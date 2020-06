SJU Craiova va putea face până la 600 de teste Covid pe zi

Crește capacitatea de testare pentru coronavirus la Spitalul Județean de Urgență (SJU) din Craiova. Conducerea unității medicale anunță că în aproximativ două săptămâni va sosi un nou flux de diagnosticare COVID-19, în valoare de 2 milioane lei.

Echipamentul este achiziționat de unitatea medicală cu fonduri alocate de către Ministerul Sănătății. Aparatura va fi instalată în noua locație a Centrului Regional de Genetică Medicală (CRGM) din cadrul Policlinicii spitalului, în spațiile în care conducerea SJU și-a desfășurat până în prezent activitatea. Tot aici va fi relocat și fluxul de diagnosticare prin Real Time-PCR al Universității de Medicină și Farmacie Craiova (UMFCv), cu ajutorul căruia s-au lucrat testele pentru diagnosticarea COVID-19 de la începutul pandemiei până în prezent.

Spațiile UMFCv vor fi eliberate până la 1 iulie 2020, pentru pregătirea concursului de admitere.

Crește capacitatea de testare

Finanțarea în valoare de 2 milioane lei de la Ministerul Sănătății vizează suplimentarea capacității de diagnostic prin tehnici de genetică moleculară (Real-Time PCR) la nivel local și regional. „Acest flux de echipamente va permite ulterior identificarea nu doar a SARS-CoV-2, dar și a altor agenți patogeni, inclusiv a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale (Infecții Nosocomiale). Trebuie sa fim organizați nu doar pentru ce se întâmplă în prezent, ci și pentru epidemiile viitoare. Un al doilea val COVID-19 este un scenariu pentru care trebuie să fim pregătiți”, transmite conducerea SJU Craiova.

Activitatea diagnostică pentru COVID-19 în Laboratorul de Genetică Medicală al CRGM-SCJUC a pornit de la o capacitate de testare de 150-200 probe pe zi. În prezent se pot testa aproximativ 250 probe zilnic. După instalarea fluxului nou, finanțat de către MS, la SJU se vor putea lucra 500-600 probe pe zi.

Peste 7000 de teste Covid prelucrate la SJU

Până în prezent, la SJU au fost efectuate peste 7000 teste pentru pacienți din județele Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea și Mehedinți, peste 1900 teste fiind lucrate pentru pacienții și personalul medical din unitatea medicală. Dintre acestea, aproximativ 1000 teste au fost finanțate din surse proprii (donații).

„Faptul că SJU Craiova are și a avut în toată această perioadă a pandemiei un astfel de Laborator de Genetică Medicală, a asigurat liniștea și siguranța pacienților și personalului spitalului, prin activitatea susținută de testare Covid-19. În plus, CRGM a primit în stagii de pregătire colegi din noile laboratoare de Genetică Moleculară pentru testarea COVID din județele Olteniei si nu numai. Echipa CRGM Dolj (SJU-UMFCV), coordonată de Prof. Univ. Dr. Mihai Ioana, este o echipă de specialiști care a fost și este în prima linie în lupta impotriva răspândirii COVID-19. Le mulțumim și în semn de apreciere pentru tot ce au făcut și fac, le-am alocat aceste spații pentru a-și desfășura activitatea in cele mai bune condiții”, a transmis Laurențiu Ivanovici, managerul interimar.

Centrul de Genetică, important și pentru prevenirea malformațiilor congenitale

CRGM este important nu doar în contextul Covid. Centrul de Genetică Medicală are un rol major în diagnosticul pre și postnatal al maladiilor genetice și al bolilor rare. CRGM este unitate de implementare pentru “Programul național de sănătate a femeii și copilului – prevenirea malformațiilor congenitale prin diagnostic pre și postnatal și sfat genetic”. Din anul 2015, prin acest program, CRGM pune la dispoziția pacienților și medicilor din România cele mai avansate metode de diagnostic genetic.