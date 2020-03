RMN defect şi două tomografe nefuncţionale la SJU Craiova

Problemele par să nu se mai sfârşească în cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) din Craiova. Aparatul de rezonanţă magnetică (RMN) este defect de mai bine de două luni şi încă nu s-a demarat nicio procedură de achiziţie a pieselor necesare pentru reparaţii. În plus, două dintre computerele tomograf (CT) nu sunt autorizate de CNCAN (Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare), astfel că sunt şi ele nefuncţionale. Dintre cele două CT-uri aflate în funcţiune, unul s-a defectat, însă piesa care trebuie schimbată se află în garanţie şi situaţia urma să se remedieze în cursul zilei de luni.

RMN defect: s-a luat la cunoştinţă

RMN-ul a fost achiziţionat în urmă cu trei ani şi nu se mai află în perioada de garanţie. După ce a funcţionat numai câteva luni de la repararea din anul 2019, acesta s-a defectat din nou în urmă cu mai bine de două luni. Dar nimeni nu a făcut nimic pentru a remedia situaţia. În ianuarie, întrebat de GdS dacă RMN-ul s-a defectat, fostul manager SJU, Eugen Georgescu, spunea că, „din câte ştie“, funcţionează. Pentru ca la finalul lunii să ne răspundă că există o procedură în derulare pentru achiziţia de service echipamente medicale, că RMN-ului i s-a reinstalat softul şi că nu este o explorare imagistică de urgenţă. Fără a menţiona clar că este defect.

Teodor Sas, actualul manager interimar, spune că în luna ianuarie o echipă a venit şi a testat echipamentul, a văzut ce piesă este defectă, dar nimeni nu a demarat atunci nicio procedură de achiziţie. „Nu vă pot da un termen exact cu privire la repararea RMN-ului. Este de două luni defect şi nu s-a făcut niciun demers până acum. Trebuie să văd ce documente ne vor trimite cei de la service, ce spun cei de la serviciul tehnic. Ne aflăm într-un blocaj. Trebuie demarată o procedură de achiziţie pe piesele defecte pentru RMN, dar ar trebui să avem un centralizator pe tot spitalul. În mod normal, ar trebui să existe contract de service pentru toată aparatura din spital ieşită din garanţie“, spune Sas.

Service-ul nu acoperă piesele de schimb

În toamna anului trecut a fost demarată o procedură de achiziţie privind un contract de service echipamente medicale. Acesta nu este încă adjudecat, conform spuselor actualului manager interimar. În plus, service-ul nu are piese incluse. „Există opţiunea achiziţionării unui pachet de service fără piese, un fel de mentenanţă, sau a unuia cu piese incluse. Cel fără piese este mai ieftin, însă în cazul unei defecţiuni care necesită schimbarea unei piese, unitatea medicală suportă costul piesei separat. În cazul contractului de service cu piese incluse, unitatea are asigurate piesele în cazul defecţiunilor, dar costul service-ului lunar este de trei – patru ori mai mare. Când se defectează o piesă, firma face deviz pe piesă şi trebuie făcut un contract de achiziţie separat. Este şi situaţia RMN-ului în acest moment“, precizează Teodor Sas.

Şi CT-urile au probleme

Nici în privinţa computerelor tomograf situaţia nu este deloc roz. Unul este funcţional, dar a mai avut mici probleme. Cel din urgenţă s-a defectat în urmă cu câteva săptămâni. Din fericire, piesa care trebuie înlocuită este în garanţie. Altfel, ar fi fost nevoie şi în acest caz de o nouă achiziţie. „Am cerut Laboratorului de Radiologie şi Imagistică informaţii cu privire la situaţia existentă. Sunt probleme şi cu aparatele computer tomograf. Acum un an, când s-au defectat toate tomografele, s-au achiziţionat piese, dar în acel lot au fost prevăzute doar tuburile şi sursele. Dacă se defectează orice altă piesă, nu avem acoperire pe contractul de service“, mai precizează Teodor Sas.

Alte două tomografe nu pot funcţiona pentru că nu au autorizaţie CNCAN. În cazul unuia, a fost suspendată pentru ca spitalul să nu mai plătească taxa, fiindcă aparatul nu a fost funcţional. Abia în urmă cu două săptămâni a fost demarată procedura pentru autorizare, iar aceasta poate dura şi câteva luni. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul tomografului nou achiziţionat anul trecut. Nici acolo nu a fost încă depus dosarul de autorizare la CNCAN. „Sunt nişte lucruri anormale“, spune Sas, care a preluat atribuţiile de manager în urmă cu mai puţin de două săptămâni.

Managementul documentelor, marea problemă

Principala problemă care a dus la astfel de situaţii este lipsa managementului documentelor, crede Sas: