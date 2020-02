ISU a amendat Spitalul de Urgenţă Craiova

Închiderea casei scării aferente nodului central pentru lucrări de reabilitare afectează evacuarea în caz de incendiu la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Craiova. În acest moment, fluxul de evacuare nu corespunde minimului necesar de persoane ce trebuie evacuate din clădirea spitalului. Unitatea medicală a fost amendată. Informaţiile sunt confirmate pentru Gazeta de Sud de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dolj, într-un răspuns la o adresă transmisă în data de 17 februarie.

GdS a solicitat punctul de vedere al ISU Dolj cu privire la accesul în SCJU Craiova în condiţiile lucrărilor la scara principală a scării. Am întrebat dacă siguranţa pacienţilor şi vizitatorilor SCJU este pusă în pericol din cauza acestei situaţii.

Nereguli constatate de ISU la SCJU Craiova

În perioada 27.01 – 6.02.2020, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova a fost efectuat un control de fond în domeniul situaţiilor de urgenţă, ne transmit reprezentanţii ISU.

„Referitor la aspectele semnalate de dumneavoastră, echipa de control a constatat că accesul la casa scării aferentă nodului central, care reprezintă principala cale de acces/evacuare a clădirii, a fost închis pentru reparaţii. Prin urmare, evacuarea utilizatorilor se poate realiza numai utilizând scările secundare amplasate la capetele construcţiei, precum şi scara scării ce deserveşte blocurile operatorii şi debuşează la nivelul policlinicii. În acest fel, lungimile căilor de evacuare pentru circa jumătate dintre cabinetele şi saloanele amplasate la fiecare nivel al construcţiei sunt mai mari decât cele stabilite prin reglementările tehnice în vigoare“.

Aşadar, decizia de a închide complet casa scării pentru reabilitare a condus la afectarea normelor de securitate în caz de incendiu/seism.

Mai mult de atât, în urma controlului ISU, s-a constatat că, la nivelul parterului şi etajului 1, scările secundare au fost prevăzute cu uşi care sunt amplasate necorespunzător, pe rampele scărilor şi podestele acestora. „Gabaritul permite trecerea a cel mult un flux de evacuare, însemnând 70 de persoane, situaţie care nu corespunde minimului necesar de persoane ce trebuie evacuate din clădirea spitalului“, specifică reprezentanţii ISU.

Teo Sas: Închiderea scării a creat nişte disfuncţionalităţi

Teodor Sas, numit manager interimar al spitalului în urmă cu o săptămână, spune că nu înţelege ce a stat la baza deciziei de a închide scara. Confruntat cu o stare de fapt, acesta ne-a declarat că tot ce a putut face a fost să solicite urgentarea lucrărilor. Managerul interimar spune că săptămâna viitoare se va relua accesul pe scara principală.

„Am fost la reprezentanţii firmelor care lucrează acolo şi le-am solicitat să aloce un număr cât mai mare de muncitori, astfel încât de la 1 martie să deschidă scara pentru că nu este în regulă să stea închisă. A creat nişte disfuncţionalităţi. Nu ştiu ce a stat la baza deciziei, la momentul respectiv. Tot ce am putut face eu, când am venit, a fost să merg la firmele care se ocupă şi să le rog să urgenteze lucrările. Am fost informat că la începutul săptămânii se va deschide scara, deja se face curăţenie, se fac ultimele pregătiri“.

Cosmin Vasile, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dolj, care s-a ocupat de investiţie, spune că lucrarea face parte din categoria „reparaţii curente“ şi nu necesită aviz ISU, proiect tehnic sau autorizaţie de construcţie. Drept urmare, amenda primită de unitatea medicală nu are legătură cu proiectul CJ Dolj, adaugă acesta.

ISU a amendat spitalul şi a solicitat desfiinţarea unor uşi

Ca urmare a celor constatate, ISU Dolj transmite că s-au luat măsuri de desfiinţare a uşilor prevăzute la cele două scări secundare, dublându-se astfel gabaritul de trecere în vederea accesului şi evacuăriii. De asemenea, a fost pus la dispoziţia conducerii „Ghidul de organizare şi a evacuării din construcţii cu destinaţia de unităţi sanitare în cazul manifestării unei situaţii de urgenţă generată de producerea unui incendiu sau seism“, în vederea însuşirii şi implementării de către tot personalul angajat al spitalului. Unitatea medicală a fost amendată.

„În conformitate cu prevederile art. 7 şi art. 118 din Ordinul comun MAI/MS nr. 146/1427/2013 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare, modul de organizare şi asigurare a condiţiilor de evacuare a utilizatorilor constituie atribuţie a conducătorului unităţii sanitare. Având în vedere cele constatate, inspectorii de prevenire au aplicat sancţiunea contravenţională cu amendă în cuantumul maxim stabilit de prevederile legale în vigoare. Unitatea noastră va monitoriza atent această situaţie până la remedierea deficienţei“, se precizează în răspunsul către GdS.