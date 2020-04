Deși fără ATI, DSP a desemnat „Filantropia“ pentru bolnavi COVID cu patologii asociate

Secțiile din Sărari ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia“, care urmează să primească bolnavi COVID-19, nu au terapie intensivă unde să poată fi tratați bolnavii a căror stare se agravează. În planul alb elaborat de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Dolj, nu este prevăzută secție ATI pentru „Filantropia“, care ar urma să trateze doar pacienți cu forme ușoare sau medii de boală. Însă în Sărari vor ajunge și bolnavi cu diabet sau boli cardiovasculare, conform specialităților incluse în acest plan. Iar datele arată că pacienții cu aceste afecțiuni sunt cei mai predispuși să prezinte complicații. Dacă starea lor s-ar agrava, „Filantropia“ va trebui să îi trimită către Spitalul Județean de Urgență sau către Spitalul de Infecțioase „Victor Babeș“.

Pacienții cu patologii asociate, fără terapie intensivă în spitalul-suport

Organizarea unităților medicale din Dolj cu rol de spitale-suport pentru COVID-19 stârnește tensiuni și nemulțumiri în rândul cadrelor medicale de la „Filantropia“. Schimbările prevăzute în planul alb elaborat de DSP Dolj, pentru desemnarea unităților spitalicești din linia a doua de asistență medicală pentru COVID-19, sunt criticate de medici.

Sub protecția anonimatului, unul dintre aceștia vorbește despre problemele ivite odată cu amenajarea pavilioanelor din Sărari pentru COVID. Acesta menționează lipsa terapiei intensive. „Oricât ar zice ei că vom primi cazuri ușoare sau medii, pacienții se pot agrava, fiind în categoria de risc. Nu garantează nimeni că starea lor nu se va agrava rapid. E o problemă. Compartimentul pentru Primiri Urgențe (CPU) va fi la distanță de spitalul-suport. Toți vorbesc de maternitate, dar celelalte specialități au cazurile care se pot agrava. La ginecologie sunt, în principiu, paciente tinere. Iar cei cu patologii asociate și COVID nu au terapie intensivă prevăzută în acest plan. Însă planul alb nu garantează că pacientul va rămâne cu o formă medie până la vindecare“, explică medicul. Acesta mai adaugă că în Sărari nu există sursă de oxigen decât în prima clădire, unde va fi maternitatea. „Când vin pacienți pe cardiologie, au nevoie de oxigen. Am înțeles că vor băga, totuși, așa… peste noapte. Nu știu, însă, dacă stația de oxigen va face față, dacă a fost proiectată pentru așa ceva“, spune doctorul.

Managerul „Filantropia“: Distanța între CPU și Sărari nu e o noutate

Liviu Radu, managerul Spitalului „Filantropia“, spune că DSP a stabilit, prin planul alb, ca urgențele să rămână la sediul din centru, dar problema distanței dintre pavilioane exista și înainte. „Nu e o noutate această problemă de distanță între pavilioanele noastre. În cazul gravidelor care ar urma să nască în Sărari, nu se aplică, pentru că nu trec prin CPU. Ele se internează direct din camera de gardă de la Ginecologie. Nu vor mai fi transportate dintr-o parte în alta. În planul alb elaborat de DSP se stipulează că CPU este “Filantropia“ nr. 1. Din punct de vedere al protecției, e mai bine că nu sunt toți la un loc. Nu se schimbă nimic în ceea ce privește primirea pacienților. Ei vor urma același traseu ca înainte: CPU, apoi internare în secții“.

DSP nu a prevăzut ATI pentru „Filantropia“. Spitalul vrea, totuși, linie de gardă

Liviu Radu subliniază că, în planul alb stabilit de către DSP, terapia intensivă nu este inclusă printre specialitățile care asigură suport COVID de la „Filantropia“. „În planul alb este scris că noi funcționăm ca maternitate în Sărari, iar la nivelul DSP trebuie găsite soluții pentru a se aduce personal suplimentar. Aici mă refer în principal la medici pentru ATI. Ce s-a reușit până acum este insuficient pentru a se asigura două linii de gardă. Una ar trebui să rămână în Filantropiei, cu terapie intensivă, cu care noi NU SUNTEM PRINȘI ÎN PLANUL ALB. Nu avem decât terapia intensivă postoperatorie, la gravide“.

Totuși, conducerea spitalului a încercat prin toate mijloacele posibile să aducă specialiști ATI din alte părți pentru a asigura și linia de gardă din Filantropiei, spune managerul. Însă aceștia sunt foarte greu de găsit. „Momentan, din toate cererile pe care le-am făcut, am reușit detașarea unui singur specialist ATI la noi. Am luat-o spital cu spital și județ cu județ. Noi vrem să avem o linie de gardă ATI și pentru celelalte secții, în afară de Maternitate“.

Cazurile grave, trimise la SJU Craiova

Liviu Radu spune că spitalul nu va face altceva decât să respecte planul elaborat de DSP. Conform acestuia, pacienții a căror stare se agravează ar trebui redirecționați către Spitalul nr. 1 sau Secția ATI Infecțioase, după caz.

