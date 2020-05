Studiu: Vitamina D, rol de protecție împotriva Covid-19

Un nou studiu realizat în 20 de ţări europene arată că nivelul scăzut de Vitamina D poate avea legătură cu numărul mare de cazuri de COVID-19, dar şi cu ratele mai mari de mortalitate. Cercetarea, condusă de dr. Lee Smith de la Universitatea Anglia Ruskin (ARU), de urologul român Petre Cristian Ilie de la Fundaţia Lynn NHS a Spitalului Queen Elizabeth și încă un medic român, Simina Ștefănescu, de la The University of East Anglia, Norfolk, a fost publicată în revista Aging Clinical and Experimental Research.

Autorii studiului pornesc de la ipoteza că vitamina D poate juca un rol protector față de infecția cu noul coronavirus.

„Cu privire la rolul protector al vitaminei D împotriva infecției cu Sars-Cov2, putem începe prin a ne uita la efectul său asupra altor infecții respiratorii. Suplimentele de vitamina D s-au dovedit sigure și eficiente în protejarea împotriva altor infecții acute ale tractului respirator. Pacienții cu deficiențe severe de vitamina D au experimentat cele mai multe beneficii”, menționează autorii, citând un alt studiu.

Vitamina D poate regla răspunsul imunitar

Noile date confirmă rezultatele mai multor studii observaţionale anterioare, care au raportat o asociere între nivelurile scăzute de Vitamina D şi susceptibilitatea la infecţii acute ale tractului respirator.

Oamenii de ştiinţă arată că Vitamina D modulează răspunsul globulelor albe din sânge, împiedicându-le să elibereze prea multe citokine inflamatorii. Virusul SARS-CoV-2 cauzează un exces de citokine pro-inflamatorii.

Niveluri mai mari de vitamina D în nordul Europei

Cercetarea arată că populaţia din Italia şi Spania are niveluri medii de Vitamina D, mai mici decât populaţia din majoritatea ţărilor aflate în nordul Europei. De altfe în Spania şi Italia, s-au înregistrat rate de mortalitate ridicate din cauza COVID-19. O explicaţie pentru acest lucru ar fi că oamenii din sudul Europei, în special vârstnicii, evită soarele puternic, în timp ce pigmentarea pielii reduce, de asemenea, sinteza naturală de Vitamina D.

În schimb, cele mai mari niveluri medii de Vitamina D se găsesc în nordul Europei, datorită consumului de ulei de ficat de cod şi suplimente de Vitamina D. În prezent, ţările scandinave sunt printre ţările cu cel mai mic număr de cazuri COVID-19 şi cu rate mici de mortalitate pe cap de locuitor, din Europa.

„Am găsit o relaţie semnificativă între nivelurile medii de Vitamina D şi numărul de cazuri de COVID-19, şi, în special, între nivelul mediu de Vitamina D şi rata de mortalitate COVID-19. Vitamina D s-a dovedit a proteja împotriva infecţiilor respiratorii acute, iar adulţii în vârstă, grupul cel mai deficitar în Vitamina D, sunt cel mai grav afectaţi de COVID-19”, a spus dr. Lee Smith de la Universitatea Anglia Ruskin.

O ipoteză ce merită mai multe cercetări

Autorii spun că au găsit asocieri semnificative privind nivelurile de vitamina D și numărul de cazuri de coronavirus, în special privind mortalitatea cauzată de acesta. Cel mai vulnerabil grup al populației, vârstnicii, sunt și cei care au cel mai mare deficit de vitamina D, adaugă specialiștii.

Aceștia precizează că studiul are limitări și este nevoie de cercetări suplimentare, însă ipoteza merită studiată, având în vedere posibilele beneficii.