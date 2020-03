Maternitatea din Sărari, pentru pacientele COVID-19, în curs de amenajare

Maternitatea „Filantropia“ din zona Schmidt nu va prelua paciente suspecte sau confirmate cu noul coronavirus, deși aceasta ar fi fost propunerea inițială a Direcției de Sănătate Publică (DSP) Dolj. În cele din urmă, după mai multe apeluri, inclusiv din partea primarului Mihail Genoiu, maternitatea de la Schmidt va prelua în continuare paciente neinfectate. Gravidele cu COVID-19 vor naște la unitatea medicală „Filantropia“ din Sărari, unde în aceste zile se fac amenajările necesare.

Managerul Spitalului Clinic Municipal „Filantropia“, Liviu Radu, spune că, în câteva zile, totul va fi pregătit: „S-a luat decizia ca în Sărari să tratăm pacientele care au nevoie de ginecologie, confirmate cu COVID-19. Suntem în curs de amenajare, ducem tot ce ne trebuie. În cel mai scurt timp, câteva zile, totul va fi funcțional. Echipamentele au fost duse deja acolo, au fost testate, instalate. Mai avem doar câteva. Încercăm să protejăm maternitatea de la Schmidt“.

Echipamente medicale luate în comodat

Pe partea de echipamente medicale, unitatea spitalicească nu a primit până acum sprijin de la Minister. „Echipamente medicale nu am primit de la Minister. Am făcut un necesar și așteptăm. Toată organizarea e făcută cu echipamentele pe care le-am avut și echipamente luate în comodat din alte părți“, mai precizează managerul Spitalului Clinic Municipal „Filantropia“.

Liviu Radu spune că s-au depus eforturi pentru a fi găsită cea mai bună soluție, astfel încât maternitatea de la Schmidt să fie protejată: „Am încercat să găsim o soluție ca să protejăm zona de maternitate de la Schmidt, care are și ATI comun cu celelalte secții, pentru că avem un singur ATI. Și în Sărari am instalat totul pentru ATI și am testat echipamentele printr-o firmă autorizată“.