Se redeschid spitalele pentru toţi pacienţii

Viaţa începe să reintre în normal pentru pacienţii afectaţi de măsurile drastice luate la nivelul spitalelor din cauza pandemiei de coronavirus. Spitalele suport Covid, care au avut, în mare parte, activitatea blocată pentru pacienţii non-Covid, încep să se redeschidă. Oamenii bolnavi care au fost puşi pe lista de aşteptare de teama valului Covid îşi recapătă dreptul la asistenţă medicală. Ministerul Sănătăţii a transmis săptămâna trecută o adresă către unităţile medicale, solicitând propuneri pentru reintrarea în activitate a secţiilor non-Covid. La nivelul judeţului Dolj, propunerile au început să fie trimise încă de miercuri.

DSP Dolj: Activitatea se reia după implementarea măsurilor de protecţie

Conform Ordinului ministrului Sănătăţii nr. 961/29 mai 2020, în funcţie de evoluţia epidemiologică locală, spitalele care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 pot asigura, cu avizul direcţiilor de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, asistenţa medicală şi pacienţilor non-COVID-19 în condiţiile existenţei circuitelor funcţionale complet separate, fără a fi necesară externarea/transferarea tuturor pacienţilor internaţi către alte spitale.

Ştefan Popescu, purtătorul de cuvânt al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Dolj menţionează că, după transmiterea informării de către Minister, unităţile medicale au început să trimită propunerile. DSP răspunde cu eventuale observaţii, se dau aprobări, după care spitalele implementează modificările şi pot relua activitatea. „Ministerul Sănătăţii a solicitat spitalelor să vină cu propuneri pentru circuite marţi. Spitalul de Neuropsihiatrie a trimis propunerea miercuri, joi a venit şi de la Filantropia. După primirea acestora, DSP analizează şi trimite eventuale observaţii, apoi se implementează modificările propuse pentru a se putea da drumul la activitate. Răspunsurile noastre la aceste propuneri vin într-o zi, două, noi am lucrat cu spitalele pentru aceste modificări încă dinainte”.

La Spitalul Căi Ferate se reiau internările şi operaţiile

La Spitalul Clinic Căi Ferate, după ce decizia de transformare a unităţii medicale în spital suport Covid, activitatea a fost blocată pentru ceilalţi pacienţi. De săptămâna trecută, a fost reluată activitatea din policlinică. Se reiau internările şi, începând din această săptămână, vor începe, cel mai probabil, şi operaţiile, transmite medicul Gabriel Mogoș, șef lucrări.

„Încercăm să intrăm în normal, cu soluţiile pe care le impune Ministerul, desigur, care trebuie respectate de către orice unitate medicală. Sunt anumite categorii de pacienţi care se testează, se menţine triajul epidemiologic al pacienţilor, atât în policlinică, dar şi pentru internaţi. Dar nu mai avem regimul dinainte. Practic, la noi activitatea a fost blocată total pentru pacienţi. Am avut doar pacienţi suspecţi, iar după testări, care au fost negative, s-au transferat la spitalul judeţean. Activitatea în policlinică şi în spital a fost total blocată pentru pacienţii non-Covid. Acum reintrăm în norma”, menţionează dr. Gabriel Mogoş.

SJU funcţionează deja la peste 50% din capacitate

La Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Craiova, activitatea a continuat şi în perioada pandemiei, atât în ambulatoriu, cât şi în alte secţii. Deşi numărul internărilor a fost limitat ca urmare a recomandărilor Ministerului, în luna mai, SJU funcţiona deja la peste 50% din capacitate faţă de o lună normală, precizează conducerea unităţii.

„La noi activitatea a continuat, am văzut luna trecută în ambulatoriu 6500 de pacienţi, am externat 2500. Nu am avut pe perioada pandemiei ambulatoriul închis iar începând din 1 mai, pacienţii cronici, precum pacienţii oncologici, au fost şi operaţi la SJU. Am funcţionat la peste 50% din capacitate în condiţiile în care internările nu se pot face la capacitate maximă, pentru că trebuie să respectăm măsurile de siguranţă”, explică Bogdan Fănuţă, directorul medical.

Şi Laurenţiu Ivanovici, managerul interimar, spune că activitatea s-a reluat treptat şi că numărul de internări va mai creşte, probabil, până la 3000-3500. „Mai mult de atât nu am avea cum. Pentru a păstra măsurile de distanţare, de protecţie, automat scade şi numărul de pacienţi internaţi într-un salon, ceea ce înseamnă că numărul internărilor este limitat. Nu putem pune pacient lângă pacient, pat lângă pat, ceea ce obligă la un ritm mai scăzut de internări. În salon cu două paturi va fi un pacient, într-un salon cu 4-5 paturi vor fi 2 sau 3 pacienţi. Aşa se poate ţine sub control răspândirea Covid.”

Managerul SJU spune că se va continua şi activitatea de testare, importantă pentru a evita focarele de coronavirus: „Laboratorul de Genetică Medicală este foarte important pentru acest lucru, de aceea am şi decis relocarea sa, mai ales că ne va veni un nou echipament şi vom creşte capacitatea de testare zilnică. Noi zilnic testăm pacienţi şi personal, acolo unde sunt suspiciuni, mai ales în secţiile unde sunt solicitări mai mari.”

Acces în spital pentru aparţinătorii anumitor categorii de pacienţi

Laurenţiu Ivanovici vorbeşte şi despre aparţinătorii pacienţilor, care nu au putut intra în spital în perioada măsurilor luate după debutul epidemiei din cauza reglementărilor stricte pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus. „A fost luată decizia ca aparţinătorii să nu intre în spital decât în situaţii excepţionale. De exemplu, mama care însoţeşte un copil. După data de 15 am luat în calcul şi o extindere a acestui acces. Ne gândim, în primul rând, la pacienţii în stare gravă, care au nevoie de cei apropiaţi lângă ei. Probabil se va începe cu accesul aparţinătorilor pacienţilor de la terapie intensivă”, a menţionat Ivanovici pentru GdS.

Filantropia redeschide secţiile non-Covid după amenajări

Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” a transmis către DSP propunerea definitivă privind redeschiderea secţiilor non-Covid joi, 11 iunie. Propunerile vizează atât maternitatea, cât şi celelalte secţii. „Dacă DSP ne dă aprobarea, vom mai avea nevoie de câteva zile pentru a face amenajările necesare, pentru că va trebui să realizăm circuitele, să mai ridicăm pereţi, să montăm uşi, să putem oferi siguranţă. Propunerea a fost făcută pe baza discuţiilor anterioare cu cei de la DSP. Şi noi vrem, la fel ca şi pacienţii, să dăm drumul. Toată lumea îşi doreşte ca acest lucru să se întâmple foarte repede, dar nimeni nu îşi asumă să dea drumul la un spital în orice condiţii. Ne luăm toate măsurile de siguranţă necesare. Avem şi şedinţe pentru a pune la punct schema de personal”, spune managerul spitalului, Liviu Radu.