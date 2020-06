Gastroenterolog, despre limitările impuse de Covid: Multe cancere incipiente vor fi ratate

Pacienții cu afecțiuni cronice au în continuare de suferit în urma măsurilor luate după apariția noului coronavirus. Deși la nivel național se urmărește redeschiderea secțiilor non-Covid ale spitalelor, revenirea la normalitate este încă departe. Activitatea se reia treptat, însă există suficiente limitări care pot afecta pacienții cu alte boli. Un medic gastroenterolog semnalează că pot fi ratate cancere în stadii incipiente. Un altul spune, cât se poate de clar, că pacienților cu boli cronice le-a fost îngrădit, pur și simplu, accesul la sistemul medical.

Gastroenterologii semnalează unele probleme

Am discutat cu mai mulți medici gastroenterologi cu privire la situația pacienților cu boli hepatice cronice și accesul acestora la asistență medicală. Pentru bolnavii cu hepatită, medicul curant infecționist, aflat, de multe ori, în prima linie de luptă Covid, a fost înlocuit în această perioadă de către gastroenterolog, întrucât și acesta le poate prescrie tratamentul.

Dar dacă tratamentul a putut fi, în general, acordat bolnavilor, accesul la investigații în această perioadă a avut de suferit. Un exemplu grăitor este cazul endoscopiilor digestive la nivelul secțiilor de gastroenterologie. Fiind examinări cu risc, generatoare de aerosoli, în unele unități medicale acestea încă sunt suspendate pentru bolnavii cronici. Dar astfel se pot rata diagnostice importante, precum un cancer în stadiu timpuriu, cu consecințe nefaste pentru pacient.

Endoscopiile, încă suspendate în unele spitale

Pentru o perioadă, endoscopiile digestive au fost suspendate. Acestea sunt considerate proceduri cu risc mai mare de infectare în contextul Covid. Pacienții supuși acestor examinări nu sunt incluși în lista pentru persoanele testate Covid, conform reglementărilor Ministerului.

La SJU Craiova, endoscopiile au început să se reia. „Colegii au ținut legătura cu pacienții, prin pacienții lor, și alții au apelat la noi, în măsura în care s-a putut. Apoi s-au relaxat mai mult lucrurile în ambulatoriu, bolnavii s-au internat, s-au făcut și endoscopii. Majoritatea doresc cu anestezie, dar e riscul mai mare: și pentru colegul anestezist, și pentru medic. Dar nu am avut pacienți refuzați sau amânați prea mult. Din păcate, nu se testează, dar aceasta e problemă la nivel național. Sigur că de dorit ar fi să fie testați toți pacienții cu boli cronice care se internează, ca să fie o protecție și pentru pacient, și pentru personalul medical“, precizează prof. univ. dr. Tudorel Ciurea, șeful Secției de Gastroenterologie de la SJU Craiova.

Medic: Multe cancere incipiente vor fi ratate

Dacă la Spitalul Județean de Urgență din Craiova endoscopiile au început să fie reluate, există încă unități medicale în care acestea nu sunt realizate decât în regim de urgență. Efectul acestei situații este creșterea numărului de boli nediagnosticate la timp.

La Spitalul Județean de Urgență din Vâlcea, momentan nu se fac endoscopii pentru pacienții veniți în ambulatoriu.

„La spitalizarea de zi nu îți permiți să testezi tot. Este o mare problemă, nu știm cât vor mai sta lucrurile așa. Riscurile sunt mari la procedurile endoscopice. Vor fi multe cancere incipiente care vor fi ratate și vor fi descoperite în stadii avansate, din păcate. Volumul de muncă pe proceduri endoscopice la noi era foarte mare, făceam circa 200 de foi de zi pe lună doar pentru aceste proceduri. Acum ratăm investigațiile pentru acești pacienți. În spital nu pot face, iar mulți nu beneficiază de resurse materiale pentru a apela la privat”, precizează medicul gastroenterolog Elena Herăscu, de la SJ Vâlcea.

„Accesul pacienților cronici la asistență a fost îngrădit”

Prof. univ. dr. Paul Mitruț spune că măsurile luate pentru controlul epidemiei Covid au condus la probleme pentru pacienții cronici: „În general, toți pacienții cronici cu probleme non Covid au avut de suferit în această perioadă. Accesul la tratament a fost îngrădit, 100% a fost o întârziere a diagnosticului. Au apărut complicații ale bolilor, am văzut și la colonoscopii”.

Acesta spune că fost o perioadă dificilă pentru pacienții cronici: „În spitalele de stat este aproape suspendată activitatea. La privat, am tratat în continuare, nu am împiedicat accesul la terapie pentru că evoluția bolii poate fi afectată. O perioadă s-a întrerupt endoscopia, într-adevăr, acum noi am reluat la nivelul clinicii noastre, dar cu mențiunea că pacientul trebuie să facă test Covid înainte. Mulți pacienți s-au speriat, însă, și de perspectiva infectării și nu au mai venit la investigații. A scăzut numărul acestora. Acum se reia progresiv activitatea”, precizează medicul.

Și dr. Herăscu spune că activitatea începe să se reia la spitale odată cu redeschiderea ambulatoriilor, astfel că lucrurile sunt mai relaxate cu privire la rețetele pentru bolnavii cronici. Şi pe perioada stării de urgență medicii au ținut legătura cu pacienții: „Am încercat să colaborăm cu pacienții, să facem așa încât rețetele cronice pe hepatite să fie luate de la medicul de familie în baza scrisorilor medicale de la noi. Am comunicat telefonic, telemedicina a funcționat și în spitalele de stat“. Acum, secțiile s-au deschis și pentru pacienții cronici. Teoretic, cel puțin, pentru că există o adresabilitate mare în urgență, spune medicul de la spitalul din Vâlcea. „Teoretic, secțiile s-au deschis și pentru pacienții cronici. Practic, fiind foarte mare adresabilitate prin urgență, e dificil să se interneze bolnavii cronici“, explică doctorul.

Medicul infecționist, înlocuit de gastroenterolog

Pentru că tratamentul pentru hepatitele cronice poate fi prescris atât de medicul infecționist, cât și de cel gastroenterolog, unii dintre pacienți au apelat la cel din urmă deoarece medicul lor curant nu a mai fost disponibil.

„Unii pacienți n-au mai putut beneficia de aceeași atenție a medicului infecționist pentru că acesta s-a confruntat cu alte priorități în această perioadă. Astfel, s-au îndreptat spre un gastroenterolog. Știu de la alți colegi că au mai fost pacienți relocați către alți medici, întrucât aveau medicul curant la Infecțioase”, menționează Iuliana Nițoiu, medic specialist gastroenterolog-hepatolog.

„Numărul pacienților cu boli hepatice cronice care s-au adresat medicilor a fost mai mic în ultimul timp. Și pentru că le-a fost teamă, dar și pentru că nu au avut acces la medicul curant. La clinica privată unde îmi desfășor activitatea, pacienții au fost tratați. Bineînțeles, cu măsurile de rigoare. Dar unii pacienți au avut și teama să vină la medic, indiferent că era spital sau clinică privată”, adaugă medicul.