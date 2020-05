Pediatri: Îi punem copilului mască de protecție? Ce tip?

Una dintre principalele măsuri de protecție împotriva noului coronavirus constă în purtarea unei măști de protecție. Ordinul privind obligativitatea purtării măștii emis de Ministerul Sănătății și Ministerul de Interne – validat de Comitetul pentru Situații de Urgență – a fost publicat pe 22 iunie în Monitorul Oficial. Acesta exceptează de la purtarea măștii copiii cu vârste până în cinci ani. Pentru cei cu vârsta peste cinci ani, în ordin se menționează că se recomandă purtarea măștilor din material textil (nemedicale). Iată ce spun medicii pediatri despre purtarea măștii de către copii și despre tipul de mască indicat.

„Copilul peste cinci ani ar trebui să poarte mască”

Medicul Ligia Stănescu, șefa Clinicii de Pediatrie de la „Filantropia“, spune că recomandarea sa este ca un copil peste cinci ani să poarte mască: „Copiii, de la această vârstă, ar trebui să poarte măscuța, mai ales că s-au relaxat puțin măsurile, s-au deschis parcurile, ies la plimbare și există acest pericol de a veni în contact cu alte persoane“.

Însă pediatrul precizează că trebuie discutat cu medicul care îngrijește copilul, în contextul în care acesta are anumite afecțiuni, precum un astm bronșic sau o componentă alergică, dificultăți respiratorii. „Trebuie avute în vedere aceste lucruri. Mai sunt și copiii cu tulburări neurologice, copii cărora le poate fi teamă, pur și simplu, să pună ceva la gură. Mai sunt copiii surdo-muți, care trebuie să vadă mimica, să citească pe buze. Pentru ei există unele măști speciale, există un fel de fereastră la mască, o porțiune transparentă. Există, așadar, cazuri care trebuie avute în vedere“, adaugă dr. Stănescu.

Aceasta atenționează că masca nu trebuie purtată mai mult decât timpul recomandat: „Trebuie purtată cam patru ore, apoi schimbată. În plus, un copil cu mască nu trebuie lăsat singur. El trebuie să fie în grija cuiva. Este o responsabilitate în plus pentru părinți sau pentru cine are grijă de copil“.

Mască medicală sau textilă?

Ordinul emis de Ministerul Sănătății precizează că se recomandă purtarea unei măști textile de către copii. Nu există explicații suplimentare legate de această mențiune, în contextul în care masca din material textil nu oferă protecția împotriva virusurilor ca o mască din material special, precum cea de tip medical.

Diana Belu, medic pediatru specialist, spune că mai degrabă este indicată purtarea măștii medicale: „Dincolo de eficiență, cele textile nu sunt mereu din bumbac 100%. Am văzut situații în care masca textilă avea un halou umed fix în dreptul gurii copilului. Iar umiditatea aceea poate fi sursă de disconfort în respirație și de colonizare bacteriană“.

Informația privind masca umedă ca sursă de colonizare bacteriană este cu atât mai importantă în condițiile în care temperaturile vor crește.

„Dacă nu, ar fi recomandată o mască textilă din bumbac 100%, subțire, ca să poată respira ușor“, mai spune medicul.

Din fericire, adaugă dr. Belu, „riscul copiilor de a face o formă gravă de boală ca urmare a infecției cu SARS-Cov2 a fost întotdeauna mic. Probabil de aceea au și încercat, inițial, unele state, precum Marea Britanie, să nu închidă școlile ci, în schimb, să încurajeze izolarea categoriilor de risc, a bătrânilor“.