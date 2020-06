Locaţie nouă Al Shefa şi acelaşi concept al preţurilor rezonabile

Lanţul farmaceutic Al Shefa a inaugurat o nouă locaţie în Craiova, în cartierul 1 Mai. Este cea mai mare farmacie din structura Al Shefa, suprafaţa generoasă, de 350 de metri pătraţi, oferind posibilitatea de a veni în mod eficient în întâmpinarea necesităților tuturor, adulți sau copii deopotrivă.

„Spaţiul ne-a permis să asociem partea clasică de farmacie cu partea de puericultură. Dacă în centru am deschis Al Shefa Bebe, dedicat exclusiv produselor pentru îngrijirea copiilor, aici am reuşit, graţie suprafeţei generoase, să îmbinăm ambele segmente. Astfel încât, dacă un pacient are nevoie de un cărucior sau altceva pentru copil, dar are şi o reţetă, nu mai este nevoit să facă două drumuri”, precizează managerul lanțului, Viorela Țârcomnicu.

Prețurile rezonabile, o provocare în această perioadă

Lanțul Al Shefa a deschis 30 de farmacii de la intrarea pe piață până în prezent, consolidându-și poziția și devenind un brand apreciat pe plan local grație prețurilor accesibile pe care le practică și profesionalismului dovedit în acești ani. Însă nu a fost deloc ușor, iar pandemia a făcut și mai dificilă menținerea unor prețuri scăzute. Piața medicamentelor a cunoscut dezechilibre în această perioadă, cu multe scumpiri venite de la producători.

„Au fost multe scumpiri nejustificate, din păcate. Iar pentru noi este o reală provocare, pentru că Al Shefa a venit pe piaţă cu preţuri accesibile şi este foarte greu să le menţii la acelaşi nivel. Dar pentru pacient nu contează motivul scumpirii, pentru el realitatea este că rămâne cu mai puţini bani în buzunar.

Însă Al Shefa caută neîncetat soluții pentru a menține preţurile jos.

„Este foarte dificil pentru noi să menţinem acest standard, să nu le înşelăm oamenilor aşteptările, dar așa am pornit la drum şi facem tot ce e posibil să rămânem la fel, în ciuda tuturor acestor schimbări din piață. Avem un business, e adevărat, dar niciodată nu uităm că pacienţii care ne trec pragul sunt, în primul rând, oameni. Putem practica adaosuri mai mari, să urmăm trendul din piaţă, ar fi mai convenabil şi mai uşor pentru noi. Dar altceva ne-am propus atunci când am pornit la drum”, transmite Viorela Țârcomnicu.

Noua farmacie Al Shefa se află pe bulevarul 1 Mai, nr. 86, parter (la parterul fostei Fabrici de Confecții Craiova).