Spitalele din județ se pregătesc să asigure suport COVID-19

Spitalele din județ se pregătesc pentru a prelua pacienți COVID-19. Acestea vor asigura suport medical în faza II, conform planului alb elaborat de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Dolj.

DSP Dolj a transmis cum este organizat sistemul spitalicesc din judeţul Dolj, în contextul pandemiei COVID-19.

Unitățile medicale de suport din Dolj

Conform DSP Dolj, unităţile medicale de suport sunt:

1. Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş“ Craiova.

2. Spitalul Municipal Băileşti „Prof. Dr. Irinel Popescu“, Compartimentul de Boli Infecţioase

3. Spitalul Orăşenesc Aşezămintele Brâncoveneşti Dăbuleni, Compartimentul de Boli Infecţioase-Compartimentul de Pneumologie Bechet

4. Centru pentru Obstetrică-Ginecologie, Neonatologie, Pediatrie, Medicină Internă, Cardiologie, Oncologie, Hematologie, CPU: Spitalul Clinic Municipal „Filantropia“ Craiova – sediul din Cartierul Sărari

5. Centru pentru Urgenţe Chirurgicale: Spitalul Clinic CF Craiova

6. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, pentru secţii cu profil unic în judeţul Dolj, care nu funcţionează decât în cadrul SCJU Craiova; Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova pentru urgenţele medico-chirurgicale majore, care necesită suport vital, la pacienţii Covid sau suspecţi Covid

7. Centru pentru Neurologie şi Psihiatrie: Spitalul Clinic de Neuro-Psihiatrie Craiova

8. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova -Centru Desemnat Infarct Miocardic Acut

9. Centru Desemnat pentru Insuficienţă Renală Cronică: Centrul de Dializă S.C. Diaverum S.R.L. Craiova

10. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova în Faza 3, când Faza 2 de Întărire este depăşită.

Managerul „Filantropia: „Se fac amenajări“

Managerul „Filantropia“, Liviu Radu, spune că sediul din Sărari al unității medicale va deveni spital suport COVID-19 inclusiv pentru nașteri, astfel că la Maternitatea de la Schmidt vor putea naște în continuare pacientele sănătoase.„Ne pregătim astfel încât să fie totul gata. Este o muncă foarte mare în acest moment pe partea de coordonare. Trebuie stabilite foarte multe lucruri, de la circuite, linii de gardă, absolut tot“, adaugă acesta.În ceea ce privește echipamentele de protecție, managerul spune că, în acest moment, spitalul are „ce am reușit să achiziționăm în ultima perioadă și 600 de combinezoane de unică folosință pe care le-am primit duminică. Promisiunea este că vom primi și măști, dar încă nu au ajuns”. Liviu Radu cere în continuare sprijin din partea tuturor celor care pot ajuta, deoarece „consumul de echipamente este foarte mare când ajungi să tratezi un pacient pozitiv“.

Spitalul Căi Ferate (CF) va prelua pacienți COVID-19 pe chirurgie

Și Spitalul CFR Craiova intră, în faza II, în lupta împotriva COVID-19 și va asigura servicii medicale pe partea de chirurgie. Cadrele medicale transmit pe toate căile mesaje prin care solicită sprijin pentru cele necesare în acest context.

„Autoritățile zic de mult că ne vor trimite, dar deocamdată nu am primit nimic. Am făcut și solicitare de la Minister. Ce am luat noi, cei din spital, prin donații, este o brumă care va ajunge pentru câțiva pacienți“, transmite medicul Gabriel Mogoș, șef lucrări.

Pe paginile de socializare, acesta a transmis un mesaj către toți cei care pot ajuta: „Mulţi dintre dumneavoastră aţi înţeles gravitatea situației. Și personalul Spitalului Clinic CF din Craiova urmează să traverseze o perioadă extrem de dificilă, să primească pacienți Covid-19. Pentru asta va fi necesar să ne protejăm cât mai bine şi mai mult posibil, pentru a nu ne îmbolnăvi. Totuşi, dacă vom contacta virusul, cineva trebuie să ne trateze! Aceştia sunt medicii, asistenţii, infirmierii, brancardierii. Pe ei trebuie să încercăm să-i protejăm!“.Este nevoie urgentă de măşti de toate felurile, combinezoane, ochelari speciali, viziere, botoșei speciali (înalți), halate chirurgicale, dezinfectanţi, spune acesta.

Schimbări și la SJU Craiova pentru preluarea cazurilor COVID-19

Și la SJU Craiova au fost făcute reamenajări necesare în vederea preluării cazurilor de pacienți infectați cu COVID-19. Aici vor ajunge pacienți care nu pot fi tratați în altă parte, la nivelul unității medicale existând specialități unice pe plan local.„Vom prelua pacienții pe specialitățile unice. Avem etajul IV amenajat pentru pacienții confirmați. Vom folosi și blocul operator de la etajul VII. Secția ORL a fost mutată, se mută și secția Oftalmologie de la etajul IV. Asta în primă instanță, apoi vedem cum evoluează lucrurile”, a transmis managerul SJU Craiova, Teodor Sas.