Prima naștere la maternitatea suport COVID din Sărari

Sâmbătă, în ajunul Floriilor, s-a născut primul bebeluș la maternitatea suport Covid-19 „Filantropia” din Sărari. Este vorba despre o fetiță de aproape 2900 grame, a cărei mamă se afla în carantină.

La primele teste prelevate pentru Covid-19, atât mama, cât și nou-născutul au avut rezultate negative. Se așteaptă rezultatele celui de-al doilea set. Între timp, mama și bebelușul se pregătesc de externare.

„Totul a decurs absolut normal. Și mama și copilul sunt sănătoși. La primul test pentru COVID-19 rezultatele au fost negative pentru amândoi. Mama se afla în carantină de 12 zile. Așteptăm și rezultatul celui de-al doilea test, iar mâine se va lua, probabil, în calcul chiar externarea”, a declarat pentru GdS Liviu Radu, managerul spitalului „Filantropia”.

Modificări pentru maximizarea protecției în Sărari

Liviu Radu spune că echipa din Sărari este pregătită pentru a asigura asistența medicală în condiții de siguranță. „Noi suntem pregătiți, am mai făcut modificări în ultimele zile. S-au tras pereți pentru a eficientiza circuitele, s-au montat cabine de decontaminare, am luat și un aparat foarte performant de decontaminare a aerului în blocul operator. Totuși, bănuiesc că nu vor fi foarte multe cazuri pentru că, de regulă, gravidele sunt foarte precaute și tind să cred că în această perioadă au luat toate măsurile de autoizolare pentru a se proteja cât mai bine, mai ales dacă au o sarcină avansată. Am întrebat la DSP și, din câte am înțeles, nu ar mai fi femei cu sarcină avansată în carantină momentan în județ. Noi suntem la datorie, în orice caz”, a transmis managerul unității medicale.

Medic: „Nimeni nu avut experiență într-un scenariu pandemic, dar am învățat”

Dr. Radu Lucrețiu, medic primar igienă la „Filantropia”, a publicat pe rețelele de socializare imagini legate de prima naștere din Sărari, împreună cu un mesaj legat de eforturile personalului pentru a amenaja spațiul. „Zile și nopți de amenajări și dotări, de gândit și de transpus în realitate posibile circuite și spatii de decontaminare, de simulări și exerciții ca fiecare medic și fiecare asistent să știe ce, cum și când sa facă! Puțini au fost convinși că este posibil, cei mai mulți au sperat că așa va fi, unii au proferat eșecul; nimeni nu a avut o experiență anterioară într-un scenariu pandemic dar am învățat și învățăm în continuare! În noaptea de dinaintea Floriilor a venit pe lume primul copil aici, prin operație cezariană, în blocul operator amenajat „de la zero”; nașterea a avut loc în condiții de siguranță atât pentru pacientă cât și pentru personalul medical!”, a transmis medicul.