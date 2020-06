Glicemia: Valori pentru persoanele sănătoase şi diabetici

Cât este glicemia normală la adulţii sănătoşi? Dar la diabetici? Nivelul glicemiei diferă în funcție de foarte mulți parametri, informează Ehealth.ro. Măsurată dimineața, pe nemâncate, glicemia normală (nivelul zahărului din sânge) este, la o persoană sănătoasă, cuprinsă între 70 și 100 mg/dl. La două ore după masă, glicemia normală (la o persoană sănătoasă) trebuie să fie sub 140 mg/dl. Pe durata unei zile, glicemia va fi întotdeauna mai scăzută înainte de masă, când stomacul este gol, însă și în acest caz valorile pot să difere de la o persoană la alta: un adult poate avea glicemia 60 mg/dl, iar altul 90 mg/dl, ambii fiind perfect sănătoși.

Cât e glicemia normală?

Prin urmare, în mod normal, la o persoană sănătoasă, care nu suferă de diabet, glicemia normală este de 70-100 mg/dl (miligrame pe decilitru), măsurată dimineața, pe stomacul gol. În mod normal, după o masă, glicemia crește până la cel mult 140 mg/dl, iar după aproximativ două ore va scădea din nou sub 100. Nivelul glicemiei poate fi măsurat cu un Glucometru digital.

O valoare a glicemiei care nu scade sub 125 mg/dl este considerată hiperglicemie, adică diabet. În schimb, o valoare prea mică (sub 70 mg/dl) înseamnă hipoglicemie, care se manifestă de obicei prin senzație de slăbiciune, foame bruscă, amețeli, tremurături sau chiar leșin.

Cât este glicemia normală pentru bolnavii de diabet

La diabetici, stabilirea glicemiei este un proces mult mai dificil. Monitorizarea corectă și constantă a nivelului zahărului din sânge este esențială în cazul persoanelor care suferă de diabet. În cazul unei creșteri foarte mari a glicemiei, dacă nu se intervine rapid cu medicamente, bolnavul poate suferi complicații grave.

În cazul persoanelor cu diabet, pancreasul nu mai produce cantitatea necesară de insulină pentru a regla nivelul glicemiei. De aceea, cei cu diabet au nevoie de injecții cu insulină și trebuie să-și monitorizeze constant cantitatea de zahăr din alimentație. Dieta echilibrată este esențială pentru un diabetic, mai ales că bolnavul trebuie să respecte reguli stricte.

Ce alimente trebuie evitate dacă ai diabet

Persoanele cu diabet nu au voie să consume următoarele produse:



Sucuri dulci (inclusiv limonadă sau sucuri naturale care conțin zahăr):

Grăsimi trans (margarină, cremă de ciocolată, brioșe, produse de patiserie și cofetărie, alimente semipreparate);

Orez, paste și pâine albă (trebuie înlocuite cu produse din făină integrală, bogate în fibre și cu orez brun);

Iaurt cu fructe (conține foarte mult zahăr);

Cereale îndulcite;

Băuturi dulci pe bază de cafea (cum este cappuccino – se poate consuma însă cafea fără zahăr);

Miere, sirop de agave și alți îndulcitori;

Fructe uscate (conțin mult zahăr);

Snaksuri;

Cartofi prăjiți.

Glicemia înainte şi după masă la diabetici

Pentru diabetici, este foarte important de știut cât de mult diferă nivelul glicemiei înainte și după masă. Astfel, dacă inițial glicemia era de 150 mg/dl, iar după masă crește la 200 mg/dl, atunci evoluția poate fi considerată normală. Totuși, medicii recomandă menținerea glicemiei sub 180 mg/dl chiar și după masă.

Există persoane cu diabet care, deși au un nivel foarte crescut al zahărului în sânge, nu dezvoltă complicațiile specifice bolii și nu se resimt. De asemenea, există bolnavi care, deși au o glicemie doar cu puțin mai mare decât cea considerată normală, se simt foarte rău, fac complicații și au nevoie de un tratament destul de agresiv.

Înainte de masă, glicemia unui diabetic este cuprinsă între 70 și 130 mg/dl, iar la una – două ore după masă ar trebui să fie sub 180. De asemenea, în cazul în care face tratament cu insulină, înainte de a face sport, nivelul glicemiei trebuie să fie cel puțin 100 mg/dl. Înainte de culcare, glicemia normală a unui diabetic ajunge la 100-140 mg/dl.