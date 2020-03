Pregătiri în spitalele craiovene pentru Covid-19

Spitalele din Craiova se pregătesc pentru a face față unei creșteri a numărului de cazuri de pacienți infectați cu coronavirus. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Victor Babeș“ din Craiova este deja destinat exclusiv pacienților confirmați sau cu suspiciune de infectare cu Covid-19. Doar secțiile pentru TBC și pneumoftiziologie desfășoară, în continuare, activitatea în regim normal. Și la celelalte unități medicale se fac pregătiri. Se limitează internările și se fac amenajări pentru situația în care vor fi nevoite să intervină.

La „Victor Babeș“, COVID-19 este prioritatea zero

Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș“ este dedicat, în prezent, pacienților care au legături epidemiologice în direcția coronavirusului. Activitatea la pneumoftiziologie și TBC se desfășoară normal, în prezent, transmite managerul Adina Turcu. Dacă, însă, va fi nevoie să fie dislocate și paturile din aceste secții pentru coronavirus, pacienții se vor muta la spitalele suport. În cazul acesta, Spitalul de Pneumoftiziologie de la Leamna ar putea prelua pacienți.

„Instituțiile știu ce au de făcut, personalul de pe ambulanțe cunoaște deja procedura și știe unde să ducă pacienții. Toți sunt îndrumați“, menționează directorul de la Infecțioase.În funcție de patologii, pacienții care înainte ajungeau la „Victor Babeș“ sunt preluați de spitale de suport.

Teodor Sas, managerul SJU Craiova, spune că o parte din pacienți au fost preluați de secția de boli infecțioase de la Spitalul Militar. „Am preluat și noi o parte din pacienți, pe anumite patologii. Ne organizăm în funcție de cum evoluează lucrurile“, menționează Sas.

Internările, limitate în această perioadă

Directorul SJU Craiova spune că a fost limitat numărul de internări pentru pacienții cu boli cronice: „Am primit recomandare de la Minister să se reducă internările cu 50%. Urgențele care vin din UPU și necesită internare se internează conform activității normale. La fel și urgențele de grad II. Noi am făcut demersuri ca marea pondere a pacienților internați să fie cei acuți. Am limitat internările programate. În rest e activitate normală“.Și la Spitalul „Filantropia“ a fost limitat numărul de internări, precizează directorul unității, Liviu Radu: „Până în prezent, nu am preluat pacienți de la „Victor Babeș“, dar suntem pregătiți în eventualitatea în care va fi nevoie să facem acest lucru. Au fost limitate internările începând de săptămâna trecută, astfel încât să fie mai multe locuri disponibile în spital în eventualitatea în care capacitatea Infecțioaselor și a spitalelor de suport va fi depășită“, a precizat managerul de la „Filantropia“.

Spitalele de boli infecțioase, în prima linie

În prezent, spitalele de boli infecțioase sunt în prima linie. Acolo ajung, deocamdată, cazurile de pacienți cu coronavirus. În cazul în care capacitatea acestora va fi depășită, pacienții vor fi preluați și de alte spitale. În cazul în care cifrele vor urca și vor exista mai mulți pacienți în stare gravă, există un plan național făcut pentru fiecare județ, spun cadre medicale de la Spitalul de Infecțioase. Acesta prevede distribuția de ventilatoare către unitățile medicale în funcție de hotărârea luată la nivel central, spitalele de boli infecțioase fiind „primul front“.

„Pacienții care vor avea nevoie de terapie intensivă vor ajunge, în primă instanță, la secția ATI de la Infecțioase. În cazul în care va fi depășită capacitatea acolo, vom interveni noi. Deja am amenajat etajul al IV-lea din spital pentru acest lucru“, precizează directorul SJU Craiova. „Apoi, mai este discuția legată de cazuri de pacienți care necesită intervenții chirurgicale și diverse alte patologii, unde intervenim, iarăși, noi. Tot la etajul IV vom amenaja blocul operator pentru asta“.

Corturi pentru triaj epidemiologic

La spitalele din Craiova au fost deja instalate corturi pentru triajul epidemiologic, astfel încât în incinta unităților medicale să nu intre pacienți care prezintă suspiciuni de infectare cu coronavirus.

La „Victor Babeș” există două corturi pentru triajul pacienților suspecți de coronavirus. Spitalul are, însă, și linie de triaj făcută separat, astfel încât, în acest moment, doar unul dintre corturi este folosit. Cortul de triaj este utilizat doar pentru a se stabili dacă pacienții care se prezintă la Spitalul de Infecțioase din Craiova prezintă sau nu simptome specifice Covid-19.

Și la „Filantropia“, și la SJU Craiova au fost montate corturi pentru triaj. „Noi am instalat patru corturi, pentru fiecare locație câte unul. E doar un triaj epidemiologic. Orice pacient care intră în spital completează acel formular, iar în funcție de răspunsuri este direcționat pe un traseu sau altul. Definiția de caz s-a schimbat. Criteriile pentru a fi considerat suspect sunt să prezinte simptomatologie specifică, să fi fost în contact direct cu un caz confirmat, să vină dintr-o țară cu peste 500 de cazuri…“, spune Liviu Radu, directorul Spitalului Municipal „Filantropia“.

Teodor Sas spune că medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) fac triajul. „Pacientul intră în cort și completează chestionarul pentru coronavirus. E un triaj epidemiologic, astfel încât un pacient care provine dintr-o zonă de risc, potențial suspect, să nu intre în incinta spitalului“.

Încă se achiziționează echipamente de protecție

În privința echipamentelor de protecție, Teodor Sas spune că SJU Craiova are măști, halate de unică folosință, botoși, mănuși: „Avem și combinezoane de protecție înaltă, dar mai trebuie să luăm. Vom primi și din partea Ministerului“. Directorul SJU Craiova spune că, pe Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate (ONAC), în acest moment, ar fi 1,7 milioane echipamente de protecție achiziționate la nivel de țară. „Vom vedea cum le împart. Noi ne luăm toate măsurile“, a adăugat Sas.