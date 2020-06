O felie răcoritoare de pepene de la frigider e soluția perfectă într-o zi caldă de vară. Pepenele este un agent hidratant excelent pentru organism. Conține până la 92% apă și are foarte foarte puține grăsimi. Are multe beneficii pentru organism, dar trebuie să fim atenți la cantitatea consumată, pentru că are un indice glicemic mare. Pentru unele categorii de persoane, mult îndrăgita lubeniță este chiar contraindicată.

Bun pentru inimă și oase

Licopenul prezent în pepene este foarte important pentru sănătatea sistemului cardiovascular și este recunoscut și ca un agent protector pentru sistemul osos. Consumul susținut de pepene contribuie la îmbunătățirea circulației cardiovasculare. Este un excelent agent vasodilatator, conducând la scăderea tensiunii arteriale.

Licopenul prezent în pepene și în roșii contribuie și la întărirea sistemului osos. Pepenele are și un conținut ridicat de potasiu, care contribuie la fixarea calciului în organism, întărind sistemul osos și pe cel al articulațiilor.

Pepenele roşu reduce masa corporală

Citrulina este un compus prezent în pepene care contribuie la reducerea depozitelor de grăsime de la nivelul celulelor. Citrulina este un aminoacid care este metabolizat de rinichi și transformat în arginină, un compus care împiedică activitatea unei substanţe şi inhibând astfel celulele să stocheze grăsimi.

Reduce inflamațiile

Pepenele are un conținut ridicat de compuși fenolici, cum sunt flavonoizii, carotenoizii și triterpenoizii. Licopenul carotenoid prezent în pepene are un rol deosebit în reducerea inflamațiilor și neutralizarea radicalilor liberi. Triterpenoizii prezenți în pepene contribuie la reducerea inflamațiilor, blocând activitatea enzimelor care sunt responsabile pentru declanșarea și întreținerea inflamațiilor.

Pepenele roşu are efect diuretic și contribuie la curățarea rinichilor

Pepenele este un diuretic natural care contribuie la creșterea cantității de urină eliminată, dar nu afectează rinichii, așa cum se întâmplă în cazul alcoolului și a cofeinei. Pepenele ajută ficatul în procesul de metabolizare a amoniacului rezultat în urma procesului digestiv, ceea ce ajută rinichii să elimine excesul de lichide.

Pepenele roşu susține activitatea sistemului muscular și a celui nervos

Pepenele este bogat în potasiu și este un excelent electrolit natural, favorizând astfel buna funcționare a nervilor și mușchilor din organism. Nivelul de potasiu din organism este responsabil pentru intensitatea și frecvența cu care mușchii noștri se contractă și controlează nivelul de excitabilitate nervoasă.

Atenție la zahărul din pepene!

Cu toate beneficiile sale, lubenița are și contraindicații. Nutriţionistul Dan Merişca spune că trebuie să fim moderaţi în privinţa consumului de pepene roșu, deoarece are indicele glicemic mare. Cercetările au arătat că lubeniţa are un indice glicemic (n.r. – IG) de 75. „Pentru a înţelege, prin comparaţie cu alte alimente consumate zilnic, am ales două dintre cele mai frecvente: pâinea neagră are valoarea IG 65, iar pizza are IG 60. Asta pentru a înţelege şi efectul nedorit asupra sănătăţii, mai ales când vorbim despre bolnavi diagnosticaţi cu diabet.

Sunt unele boli în care pepenele roșu creează mari probleme, şi aici ne referim la: diabetul zaharat, boli ale pancreasului, pietre la rinichi, anomalii ale sistemului urogenital, adenom de prostată, pielonefrita (inflamaţii ale rinichilor şi pelvisului cauzate de infecţii bacteriene), recuperare post-operatorie, gastrită cronică, ulcer gastric, colită, diaree”, spune medicul Dan Merişca.

Așadar, deşi pepenele roșu conţine multe substanţe nutritive este nevoie să fie consumat cu precauţie.