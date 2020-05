11 sfaturi ale psihologului pentru a gestiona perioada Covid-19

Pandemia de coronavirus a determinat schimbări radicale ale modului nostru de viață pe termen scurt și chiar schimbări de perspectivă asupra vieții pe termen lung. Criza sanitară a determinat și o criză socială, economică, și ne-a afectat, cu siguranță, și emoțiile. Teama de infectare, dar și fricile trezite de necunoscut și de felul în care viitorul ne va fi influențat de această epidemiei au fost exacerbate de concentrarea excesivă asupra gândurilor negative ca urmare a izolării.

Recomandări pentru a face față perioadei

Iată câteva recomandări de la psiholog care vă pot ajuta să treceți cu bine prin această perioadă complicată:

• Încercați să aveți o alimentație corectă și un stil de viață sănătos.

• Evitați să vorbiți cu persoanele care vă stresează, panichează sau pun presiune pe dumneavoastră cu tot felul de informații mai mult sau mai puțin credibile.

• Timpul acesta liber trebuie văzut ca pe o oportunitate de a citi mai mult, de a vedea mai multe filme, seriale, de a ține legătura cu familia etc.

Informați-vă din surse sigure

• Informați-vă din surse sigure. Acceptați faptul că știrile nu vă vor răspunde la toate întrebările pe care le aveți despre COVID-19.

• Pentru relaxare, ascultați muzică, intrați pe platfomele instituțiilor de cultură naționale și internaționale pentru a urmări emisiuni/spectacole/concerte, vizionare de galerii de artă.

• Chiar dacă distanțarea socială este extrem de necesară în aceste momente și nu putem să ne întâlnim cu persoanele apropiate, cu familia sau cu prietenii, tehnologia ne este un aliat. Mențineți relațiile cu cei dragi folosind spațiul virtual (folosind computerele, telefoanele și diferitele platforme online disponibile).

Exprimați-vă emoțiile

• Exprimați-vă emoțiile. Povestiți-vă îngrijorările și nemulțumirile unor persoane de încredere sau începeți să le scrieți într-un jurnal. Nu este nevoie să le recitiți sau să le dați cuiva să le citească. Faptul că le așterneți pe hârtie vă va ajuta să vă faceți ordine în gânduri și emoții

• Regândiți pozitiv situațiile neplăcute (de ex. E groaznic să stau în casă = gând negativ poate fi transformat într-un gând pozitiv de genul: E neplăcut să stau numai în casă, dar nu e cel mai rău lucru. În plus, așa apuc să îmi fac ordine în dulap, să spăl, să citesc, să mă joc cu copiii etc.).

• Vorbiți cu un psiholog despre stările dumneavoastră, la telefon sau pe platforme on-line.

• Stabiliți-vă scopuri și planuri pentru „după ce trece Coronavirus“ pentru a avea o perspectivă asupra viitorului.

• Dacă suferiți de o afecțiune cronică, urmați în continuare tratamentul prescris de medic.