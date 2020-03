18 medici şi 9 asistenţi din Spitalul Judeţean Suceava au fost confirmaţi cu COVID-19

„Din păcate, ne-am confruntat atât cu cazuri nedeclarate în privinţa istoricului de călătorie sau a contactelor cu persoane venite din zone de risc, cât şi cu o criză mondială în ceea ce priveşte echipamentele de protecţie, situaţie care nu este specifică Spitalului Judeţean Suceava, ci tuturor spitalelor din lume, la această oră. Nu a fost neglijenţă din partea noastră, am făcut tot ce am putut şi am achiziţionat toate materialele de protecţie pe care le-am găsit pe piaţă. Unii dintre furnizori nu au mai răspuns, alţii au reziliat contractele deoarece nu mai aveau de unde să se aprovizioneze. Am căutat permanent soluţii, în condiţii de resurse limitate. Este un război global cu noul coronavirus şi în această luptă efortul trebuie să fie comun. Nici cetăţeanul, nici spitalul nu poate să lupte singur. Vom reuşi doar împreună”, a mai transmis Spitalul Judeţean Suceava.