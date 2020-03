Nu mai puțin de 52 de cadre medicale au fost confirmate cu Covid-19 luni, iar două persoane internate în ultimele zile în spital au murit. Spitalul va fi închis și toți medicii din spital vor fi puși în izolare, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Sănătății Nelu Tătaru. Spitalul va fi dezinfectat în 48 de ore și va fi folosit apoi exclusiv pentru tratarea cazurilor de coronavirus, iar pacienții internați pentru alte afecțiuni vor fi transferați la alte spitale din zonă. În Suceava vor fi trimiși medici din alte spitale din regiune.



52 de cadre medicale de la Suceava, confirmate cu coronavirus

„Situația se agravează de la o oră la alta la Spitalul Județean ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Rezultatele testelor sosite luni arată că alte 25 de cadre medicale au virusul COVID-19. În acest fel, bilanțul negru ajunge la 52 de cadre medicale, ceea ce arată proporțiile situației. Practic, într-o singură zi aproape că s-a dublat numărul cazurilor de medici și asistenți medicali în cazul cărora s-a confirmat îmbolnăvirea cu noul coronavirus”, transmite Monitorul de Suceava.

„Dintre noile cazuri confirmate cele mai multe sunt de la Secția de Cardiologie, mai exact 7 persoane, apoi urmează Medicina Internă cu 5 cazuri, în timp ce la Boli Infecțioase și Gastro sunt câte 3 cazuri de îmbolnăvire. Celelalte cadre medicale diagnosticate cu COVID-19 sunt de la Dializă, Neorologie, ORL, UPU și ATI”, anunță publicația.

Luni, până la momentul publicării acestui articol, două persoane și-au pierdut viața la Suceava:

Un bărbat de 71 de ani care fusese internat la Spitalul Județean Suceava pe 21.03.2020 și confirmat pozitiv pe data de 23.03.2020. Persoana a fost internată anterior în secția de cardiologie unde este posibil contact cu pacienta transferată la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași.

O femeie în vârstă de 72 ani, internată în data de 21 martie în Spitalul Județean Suceava, cu afecțiuni asociate cronice (diabet, boli cardiovasculare), fără context epidemiologic (nu are istoric de călătorie, nu a venit în contact cu o persoană confirmată pozitiv).

Spitalul din Suceava, închis și dezinfectat – transformat exclusiv pentru cazurile de COVID-19

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății Nelu Tătaru a declarat că spitalul de la Suceava va fi închis și dezinfectat, iar medicii vor fi puși în izolare. Tătaru a mai spus că toate internările din spital vor fi trimise în spitalele din zonă, precum Spitalul de la Rădăuți sau cel de la Botoșani.

După dezinfectare, spitalul din Suceava va fi folosit exclusiv pentru tratarea cazurilor de coronavirus, iar la Suceava vor fi trimiși medici de la alte spitale din zonă, a spus Tătaru într-o intervenție telefonică la Digi24.

„Am luat decizia ca la Spitalul Județean Suceava să intre în izolare toți medicii, să fie dezinfectat 48 de ore. Va deveni un spital COVID-19. Acolo vor fim detașați medici din zonă, de la spitalele din județ și de la spitale din alte județe”, a spus Tătaru.

Conducerea spitalului din Suceava se apără: Personalul a fost instruit şi strictul necesar a fost asigurat

Conducerea spitalului susține că nu are nicio vină pentru această situație și că a achiziţionat toate materialele de protecţie pe care le-a găsit pe piaţă, dar că unii furnizori nu au mai răspuns, iar alţii au reziliat contractele, deoarece nu mai aveau de unde să se aprovizioneze.

Potrivit acestora, în secţia Boli Infecţioase au fost asigurate permanent combinezoane de protecţie pentru personalul de intervenţie la cazurile suspecte şi confirmate cu COVID-19.

„Din păcate, ne-am confruntat atât cu cazuri nedeclarate în privinţa istoricului de călătorie sau a contactelor cu persoane venite din zone de risc, cât şi cu o criză mondială în ceea ce priveşte echipamentele de protecţie, situaţie care nu este specifică Spitalului Judeţean Suceava, ci tuturor spitalelor din lume, la această oră. Nu a fost neglijenţă din partea noastră, am făcut tot ce am putut şi am achiziţionat toate materialele de protecţie pe care le-am găsit pe piaţă”. a transmis luni dimineața Spitalul județean Suceava într-un comunicat.