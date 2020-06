Au ajuns măștile „de zugrav” Unifarm și în spitalele craiovene?

După izbucnirea scandalului legat de neregulile de la Unifarm și acuzațiile aduse companiei privind livrarea către spitale de „măști de zugrav” ca fiind măști FFP2, am încercat să aflăm dacă astfel de măști neconforme au ajuns și la medicii din spitalele craiovene.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu l-a acuzat pe șeful Unifarm, Adrian Ionel, că ar fi vândut spitalelor măşti de zugravi ca fiind măşti de protecție înaltă. Directorul general al companiei de stat Unifarm este urmărit penal și a fost plasat sub control judiciar de către DNA pentru cinci infracțiuni de corupție. Printre acestea se numără și acuzația că 1 milion de măști livrate și recepționate în prima tranșă Companiei Naționale Unifarm SA nu erau măști chirurgicale (produse încadrate în categoria dispozitivelor medicale), ci măști de protecție neconforme cu standardele stipulate în contract.

Ce spun managerii spitalelor craiovene

În urma discuțiilor cu reprezentanții unităților medicale din Craiova, se pare că așa-zisele măști de zugrav nu ar fi ajuns la medicii de la noi sau, dacă ar fi ajuns, nu li se prea poate lua urma.

La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, managerul Adina Turcu spune că nu s-a primit nimic de la Unifarm: „Noi am primit mai multe tranșe de donații, am primit de la ISU. Nu au ajuns la noi măști de zugrav. Certificatul de conformitate nu avem cum să îl cerem pentru că nu le-am cumpărat noi. Nu am primit nimic de la Unifarm. Noi ce am primit am primit prin ISU“.

Nici la „Filantropia“ nu au ajuns măști de la Unifarm. Conducerea spitalului spune că au existat niște achiziții de la companie în urmă cu aproximativ trei luni, dar este vorba despre altfel de produse: „Nu, de la Unifarm nu am avut măști. Am luat acum vreo trei luni de zile niște biocide”, a spus managerul Liviu Radu.

La Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova, echipamentele au venit fie prin donații, fie prin Minister. Spitalul nu a făcut direct achiziții, astfel că este greu de spus dacă printre echipamentele venite de la Minister s-ar fi aflat și măști neconforme distribuite de Unifarm. „Nouă echipamentele ne-au venit prin Minister, nu am făcut direct achiziții. Sau am primit prin donații”, a menționat pentru GdS, Gabriel Mogoș, șef lucrări la Spitalul CFR.

Fără nereguli la SCJU Craiova, conform Curții de Conturi

Întrebat cu privire la eventuale achiziții de la Unifarm și posibila neconformitate a echipamentelor livrate de compania de stat, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență din Craiova, Laurențiu Ivanovici, a răspuns că unitatea medicală chiar a fost controlată recent de Curtea de Conturi și nu s-au găsit nereguli. Controlul a vizat modul de gestionare a resurselor publice pe perioada stării de urgență.

„Am avut un control al Curții de Conturi pentru toată perioada stării de urgență. Au fost verificate achizițiile, angajările, acordarea stimulentului. Raportul spune că nu există niciun fel de probleme”, menționează Ivanovici.

În concluziile raportului se menționează că „din verificarea efectuată, nu au fost constatate abateri de la legalitate și regularitate și nici situații de nerespectare a principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate în gestionarea fondurilor publice“.