Cadrele medicale de la SJU Craiova vor primi tichetele de vacanţă

Angajaţii Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) din Craiova vor primi, în acest an, voucherele de vacanţă. Comitetul Director de la SJU a luat această decizie miercuri, urmând să acorde tichetele în funcţie de categorii de personal.

Anul trecut, angajaţii SJU Craiova nu au primit voucherele.

SJU vrea suplimentarea fondurilor de la CAS

Noul manager interimar de la SJU Craiova, Laurenţiu Ivanovici, a declarat, pentru Gazeta de Sud, că decizia de a acorda voucherele a fost luată ieri (miercuri – n.r.).

„Chiar acum sunt la CAS cu directorul economic, încercăm să mai obţinem fonduri. Am luat decizia de a acorda voucherele de vacanţă angajaţilor. Anul trecut nu au fost acordate şi a fost nedrept. Ieri am luat decizia, în Comitetul Director. Deocamdată, avem buget până în luna octombrie, dar, cel puţin pentru aceste luni, am stabilit să alocăm lunar sume pentru tichete. Bineînţeles, ne dorim şi în celelalte două luni, dar neavând bugetul momentan, aşteptăm. Voucherele vor fi acordate pe categorii de personal şi vom începe cu categoriile cu cele mai mici venituri, pentru că aşa este firesc“, a declarat, pentru GdS, managerul interimar Laurenţiu Ivanovici. „Important e că decizia a fost luată. E dreptul angajaţilor şi noi vrem să găsim soluţii să le acordăm aceste vouchere. Sunt binevenite, mai ales după o perioadă aşa de grea“, a mai precizat acesta.

Laurenţiu Ivanovici a spus că SJU Craiova urmează să transmită şi un memoriu în scopul suplimentării fondurilor în contractul cu CAS. „Facem tot ceea ce depinde de noi pentru a avea suficiente resurse financiare să facem ceea ce ne-am propus“, a adăugat managerul interimar de la SJU Craiova.

Scandal în 2019 din cauza neacordării tichetelor

În 2019, angajaţii de la SJU Craiova nu au primit tichetele de vacanţă, fosta conducere spunând că nu sunt bani suficienţi pentru acestea şi nu există obligaţia legală a acordării lor. În luna noiembrie, personalul a organizat un protest spontan din cauza situaţiei, cerând demisia fostului manager, Eugen Georgescu.

„Legea nu este cu titlu imperativ. Se pot acorda vouchere dacă suma este prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de Ministerul Sănătăţii“, transmiteau, la acel moment, reprezentanţii SJU Craiova. Spitalul a avut prevăzute în buget sumele pentru acordarea tichetelor de vacanţă, însă conducerea s-a răzgândit după ce au apărut cheltuieli suplimentare neprevăzute şi sumele au fost redistribuite. Era vorba, mai exact, de repararea aparatelor CT în urma vizitei fostului ministru al sănătăţii, Sorina Pintea.