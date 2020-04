Manager SJU Craiova: Lucrurile stau mai bine pe partea de protecție. Ne așteptăm la un aflux de pacienți după Paște

Teodor Sas, directorul Spitalului Județean de Urgență (SJU) Craiova, spune că lucrurile s-au mai detensionat în ceea ce privește echipamentele de protecție pentru cadrele medicale în contextul epidemiei de coronavirus.

Față de situația de criză de la începutul epidemiei, când numărul echipamentelor era relativ scăzut și încă nu ajunseseră achizițiile făcute, în acest moment, la SJU există o cantitate „rezonabilă” de echipamente. Destul de multe au venit și de la sponsori, în contextul în care, pe plan local, s-au desfășurat mai multe campanii de sprijinire a cadrelor medicale în lupta împotriva COVID-19.

„Lucrurile stau destul de bine acum, nu mai este situația de criză de la început. Avem o cantitate rezonabilă de echipamente. Am primit destul de multe contracte de sponsorizare, în principal pe echipamente de protecție. Am mai primit echipamente și de la ISU, am mai și achiziționat. În prezent, avem 700.000 de mănuși, peste 2.000 de combinezoane, 1.200 de viziere, 95.000 de măști chirurgicale, 2.000 de măști de înaltă protecție FFP2. Am montat și şase porți pentru dezinfecție. Ultimele două au venit vinerea trecută“, menționează Sas.

„Ne așteptăm la o perioadă grea după Paște“

Managerul SJU Craiova spune că unitatea medicală a avut câțiva pacienți suspecți de COVID-19 la terapie intensivă în această perioadă, dar nu au fost probleme până acum. Spitalul are 90 de locuri disponibile pentru pacienți COVID la etajul IV, plus 24 de paturi la secția de terapie intensivă. Conform planului alb, SJU Craiova este spital suport pe ATI și pe specialitățile unice din județ.La pacienții suspecți, probele se recoltează, de regulă, în Unitatea de Primiri Urgențe, deoarece pacienții suspecți se izolează în Centrul de Cardiologie.

„După recoltare, în funcție de patologie, pacienții sunt direcționați către spitalul suport. Epidemiologul duce probele la DSP, unde li se dă un număr de înregistrare, apoi probele se duc la centrul de testare”, explică managerul unității medicale.

Deși până acum situația a fost destul de liniștită, cadrele medicale de la SJU se pregătesc pentru un potențial aflux de pacienți după Sărbători.

„Ce e mai îngrijorător este că în oraș cam vedem aglomerație, în piețe la fel. Am luat măsuri extreme când aveam cazuri mai puține, iar acum oamenii cam circulă. După Paște, e posibil să fie problematic. În plus, sunt oameni care nu s-au prezentat la spital de frică în această perioadă și, după Paște, cred că vor veni. Noi ne așteptăm la un aflux de pacienți destul de mare după Sărbători”, a transmis managerul spitalului județean.