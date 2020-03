Coronavirus. Alertă la SJU Craiova din cauza unei paciente suspecte. Cadrele medicale, fără protecție?

UPDATE: Managerul SJU Craiova spune că pacientei i s-au recoltat probe pentru testarea COVID-19. Acesta mai spune că personalul medical i-a făcut o tomografie femeii, depistând o „pneumonie bazală”. Coronavirusul, spune Teodor Sas, are aspect de bronhopneumonie și, în mod normal, arată altfel la examenul CT, dar medicii au avut suspiciuni. Conform procedurii, în caz de suspiciune, procedura este ca pacientul să fie dus la etajul IV, amenajat pentru cazurile de coronavirus. „Ideea este că pacienta nu avea link epidemiologic și ajunsese la spital pentru altă afecțiune. Acum, te bazezi pe spusele unui pacient, care poate minți. Orice suspiciune trebuie tratată ca și când ar fi un caz pozitiv și să izolezi pacientul până ești sigur că nu are coronavirus”.

O pacientă din Filiași care a fost adusă la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgență (SJU) din Craiova este în prezent izolată, cu suspiciune de COVID-19.

Cadre medicale de la SJU Craiova au contactat GdS pentru a sesiza că pacienta a fost preluată de la UPU de personal fără echipament de protecție și dusă inițial într-un salon cu alți pacienți. Cadrele sunt revoltate că au primit pacienta fără echipament și că sunt trimise să stea în izolare acasă, cu riscul de a-și infecta familiile.

Contactat de GdS, managerul SJU Craiova, Teodor Sas, confirmă că pacienta este suspectă de COVID-19, dar spune că, din informațiile pe care le are în acest moment, s-ar fi respectat procedurile. Pacienta a primit la UPU diagnosticul de comă diabetică, spune Sas. „I s-a făcut triaj epidemiologic în urgență și s-a stabilit că nu are link epidemiologic, doar că are simptomatologie de răceală. A venit, din câte mi-au spus cadrele medicale, cu comă diabetică. Acesta a fost diagnosticul la internare. De aceea a venit în Urgență. Din câte mi-au povestit cei implicați, s-au respectat toate regulile. Facem verificări. Am luat legătura cu DSP-ul și va fi testată. În acest moment, pacienta este izolată, s-au identificat persoanele cu care a intrat în contact, deși repet, ei mi-au spus că s-au respectat procedurile de caz suspect”, a transmis Teodor Sas.

Revenim cu amănunte.