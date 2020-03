COVID-19. Donații pentru spitale. Echipamentele de protecție, prioritare

Echipamentele de protecție, atât de importante pentru personalul medical în contextul pandemiei COVID-19, sunt din ce în ce mai greu de găsit. Medicii craioveni au primit sprijin financiar din partea comunității pentru lupta împotriva coronavirusului, dar chiar și așa, întâmpină dificultăți în achiziționarea celor necesare.

La nivelul Spitalului Județean de Urgență (SJU) Craiova, cadrele medicale s-au mobilizat și au achiziționat diverse materiale sanitare și cu ajutorul mediului privat, care a făcut donații în această perioadă.

Echipamentele de protecție, greu de găsit

După ce un doctor de la un spital din București a declarat, pentru GdS, că există un deficit de echipamente de protecție pentru cadrele medicale și medicii de la secția ATI Craiova spun că și-au cumpărat astfel de echipamente în plus, față de ceea ce a găsit și spitalul, pentru că sunt tot mai greu de procurat: „Este o luptă comună, pe care o ducem cot la cot cu conducerea spitalului și cu comunitatea pentru a ne aproviziona. Ne-am mobilizat împreună pentru a face față luptei. Această epidemie trebuie să devină un exercițiu de solidaritate pentru toți, indiferent că suntem medici, persoane private, jurnaliști, autorități. Trebuie făcute eforturi pentru asigurarea materialelor de protecție pentru cadrele medicale pentru că personalul medical e partea cea mai importantă din toată ecuația. Marea problemă e că nu se mai găsesc echipamente“, a transmis dr. Marius Novac, șef secție ATI la SJU Craiova. „Putem manageria niște cazuri COVID-19, dar dacă se repetă scenariul Italia… va fi grav. Noi am căutat să mai achiziționăm și nu am găsit. Am primit sponsorizări, am fost ajutați de mai multe companii locale. Materialele de protecție sunt esențiale în acest moment“, a adăugat șeful secției ATI de la SJU Craiova.

Mediul privat ajută sistemul medical

Cu ajutorul sponsorilor la secția ATI a Spitalului Județean au ajuns mai multe materiale necesare în această perioadă. „Am primit inclusiv lenjerii de pat de unică folosință. Astfel, după ce pleacă pacientul, se aruncă și riscul de contaminare scade“, a spus semnalează dr. Novac. Cea mai mare nevoie este, însă, de măști FFP2, de halate impermeabile chirurgicale de unică folosință, combinezoane, de botoși de calitate mai bună, care să reziste. „Dacă se rup, riscul de contaminare este mare“, semnalează dr. Novac, care insistă pe cuvântul-cheie al momentului: „Protecție, protecție, protecție!“. În aceste zile se așteaptă și materialele achiziționate de Minister. Totul se centralizează la București, apoi se distribuie la nivelul județelor.

Dr. Cârstoiu: Un medic contaminat poate îmbolnăvi persoane vulnerabile

Dr. Eleodor Cârstoiu, președintele Asociației Medici pentru Viața Copiilor, în contul căreia au fost făcute în această perioadă donații direcționate către lupta împotriva COVID-19, spune că asigurarea protecției persoanlului medical înseamnă protejarea întregii populații.

„Dacă personalul medical nu este protejat și se îmbolnăvește va transmite virusul exact la persoanele la care nu ar trebui să ajungă, la cei mai vulnerabili. Echipamentele de protecție pentru angajații din sistemul de sănătate sunt cruciale pentru a nu se ajunge la răspândirea virusului către persoanele susceptibile de evoluția cea mai nefavorabilă“.

Dr. Eleodor Cârstoiu a înființat ONG-ul în urmă cu șapte ani și spune că obiectivul a fost, de la început, ca fondurile să fie folosite eficient, cu procent maxim de întoarcere către oameni și cheltuieli minime. „Vrem ca toți să se convingă că acest ONG este unul serios. Facem totul pentru oameni“.

Cei care vor să ajute medicii în această perioadă îi pot susține și prin donații în contul ONG-ului: RO14BRDE170SV70107691700.