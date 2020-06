Dr. Nelly Cherciu, despre felul în care Covid a afectat pacienţii cu cancer

Pentru pacienţii cu cancer, fiecare zi de luptă cu această boală poate conta. Continuarea tratamentului, accesul la asistenţa medicală sunt cruciale pentru şansa lor la viaţă. Dar după izbucnirea epidemiei de coronavirus, această luptă a devenit şi mai dificilă. Nelly Cherciu, medic primar Oncologie Medicală, scoate în evidenţă mai multe dificultăţi pe care le întâmpină persoanele cu cancer după apariţia noului coronavirus şi după implementarea măsurilor luate în timpul pandemiei.

Pacienţii oncologici, afectaţi mai mult decât alţii de contextul Covid

Specialistul spune că pacienţii oncologici au fost mai expuşi decât alte persoane consecinţelor negative ale epidemiei de coronavirus. „Pacienţii oncologici au un risc mai mare de a contracta această afecţiune, dar şi un risc mai mare de a face forme severe, complicate ale acestei infecţii”, spune dr. Cherciu. La acestea, adaugă medicul, se adaugă şi o serie de consecinţe ale măsurilor generale luate în pandemie. „Cum ar fi faptul că mulţi au avut probleme cu a-şi găsi mijloc de transport individual, cu deplasarea către un laborator care să fie funcţional în această perioadă”.

Adaptarea clinicilor la noua situaţie

Clinicile de profil care şi-au continuat activitatea în această perioadă au fost nevoite să ia numeroase măsuri pentru adaptarea la situaţia creată de Covid. Au fost implementate măsurile de distanţare socială, iar specialiştii s-au orientat şi spre telemedicină. „În ceea ce priveşte pacienţii care urmează tratamente orale cronice, am încercat să le asigurăm eliberarea de reţete în sistem online (pe mail, pe telefon). Am temporizat prezentarea fizică a oricărui pacient care trebuia să vină la controlul periodic, astfel ca, în aceasta perioadă, să evitam deplasarea fizică spre clinică. Am facut consultaţii telefonice oriunde a fost posibil. Şi am continuat aceste măsuri şi după încetarea stării de urgenţă”, precizează dr. Nelly Cherciu.

În cazul pacienţilor care au avut nevoie de tratamente injectabile, perfuzabile, medicul spune că au fost luate măsuri pentru programări foarte exacte pe ore de terapie.

„La nivelul clinicii unde lucrez, recoltarea testului pentru COVID s-a facut oricărui pacient aflat sub tratament oncologic, de două ori pe lună. În saloane am micşorat numărul de pacienţi aflaţi concomitent la tratament, am luat toate măsurile de protecţie.

Adaptarea tratamentului, de la caz la caz

Medicii spun că modificările tratamentului pentru a le oferi pacienţilor o schemă orală, care să reducă deplasările la clinici, au fost făcute punctual, după o punere atentă în balanţă a riscurilor şi beneficiilor: „În situaţiile în care boala unui pacient ne-a permis înlocuirea cu o forma orală de tratament am făcut acest lucru. Dar de fiecare dată am cumpănit foarte bine această decizie. Am luat în calcul să micşorăm cât mai mult riscul de contractare a infecţiei virale şi, în acelaşi timp, să tratăm corespunzător boala malignă, care nu aşteaptă ca pacientul să iasă din pandemie. De asemenea, în unele situaţii, am schimbat, în funcţie de fiecare pacient, scheme săptămânale cu scheme la două sau trei săptămâni. Dar repet, fără a periclita procesul de tratament al bolii maligne”, specifică medicul Nelly Cherciu.

Intervenţii chirurgicale amânate

O altă consecinţă nefavorabilă a măsurilor luate în sistemul medical ca urmare a epidemiei Sars-Cov2 a fost amânarea intervenţiilor chirurgicale programate. Printre pacienţii afectaţi de această măsură s-au numărat şi cei cu afecţiuni maligne. „Frecvent, în aceasta perioadă, au fost amânate intervenţiile chirurgicale”, confirmă dr. Cherciu. „În acest caz, a trebuit sa continuăm tratamentul medicamentos astfel încât boala malignă să nu evolueze. Am folosit, în această perioadă, o grupă de medicamente numite factori de creştere, al căror rol este să diminueze efectele de reducere a leucocitelor la pacienţii în tratament cu citostatice”, precizează medicul oncolog.

Pacienţii oncologici au respectat recomandările

Cu toate aceste neajunsuri, dr. Nelly Cherciu spune că munca medicilor a fost uşurată de complianţa pacienţilor. „Am constatat că, în perioada aceasta, cel mai mare ajutor pentru noi, cei din sistemul medical oncologic, a venit de la pacienţi. Pacienţii s-au purtat exemplar, au înţeles riscurile şi au fost foarte cooperanţi, receptivi la măsurile luate de noi şi de autorităţi. Nu minimalizez nici munca noastră. Ca să putem asigura aceste măsuri, frecvent am muncit ore în plus să putem asigura tratamentul oricui a avut nevoie.”

Pentru a face faţă cât mai bine acestei perioade, dr. Cherciu le transmite pacienţilor să respecte toate măsurile pe care autorităţile le transmit repetitiv de la începutul pandemiei: igiena mâinilor, folosirea de măşti, distanţarea fizică.