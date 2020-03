Centrul de cercetare Oncogen din Timișoara a anunțat miercuri că a terminat de sintetizat un vaccin anti-coronavirus și începe primele teste.

“O zi importantă pentru OncoGen: avem Vaccinul (echivalentul a 1000 de doze). Astăzi începem testele. #Vaccine #Romania #VaccineRomania #Covid19Vaccine #VaccineOncoGen

P.S. Ieri am terminat sinteza vaccinului. Azi incepem testele!

Important: Acest vaccin este doar pentru testare in laborator (deocamdata)”, a scris pe Facebook Oncogen.

Pe 22 martie, Oncogen a transmis, pe Facebook: “Pe data de 8 Februarie am publicat un articol care descrie tehnologia de producerea a unui vaccin împotriva Covid-19: www.preprints.org/manuscript/202002.0102/v1

(tehnologie care fusese postată pe site-ul oncogen.ro cu circa 2 săptămâni înainte)

Astăzi am aflat că pe data de 3 Martie, un grup de cercetători chinezi au publicat un articol aproape identic. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.03.962332v1

Ceea ce nu v-am spus este că în data de 4 Februarie am fost contactați de Ambasada Chinei în România cu rugămintea de a colabora cu cercetătorii chinezi la punerea în practică a acestei tehnologii. Noi am fost de acord și avem corespondență pentru a dovedi acest lucru. Dar nu am fost de acord ca ei să își însușească rezultatele muncii noastre și apoi să adauge “All Rights Reserved”.

Așa că în timp ce presa românească relata uneori și cu ironie, cercetătorii chinezi se inspirau la greu. Oricum noi mergem înainte cu punerea în practică a tehnologiei noastre,… deși autoritățile române au văzut nenumărate referințe la acest vaccin, nimeni nu s-a oferit să ne întindă o mână de ajutor.”

Declaraţia profesorului Păunescu

Profesorul Virgil Păunescu, fost consilier prezidențial pe sănătate, care conduce Oncogen, a declarat, potrivit G4media.ro: ”Am început testarea pe celule umane, care va dura o lună. Dacă dă rezultate pe celule, adică sistemul imun se activează, dezvoltă anticorpi, vom discuta cu ANM posibilitatea de a face teste pe oameni. De notat că acest vaccin nu se pretează la etapa testărilor pe animale, folosită în tehnologia clasică de producere a vaccinurilor”.

El a precizat ca, iniţial, vaccinul va fi testat pe zece oameni, iar în faza 2 ar urma să fie testat pe 50-100 de voluntari, iar în faza 3 pe un număr între 100 și 1000 de voluntari.

Vaccinul ar putea intra în producție în câteva luni

Profesorul Virgil Păunescu a explicat că dacă centrul va primi permisiunea de a face teste pe oameni, vor urma mai multe faze de testare, potrivit protocoalelor.

”Azi am stat de vorbă cu 3 fonduri de investiții americane care ne-au întrebat în cât timp îl putem produce. Ne trebuie anumite standarde pentru producție. Problema e că fosta conducere a Spitalului Județean, de care centrul aparține, ne-a sabotat și instalațiile de producție nu merg. Am discutat zilele acestea cu vicepremierul Raluca Turcan, avem nevoie de circa 3 – 3,5 mil de euro pentru testarea și producția în faza 3. Am făcut o cerere alaltăieri către ministrul Sănătății”, a mai spus Virgil Păunescu.

Acesta susține că dacă toate testele vor avea rezultate bune, vaccinul ar putea intra în producție în câteva luni: “Dar cum e posibil atât de rapid, dat fiind că centrele de cercetare străine estimează o perioadă mult mai lungă, de minimum un an? Noi am început din ianuarie faza de sintetizare, iar faptul că nu avem nevoie de teste pe animale scurtează foarte mult perioada de testare”.