„Noi putem primi, conform planului alb, pacienții cu forme ușoare sau moderate. Nu facem decât să aplicăm acest plan. Ne organizăm astfel încât să oferim siguranța maximă pentru pacienți. Terapia Intensivă din Filantropiei ar fi trebuit să deservească și pacientele suspecte sau confirmate cu COVID, plus Secția de Hematologie, cu pacienți neinfectați, care nu se putea întâlni în aceeași terapie intensivă. De aceea, s-a luat decizia ca personalul ATI să meargă la gravide, iar cazurile grave, COVID sau NECOVID, să meargă la SJU Craiova, unde sunt două etaje de terapie intensivă. Unul pentru COVID, unul non-COVID. Noi ne dorim totuși să putem ține și terapia noastră intensivă din Filantropiei, pentru că apar cazuri. Dar DSP nu a reușit să ne furnizeze un număr suficient de anesteziști. Conform normelor, avem nevoie de minimum cinci pentru a face o gardă. În toată țara e problemă cu lipsa medicilor de terapie intensivă. Încercăm în continuare să găsim specialiști“, transmite managerul Spitalului „Filantropia“.

Medic: „Omorâți pacienții!“

Liviu Radu admite, însă, că lipsa terapiei intensive în imediata apropiere a secțiilor le provoacă medicilor un disconfort psihic. „Așa este, dar noi punem în aplicare un plan elaborat de DSP. Când ești desemnat un spital COVID, se creează o anumită tensiune, presiunea e inerentă. Sunt de înțeles aceste tensiuni. Au fost mai mult niște neînțelegeri între secții“, a menționat managerul unității medicale, făcând referire și la filmări publicate pe rețelele de socializare, cu personalul de la „Filantropia“ revoltat.

Într-una dintre filmări, un medic din Sărari spunea, printre altele: „Faceți doar partea asta de ginecologie, nu nenorociți tot spitalul. Ce atâta discuție că transferăm un instabil aici?! (la sediul din Sărari – n.r.) Asta n-o s-o accept cât oi trăi. Dacă cineva îndrăznește să îmi trimită aici pacient instabil de care să răspund, voi scrie exact așa. Este vorba de meseria noastră, nu mă interesează restul. Decât profesionalismul, să avem grijă de un bolnav, protejați. Nimeni, nici președintele României nu îmi poate lua dreptul la viață. Dacă am ajuns acum să spun aceste lucruri, nu e bine. Fără ATI, fără laborator, fără oxigen. Omorâți pacienții!”. „Și pe noi!“, răspundeau colegii. Medicul făcea referire, printre altele, la problema CPU, care se află la celălalt sediu, și la problema transportului, menționând că există doar o izoletă, precum și la lipsa tuturor amenajărilor necesare.

Medic: Maternitatea trebuia să rămână în centru

Medicul de la „Filantropia“ care a luat legătura cu GdS spune că amenajarea unei maternități în Sărari a dat peste cap toate celelalte specialități. Mai multe cadre medicale cred că în clădirile din Sărari circuitele pacienților (infectat-neinfectat) nu sunt adecvate. Conform doctorului, epidemiologul de la „Filantropia“ ar refuza să mai colaboreze din cauza neînțelegerilor legate de organizarea pentru COVID.

„Conform planului alb din 29 martie, elaborat de DSP Dolj, în Sărari ar trebui să funcționeze un spital-suport COVID cu ginecologie, interne, cardiologie, diabet, endocrinologie, oncologie, hematologie. Totul în cele patru clădiri, cu circuite curat-contaminat deficitare“, mărturisește medicul de la „Filantropia“ care ne-a contactat. „Medicul epidemiolog șef al spitalului nu-și asumă răspunderea. Totul este făcut la presiunea DSP și a primăriei, doar ca să protejeze clădirea din centru a maternității. Culmea este că, acum trei zile, a venit un ordin DSP care evacuează acea clădire din strada Filantropia, gravidele, lehuzele și nou-născuții fiind transferați la Spitalul Județean. Maternitatea din centru avea două niveluri, intrări și ieșiri, puteai să faci circuite acolo. Au parter și etaj, fiecare cu sală de operație. Se puteau face circuite. Nu sunt epidemiolog, dar văzând ce e în Sărari acum… Maternitatea ar fi trebuit să rămână acolo. Ocupă un corp întreg numai ea“, spune medicul.

Ginecologia nu va avea atâta adresabilitate pentru paciente COVID ca Bolile interne sau Cardiologia, spre exemplu, explică medicul. Iar acestea sunt înghesuite într-un singur corp. Cele patru corpuri sunt unite printr-un singur hol comun, mai precizează acesta. „E foarte greu să faci circuitele, de aceea și-a declinat și epidemiologul responsabilitatea“.

Manager: Sediul din Sărari e potrivit tocmai din perspectiva circuitelor

Însă managerul Liviu Radu spune că decizia de a amenaja maternitatea în Sărari a fost luată tocmai pentru că este mai ușor să se organizeze circuitele necesare: „Decizia de a se naște în Sărari a fost luată pentru că maternitatea din Filantropia este o clădire veche, monument istoric, ce nu are circuite care să poată fi operaționale pentru coronavirus. Pentru circuite, corpul din Sărari este mai potrivit. Decizia amenajării maternității COVID din Sărari a fost luată împreună cu DSP tocmai pentru siguranța pacientelor. După ce au analizat și cei de la DSP, și epidemiologii noștri circuitele din maternitatea din centru, care se află într-o clădire foarte veche, și-au dat seama că nu este o opțiune foarte bună. Se limita foarte mult și numărul de cazuri, pentru că trebuie făcute multe circuite și sunt complicate. Orice decizie a fost luată împreună cu DSP, pentru a minimiza riscul de infectare a pacientului și a personalului“.