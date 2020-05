Covid-19. Tratamentul cu anticoagulante, administrat și la Craiova

Anticoagulantul, despre care ultimele cercetări concluzionează că este important în prevenirea complicațiilor asociate infecției cu noul coronavirus, este administrat și la Craiova. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, Adina Turcu, menționează că medicii de la principala unitate medicală Covid din zonă țin constant legătura cu specialiști din țară, pe grupuri de terapie intensivă și prin videoconferințe periodice, comunicând îndeaproape despre tratamente și cercetările privitoare la terapia bolnavilor cu coronavirus.

Doză de anticoagulant la terapie intensivă

După ce mai mulți medici din întreaga lume au observat probleme legate de coagularea sângelui la pacienții infectați cu noul coronavirus, inclusiv la pacienți tineri, care erau expuși chiar riscului de accident vascular cerebral, în schemele de tratament, specialiștii au stabilit să includă și anticoagulante pentru a preveni astfel de complicații. Recent, doctorul Virgil Musta spunea că, după administrarea tratamentului cu anticoagulant, pacienții ajunși la terapie intensivă în Spitalul „Victor Babeș“ din Timișoara nu au mai avut nevoie să fie intubați. Adina Turcu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Craiova, spune că fiecare pacient internat aici primește, de asemenea, doză de anticoagulante. „Fiecare pacient internat în terapie intensivă primește doză anticoagulantă curativă. Aplicăm acest protocol încă din 6 martie“, a menționat pentru GdS Adina Turcu.

51 de pacienți internați. Situația la terapie intensivă

În Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova se aflau internați joi, 14 mai, 50 de pacienți cu coronavirus. Miercuri, 8 se aflau în terapie intensivă, dintre care 5 erau ventilați mecanic noninvaziv. Dintre cei 8 din terapie, pleacă 5 azi (joi – n.r.)”. De la debutul epidemiei, în secția de terapie intensivă de la Spitalul „Victor Babeș“ din Craiova au ajuns 43 de pacienți.

„Astăzi avem o zi bună, externăm cinci pacienți. Marți am externat 7, pe 11 mai, alți 5. Printre ei, se află și asistenta de la Turnu Severin, care a fost în stare gravă. Din fericire, și-a revenit și va pleca azi acasă”, a anunțat joi managerul Spitalului de Infecțioase din Craiova.

Covid-19 și problemele de coagulare

Medicii au observat că formarea de cheaguri reprezintă unul dintre efectele alarmante ale infecției cu SARS-CoV-2. Neurochirurgii s-au confruntat cu o creștere a numărului de cazuri de AVC din cauza cheagurilor de sânge la pacienți tineri, din care peste jumătate au fost testați pozitiv cu coronavirus.

„Este frapant în ce măsură această boală generează formarea de cheaguri”, a explicat dr. J Mocco, neurochirurg la Mount Sinai, citat de Reuters.

Pe măsură ce numărul de astfel de cazuri a crescut, medicii din New York au elaborat un nou protocol de tratament, ce presupune administrarea unor doze de anticoagulant chiar înainte de apariția primelor semne de formare de cheaguri.

„Noi instituim precoce un tratament în funcție de niște criterii clinice și fiziologice și terapeutice. Este foarte important ca pacienții să ajungă în timp util la noi. La nivelul ghidului național este introdusă terapia anticoagulantă precoce. Este un ghid făcut de comisia de cardiologie și hematologie foarte bine întocmit”, declara doctorul Virgil Musta pentru Tion Media.

„Am stabilit un protocol în urma cercetărilor recente de la nivel internațional, după ce am participat la conferințe internaționale, cu specialiști în domeniu din mai multe țări. Se discută că nu virusul este fatal la un moment dat, cât complicațiile pe care acesta le generează. Apare o hipercoagulabilitate. Am stabilit un protocol, la Timișoara, ca pacienții să fie tratați precoce cu anticoagulant și antiinflamator. Am realizat niște criterii și le-am dat medicilor mei și la alte spitale. Am discutat să dau și în spitalele suport și cele care fac triajul pentru că sunt persoane care stau două-trei zile până primesc un diagnostic. Și de ce să nu beneficieze măcar de terapie patogenică? Sunt anticoagulante moderne și pe bază de tablete”, explica doctorul.