicilor și prunelor, nectarinele sunt fructe gustoase care aparțin familiei Rosaceae.

Sunt fructe cu un conţinut de aproape 90% apă şi o sursă de vitamine şi minerale importante, cu efect revigorant şi de stimulare a imunităţii: vitamina C, vitamina A, complexul B, dar şi potasiu, fosfor şi calciu. Graţie acestora, consumul unei nectarine reface rapid stocul de săruri minerale pe care le pierzi atunci când transpiri.

Betacarotenul nectarinelor ne apără de ultraviolete

Nectarinele au şi un conţinut mare de betacaroten, element care are proprietatea de a apăra pielea de razele ultraviolete ale soarelui şi de a contracara efectele nocive ale acestora: degradarea celulară, îmbătrânirea prematură a epidermei, apariţia cancerelor cutanate. Nectarinele sunt bogate şi în vitamina A și vitamina C. Şi vitamina A ajută la protejarea pielii împotriva daunelor provocate de razele dăunătoare ale soarelui atunci când copiii se joacă afară. Conținutul de vitamina C în nectarine stimulează sinteza colagenului, care tonifică pielea și își menține strălucirea.

Ajută la menţinerea greutăţii optime

Nectarinele posedă proprietăți de detoxifiere care elimină toxinele dăunătoare din organism și previne legătura viitoare a toxinelor cu pereții colonului. Au şi capacitatea de a combate tulburările legate de obezitate. Ajută la scăderea indicelui de masă corporală și la menținerea unei greutăți ideale la copii. Atenţie însă, nectarinele ţin la siluetă doar dacă sunt mâncate crude. Dacă sunt preparate termic, ele pierd o parte din vitamine şi din enzime. Mai mult, prin adaosul de zahăr, dulceaţa sau compotul de nectarine îngraşă.

Previn anemia

O afecțiune caracterizată prin mai puține celule roșii din sânge este numită anemie. Pentru a produce celule roșii sanguine, fierul este necesar în cantități suficiente în organism. Adesea, deși mineralul este prezent în organism, lipsa absorbției determină scăderea globulelor roșii. Nectarinele sunt bogate în vitamina C, care încurajează absorbția fierului în organism.

Prin urmare, consumul de nectarine în mod regulat va ajuta la prevenirea anemiei. Nectarinele conțin mulți antioxidanți, cum ar fi zincul, vitamina C și compușii fenolici, care contribuie la creșterea imunității copiilor prin promovarea producției de anticorpi.

Nectarinele reduc, de asemenea, riscul dezvoltării de boli cum ar fi malaria sau gripa.

Benefice în caz de astm

Datorită conținutului ridicat de vitamina C, sunt recomandate persoanelor care suferă de bronșită cronică sau de astm. Nectarinele au un conținut mai mic de calorii decât piersicile și sunt o sursă bună de potasiu, fosfor și fibre. Aportul de fibre ajută tranzitul intestinal și este benefic și pentru persoanele hipertensive, deoarece fibrele reglează nivelul colesterolului, scad tensiunea arterială și previn diferitele tipuri de cancer, dacă sunt consumate în perioada de vară.