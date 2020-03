Cartofii dulci reglează nivelul de zahăr din sânge

Cu un gust asemănător dovleacului, cartofii dulci au o mulţime de proprietăţi şi sunt un mod sănătos de a satisface o poftă de carbohidraţi. Cartofii dulci sunt o sursă moderată de calorii, dar conţin carbohidraţi sănătoşi, cum ar fi fibrele, care ajută la pierderea în greutate. Mai mult decât atât, unele dovezi preliminare demonstrează cum cartofii dulci au anumiţi compuşi care te pot ajuta să slăbeşti. Cartoful dulce este recunoscut prin conținutul fibros, carbohidrați, proteine, vitamina A și C, mangan, cupru, potasiu, fier și calciu și a fost catalogat ca având cea mai consistentă valoare nutritivă.

Acest tip de cartofi sunt dulci în mod natural

Fără a conţine zaharuri rafinate, cartofii dulci sunt un foarte bun aliment pentru promovarea unei vieţi sănătaose şi pentru pierderea în greutate, ca urmare a conţinutul redus de calorii. Cartofii dulci sunt utili şi pentru reducerea poftelor de dulciuri, fiind o opţiune mult mai sănătoasă şi săţioasă, în acelaşi timp.Un cartof dulce mediu conţine aproximativ 33 grame carbohidraţi, însă aduce cu sine o serie de beneficii, printre care reglarea hormonului din sânge care produce zahăr. Cartofii dulci au indice glicemic relativ scăzut (50) care poate ajuta la prevenirea supradozei de zahăr din sânge. De asemenea, după consum, nivelurile reglementate de zahăr din sânge pot ajuta la eliminearea poftelor pentru dulciuri. Ca urmare a acestui fapt, cartofii dulci sunt esenţiali în dietele pentru scăderea în greutate, oferind un sentiment de saţietate pentru un timp mai îndelungat şi ajutând la reducerea cantitativă a dulciurilor.

Cartofii dulci ne ţin departe de boli

Consumând un cartof dulce pe zi, vei ține la distanţă boli precum Parkinson, Alzheimer sau cancer. Cercetătorii au descoperit recent o substanţă în cartoful dulce care poate ajuta la prevenirea cancerului intestinal şi a celui mamar.

Conţinutul bogat în betacaroten ar putea ajuta la prevenirea cancerului de prostată, se arată într-un studiu al experţilor de la universitatea Harvard. De asemenea, cancerul de colon este ţinut la distanţă tot datorită acestui antioxidant puternic. Fierul din cartofii dulci poate sprijini fertilitatea. În plus, vitamina A (transformată astfel în organism cu ajutorul betacarotenului) este esenţială în timpul sarcinii şi alăptării, pentru a asigura un echilibru hormonal.

Vitamina C şi, iarăşi, betacarotenul întăresc sistemul imunitar, ferindu-ne de răceli şi alte probleme respiratorii.

Colina din cartofii dulci este un nutrient important care ajută la menţinerea sistemului muscular, dar şi a memoriei. În plus, colina promovează un somn liniştit şi ajută la transmiterea corectă a impulsurilor nervoase.

Sursă de vitamine

Pe lângă amidonul pe care îl conțin, cartofii dulci sunt bogați în carbohidrați complecşi, fibră dietetică, betacaroten (un nutrient echivalent vitaminei A), vitamina C și vitamina B6. Vitamina A (sub formă de betacaroten) este vedeta incontestabilă a cartofului dulce – 100 de grame asigură de trei ori necesarul zilnic al organismului pentru această vitamină. Vitamina A și vitamina C au calități anti-inflamatorii, reducând efectele crizelor de astm, osteoartrită sau de artrită reumatoidală. Vitamina B (care se găsește în acest tip de cartof) reduce riscurile atacurilor de inimă.

100 de grame de cartof dulce gătit (copt sau fiert) are puţin peste 100 de calorii, 24 de grame de sodiu, 195 mg de potasiu, 6 grame de fibre, 3.6 grame de proteine, 12 grame de zaharuri, calciu, fier, 37% din necesarul zilnic de vitamina A, 16% din doza zilnică recomandată de vitamina B6, 10% din necesarul de vitamina B5, 15% din DZR de potasiu şi 28% din cea de mangan.

Pe lângă acestea, se regăsesc mici cantităţi de calciu, fier, magneziu, fosfor, zinc, vitamina E, tiamină, riboflavină şi folaţi.

Bogaţi în fibre

Alimentele bogate în fibre reprezintă o modalitate de a controla foamea. Un cartof dulce mediu (aproximativ o cană) conţine patru grame de nutrienţi. Cartofii dulci – în special cei serviţi cu tot cu coajă – vin încărcaţi cu fibre dietetice. Fibra nu este o sursă de calorii, dar are capacitatea de a absorbi apa şi de a vă face să vă simţiţi „plini” după masă, ceea ce menţine o dietă hipocalorică. Cartofii dulci conţin de asemenea un anumit tip de fibre numite amidon rezistent. O dietă bogată în amidon rezistent ajută la reducerea riscului de obezitate, în conformitate cu un studiu publicat în Biomedical and Environmental Sciences din 2015.